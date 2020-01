архив



опубликовано редакцией на Переводике 01.01.20 20:21 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Australian”,

"Britain feared Boris Yeltsin was drinking himself to death" Австралия - 31 декабря 2019 г. Британия боялась, что Борис Ельцин упьётся до смерти Борис Ельцин пытается попасть в такт на рок-концерте в Ростове-на-Дону во время избирательной кампании. Источник: AP By VALENTINE LOW THE TIMES DECEMBER 31, 2019 Он пил пиво и вино и спрашивал - где коньяк, а потом ретивый помощник отнимал у него шампанское: такие мировые лидеры, как Борис Ельцин, были редкостью. Рассекреченные недавно документы показывают, что британское правительство так волновалось за здоровье российского лидера и его возлияния после его второго сердечного приступа, что разработало обширный план действий в чрезвычайных ситуациях на случай, если он внезапно умрет. Он включал в себя проект заявления премьер-министра Джона Мейджора в Палате общин и даже послание с выражением соболезнования от Нормы Мейджор в адрес жены президента Наины. В бумагах указывается, что, по мнению чиновников, Ельцин был «вялым» и «деревянным», когда он присутствовал на саммите G7 в Галифаксе, Новая Шотландия, который проходил в июне 1995 года, когда развивался кризис с заложниками, захваченными чеченскими повстанцами в больнице в российском городе Буденновске. Тем не менее, когда он прибыл в Галифакс, он, по словам переводчика из министерства иностранных дел Тони Бишопа, «вытащил на свет все дешевые трюки, пользующиеся успехом у широкой публики». Бишоп написал в записке, опубликованной Национальным архивом в Кью: «Как добрый плюшевый медведь, он с явной радостью пожимает руки протянутые ему из толпы, сияя улыбкой во всех направлениях, поднимает над головой испуганного малыша, короткий отрезок времени карикатурно дирижирует исполнением народной музыки, специально организованной по его маршруту группы «исторических канадцев 18-го века», с ходу выхватывает ребенка-актера с цирковой площадки и выжимая аплодисменты из толпы: это был человек, очень старавшийся выбросить из головы кровавый кризис с заложниками развивавшийся у него дома». Г-н Бишоп пишет - в конце встречи на высшем уровне его начальник протокола, казалось, спешил увести его, он сказал: «Теперь вы можете выйти без лишних церемоний. Нет необходимости оставаться здесь дольше. Вы хотите туалет прямо сейчас? Нет? Хорошо, тогда пойдем». После этих слов, пишет мистер Бишоп, - «Он покорно ушел». На октябрьском саммите в Нью-Йорке, который проходил в бывшем доме Франклина Рузвельта, британский чиновник записал: «Он жадно употреблял вино и пиво и сожалел об отсутствии коньяка. Один из его помощников отобрал у него бокал шампанского, когда помощнику показалось, что этого достаточно, и он был пьяно весел на пресс-конференции с Клинтоном». Встреча с сэром Джоном во время приема, проведенного президентом США Биллом Клинтоном, «началась с того, что Ельцин практически раздавил премьер-министра в теплых объятиях, сказав, что он мало видел премьер-министра в последнее время, и предложил им встретиться ещё раз завтра». Когда Ельцина госпитализировали с проблемами с сердцем, это вызвало беспокойство на Даунинг-стрит. После того, как он вышел из больницы, кремлевские помощники заговорили о его скором возвращении к работе, но британские чиновники были настолько обеспокоены, что решили составить план действий на случай чрезвычайной ситуации. Один из них писал в октябре 1995 года: «Возраст Ельцина на шесть лет больше средней продолжительности жизни русского мужчины (58), и у него, за 3,5 месяца, было два сердечных приступа. Его правильное намерение обуздать свое пьянство после первого сердечного приступа не выдержало испытания временем: есть мало оснований считать, что в этот раз будет лучше. Он плохой страховой клиент». Для сэра Джона был подготовлен проект парламентского заявления, в котором говорилось: «Российский народ потерял смелого и дальновидного лидера, чья судьба состояла в том, чтобы вести Россию через последние драматические последние месяцы существования Советского Союза и время её становления как нового суверенного государства" В послании, которое миссис Мейджор отправила бы вдове Ельцина в случае его смерти, было написано: «Мы с Джоном получали огромное удовольствие от тех счастливых моментов когда мы находились в обществе Бориса Николаевича и Вас. Я с особой любовью вспоминаю, в частности, выходные, которые мы провели вместе в Чекерсе ... мир понес тяжелую потерю ». Несмотря на проблемы с сердцем и алкоголем, Ельцин дожил до 2007 года, он умер когда ему было 76 лет. Он был первым российским лидером за 113 лет, похороненным по церковному церемониалу. Представителями Великобритании на похоронах были сэр Джон, который к тому времени уже десять лет не был премьер-министром и принц Эндрю, герцог Йоркский.

