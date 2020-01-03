"Жалуются, что мы воруем рабочую силу"

Как Чехия принимает украинских медиков

2 января 2020 года Сергей Стеценко

Украинцы едут за границу – в поисках высокооплачиваемой работы и качественного образования. Среди самых популярных направлений – Польша, Чехия, Финляндия. До 2014 года в этом списке была и Россия, но из-за вооруженного конфликта на Донбассе и аннексии Крымского полуострова основное направление для поисков лучшей жизни теперь – это Запад. В некоторых европейских странах программы для поисков и приема на работу специалистов из Украины работают на правительственном уровне. Как, например, в Чехии, где украинцы – одна из крупнейших диаспор в стране.

Как в Чехии устраиваются украинские медсестры

В Украине к 2014 году сформировалось два основных пути трудовой миграции – западный и восточный. В период с 2002 по 2017-й на эти оба направления приходилось примерно по 3 млн трудовых мигрантов. После начала военных действий на востоке страны количество желающих искать лучшей жизни за рубежом особо не изменилось, разве что теперь основным направлением стала Европа.

Ближайшей и более привлекательной, судя по статистике, является Польша. По состоянию на ноябрь 2019 года там зарегистрировано почти 900 тысяч граждан Украины. В основном они заняты в сфере физического труда и услуг.

Однако в Европе с удовольствием принимают и украинских врачей и медсестер. В 2015 году в Чехии создали пилотный правительственный проект "Украина" для привлечения квалифицированных работников. Однако чешским больницам этого оказалось мало, и сейчас они просят правительство ускорить оформление документов украинским медикам, потому что своих не хватает.

Петр Аренбергер, директор факультетской больницы "Королевские Винограды" в Праге говорит, что актуальной остается проблема с медсестрами. "В частности, в хирургической области: мы были вынуждены даже закрыть несколько отделений. Частично проблема решается именно благодаря украинским девушкам. На данный момент в нашей больнице работает 50 медсестер из Украины, но мы бы хотели увеличить эту цифру".

Марьяна Бабий, уроженка Калуша, что на западе Украины, закончила медицинский колледж, выиграла в Киеве конкурс на звание лучшей медсестры страны, работала на двух работах. Однако все же решила эмигрировать и два года назад переехала в Чехию как раз по программе "Украина".

"Проработав три года на двух работах, я поняла, что 80% моего времени занимает только работа, а зарплаты при этом я не получаю соответствующей. Поэтому решила что-то менять", – рассказывает Марьяна Бабий.

Для желающих переехать в Чехию по этой программе все готово: есть компании, которые за определенную сумму помогают оформить все необходимые документы, а также обещают еще и курсы чешского, питание и проживание. Те посредники, с которыми сотрудничала Марьяна, выполнили далеко не все обещания. Обязательные экзамены она в итоге сдавала за свой счет и сейчас официально работает в Чехии медсестрой.

"Все думают, что гораздо проще в Европе работать, но нет! В обязанности европейской медсестры входит гораздо больше – такие вещи, как гигиена пациента в течение дня и утренняя", – делится опытом девушка. Она говорит, что какого-то особенного и негативного отношения не чувствует. "Очень хорошо к нам относятся с пониманием, помогают. Когда мы чего-то не понимаем – объясняют. Изначально все на жестах было, конечно, на мимике или с google-переводчиком".

Больница "Винограды" в Праге

С Марьяной работают еще четыре украинки. Шутя, она уже называет это отделение украинским.

В настоящем же украинском отделении – Ивано-Франковской областной больницы, – в котором Марьяна работала до переезда в Чехию, за 2019-й уволилось 134 работника. Подобная динамика наблюдается уже пятый год подряд. В основном уходят профессиональные хирурги и медсестры.

Председатель профсоюзного комитета больницы Евгений Штайден говорит, что причина увольнений всегда неизменна – зарплата. Он считает, что около 20% уволившихся сотрудников уехали работать за границу.

Арифметика следующая: минимальная зарплата медсестры в Ивано-Франковской областной больнице в 2019 году – четыре с небольшим тысячи гривен, по текущему курсу это $170. В пражской больнице, где работает Марьяна, медсестра, сдавшая экзамены, получает от 25 тысяч крон в месяц – почти $1100, примерно в шесть раз больше.

Чешские больницы, которые также теряют кадры, все чаще обращаются к своему правительству, чтобы власти упростили процесс получения украинскими медиками рабочих виз. Сейчас он занимает в среднем шесть месяцев.

"Да, мы получали обращения от больниц и сейчас думаем, как с этим справиться, – подтверждает Давид Новы, директор визового департамента МИД Чехии. – Но есть здесь и негативная сторона: представители Украины часто жалуются на нас из-за того, что мы воруем рабочую силу. Впрочем, Чехия тоже сталкивается с этой проблемой – наши работники эмигрируют в Германию или Швейцарию".

По чешскому правительственному проекту "Украина" ежегодно открывают определенное количество квот на получение рабочих виз. И если на этапе пилота в 2015 году это было 500 мест в год, то в 2020-м цифра выросла до 40 тысяч.

"Для нас это очень чувствительная тема, поскольку, с одной стороны, речь идет о том, что украинские граждане выезжают на работу за границу. То есть эти программы искусственно стимулируют выезд украинских граждан за границу – что, конечно, не в интересах украинского государства, – говорит посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. – Но с другой стороны, эти проекты дают возможность украинским гражданам быть максимально приближенным к правам, которые имеют чехи".

Более 3,2 миллионов украинцев работают за рубежом: Минфин Украины

Недавно президент Зеленский призвал всех, уехавших за границу на заработки, вернуться домой. Марьяна этого не слышала – за новостями с родины она не следит. Но называет условия, при которых она вернулась бы в Украину.

"Прежде всего, я хочу, чтобы у нас хорошо развивалась и начала работать страховая медицина. Второе – чтобы начало работать такое понятие как "семейный врач". Ну и третье – зарплата", – перечисляет Марьяна. Но в ближайшие несколько лет она планирует работать и жить в Европе.

По информации министра Кабмина, только за неполный 2019 год из Украины выехало полтора миллиона граждан.

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