навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
12.01.20   Редакция

80% усыновленных за последние три десятилетия в Ирландию детей происходили из пяти стран - России, Румынии, Вьетнама, Китая и Эфиопии

(0)
 
11.01.20   Редакция

"Сконструирован клоунами": сотрудники "Боинга" высмеивают модель 737 МАХ и контролирующие органы во внутренней переписке

(0)
 
10.01.20   Редакция

На этом снимке Ассошиэйтед Пресс показаны не пуски ракет Ираном по американским военным базам в Ираке, а российская военная кампания в Чечне в 2000 году.

(0)
 
10.01.20  

Беларусь осторожно поддержала США в конфликте с Ираном

(0)

последние за вчера, 11.01.20  
 
21:00   Редакция

"Сконструирован клоунами": сотрудники "Боинга" высмеивают модель 737 МАХ и контролирующие органы во внутренней переписке

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 12.01.20 07:27
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

80% усыновленных за последние три десятилетия в Ирландию детей происходили из пяти стран - России, Румынии, Вьетнама, Китая и Эфиопии

08/01/2020 -    By Noel Baker

Новое исследование показало, что 80% всех детей, усыновленных в Ирландию за последние три десятилетия, были из пяти стран.

В первом из серии кратких исследовательских отчетов Управление по усыновлению Ирландии проанализировало 4 989 международных усыновлений, которые были утверждены в период с января 1991 года по сентябрь 2019 года.

Было установлено, что в период с января 1991 года по октябрь 2010 года было зарегистрировано 4282 международных усыновления из 33 стран, причем 83% этих детей были из пяти стран: России, Румынии, Вьетнама, Китая и Эфиопии. За этот период на детей, рожденных в России, пришлось 1414 усыновлений.

Затем с ноября 2010 года по сентябрь прошлого года было 707 международных усыновлений из 23 стран, и 80% этих детей были родом из пяти стран: России, Вьетнама, Эфиопии, США и Китая.

Усыновления с 2010 года осуществляются в соответствии с новым законодательством и [исследование] указывает на снижение числа международных усыновлений.

Что касается возрастной характеристики детей, то 81% всех детей, усыновленных в период с 1991 по 2010 год, в настоящее время находятся в возрасте от 10 до 16 лет, в то время как 11% всех лиц, усыновленных в качестве детей в этот период, в настоящее время находятся в возрасте от 29 до 31 года, в основном из-за большого числа детей, усыновленных из Румынии в начале 1990-х годов.

Подавляющее большинство из тех, кто был принят с 2010 года, сейчас  - в возрасте от 6 до 12 лет.

Согласно отчету, произошло «заметное снижение числа детей, усыновляемых из других стран родителями, обычно проживающими в Ирландии».

Доктор Джеффри Шеннон, председатель Управления по усыновлению, сказал:

«Это важное и подробное исследование, показывающее историю международного усыновления в Ирландии на протяжении почти 30 лет, и послужит основой для дальнейших исследований Управления».

статью прочитали: 15 человек

   
теги: Ирландия  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 