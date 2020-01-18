Французские окна – оригинальный и интересный способ, позволяющий изменить внешний вид квартиры и добавить в нее солнечного света. Их секрет заключается в том, что они являются панорамными. Из таких окон хорошо любоваться видами природы, живописными пейзажами. Устанавливают конструкции на лоджии или балконах квартир. Также популярны они в новострое элитного производства. Частные особняки, загородные виллы особенно часто используют такой вид остекления. Ведь в данном случае дом получает максимальное количество солнечного света. Оконные профили идут от пола до потолка, могут занимать всю стену. Варианты исполнения предлагаются совершенно разные. Цветовые решения тоже разнообразные.

Особенности французских окон

Данный тип пластиковых окон можно устанавливать и в квартирах, которые уже были в эксплуатации. Допустим, вы решили поменять оформление малогабаритного жилья, сделав его более светлым и хотя бы визуально просторным. Однако можно задуматься о монтаже изделий при проектировании дома. Эти конструкции идеально подходят для использования в загородной местности, особенно, если вокруг вас окружают все прелести первозданной природы. Если окно устанавливается в городской квартире, тогда из него можно любоваться окрестностями или парковой зоной. За счет хорошего утепления французских окон из пластика вы сможете насладиться красотой окружающего мира в комфортной обстановке. Большое количество поступающего в помещение света будет благотворно воздействовать на самочувствие и здоровье жильцов дома. Для интерьера и экстерьера помещения это тоже большой плюс. Не меняя планировки здания, вы полностью преображаете его внешний вид, делаете жилье светлым и красивым.

Плюсы панорамных конструкций

Преимущества конструкций можно перечислять долго, поэтому остановимся на основных. Установка панорамных оконных конструкций имеет такие преимущества:



в дом будет поступать большое количество солнечных лучей, что полезно для внутреннего гармоничного состояния человека;



вы получите оптимальную визуализацию пространства и преображение интерьера в лучшую сторону;



за счет лучшего освещения комнат можно сэкономить на счетах за электричество;



если выбрать пластиковые окна, то будет обеспечена отменная звуко- и теплоизоляция. Это повышает комфорт проживания;



вы можете насладиться видами природы или городской местности, не рискуя получить переохлаждение;



ваша квартира или дом получит свою изюминку, станет уникальной и неповторимой.



Оформление балконов, лоджий террас с помощью панорамного остекления – это бесконечный простор для фантазии. Стоит приложить немного усилий, и такое место в доме будет выглядеть эксклюзивно и стильно. К тому же застекленная терраса – это возможность добавить лишние квадратные метры к общей площади. У вас будет больше полезного пространства, еще одно уютное и теплое местечко в особняке.

Какой материал выбрать

Французские окна лучше заказывать из металлопластика. Хотя их делают и из дерева, а также алюминия, остановить свой выбор лучше на металлопластиковом профиле. Дело в том, что дерево более массивное (а для панорамных окон это большой минус). Еще деревянная поверхность требует постоянного ухода. Она подвержена гнилостным процессам, воздействию насекомых, плесени, влаги и т.д. Всех этих недостатков лишены окна из ПВХ. Вариант использования алюминия тоже подходит. Однако в этом случае внешний вид окна будет значительно проигрывать в эстетичности и декоре. Сейчас металлопластиковые профили можно сделать разнообразного цвета, в том числе под дерево. Выглядеть они будут дорого, а их вес – значительно меньше деревянных. Еще большой плюс металлопластика заключается в том, что можно заказать утепленный стеклопакет. Тогда даже в самом холодном регионе в доме будет тепло и уютно. Жилье получит максимальное освещение солнечным светом. Поэтому если выбирать материал для французских окон, то пластик – более выигрышный вариант.

Разнообразие французских окон из пластика

Панорамные изделия могут различаться по способу открывания створок, дверей. Они бывают:



распашные,



раздвижные,



портальные.



Правильный выбор стеклопакета тоже важен. В нашем климате целесообразна установка трех- или четырехкамерного ПВХ профиля. Окно во французском стиле часто должно иметь небольшой вес. В этом случае лучше отдать предпочтение однокамерному стеклопакету. Если важно максимальное сохранение тепла и наилучшее утепление жилья, стоит выбрать окна с энергосберегающими функциями.

Двухкамерные стеклопакеты нужны, если требуется повышенная шумоизоляция (например, вблизи шоссе). Монтаж французских окон достаточно сложный, его не рекомендуется выполнять своими руками. Этим обязаны заниматься высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы. Обращаясь в нашу компанию, можете быть уверены в том, что любой вариант остекления будет выполнен в оптимальные сроки, быстро и качественно. Возможен заказ окон различных конфигураций, в том числе сложных. Мы выполним любой проект на высоком уровне и по демократичным расценкам.