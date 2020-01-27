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опубликовано редакцией на Переводике 27.01.20 02:47
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Напряженность между американскими и российскими военными вокруг сирийских нефтяных месторождений нарастает

   

Американские войска в четвертый раз за 8 дней  блокируют российский конвой 

DAILY SABAH  ISTANBUL Published  26.01.2020

AFP Photo

AFP Photo

Напряженность между вооруженными силами США и России  связанная с получением контроля над ключевыми нефтяными месторождениями в северо-восточной Сирии усиливается.  В воскресенье американские войска в четвертый раз за последние восемь дней блокировали российский конвой, пытавшийся  получить доступ к нефтяным месторождениям 

Десять бронетранспортеров с американскими солдатами остановили российские военные машины к западу от провинции Аль-Хасака, когда они пытались выйти к  шоссе М4, чтобы добраться до ключевых нефтяных месторождений провинции.

После инцидента российские военные отправили вертолет с базы в город. В ответ американские военные отправили два вертолета в этот район, заставив российский вертолет приземлиться.

Российский военный конвой, по-видимому, повернул назад и вернулся на свою базу.

Этот инцидент  произошел на фоне продолжающегося спора между США и Россией по поводу нефтяного месторождения Румейлан на северо-востоке Аль-Хасака, и  стал четвертым по счету случаем за последние восемь дней, когда о таком противостоянии сообщалось в печати.

Несмотря на отсутствие сообщений о значительном конфликте, эти инциденты стали напоминанием о высоких ставках в Сирии, где военная деятельность США направлена ​​на охрану нефтяных месторождений и предотвращение их попадания в руки других субъектов, включая Россию и экстремистские группировки.

Нефтяные месторождения сосредоточены в провинции Дейр-эль-Зур на востоке Сирии, недалеко от иракской границы, и Аль-Хасака на северо-востоке.

Американские войска были первоначально развернуты в Сирии с целью разгрома Даиш. Хотя президент США Дональд Трамп объявил о решительной победе над террористической группой «Даиш» и начал процесс вывода американских солдат в декабре 2018 года, заявив, что победа над «Даиш» была единственной причиной присутствия Америки в стране, - администрация Трампа в прошлом году скорректировала эту миссию, оставив несколько  сотен американских военнослужащих для охраны нефтяных месторождений от террористической группировки, которая, во время своего роста, использовала сирийское топливо в качестве основного источника дохода.

Еще раз о выводе американских войск из северной Сирии Трамп  объявил в октябре, перед началом турецкой операции «Мирная весна» направленной  на уничтожение террористов YPG / PKK в районах к востоку от Евфрата в северной Сирии,   для обеспечения безопасности границ Турции, помощи в безопасном возвращении сирийских беженцев. и обеспечения  территориальной целостности Сирии.

Позже США  решили сохранить около 500 военнослужащих, разместив  их возле нефтяных месторождений для охраны этих объектов вместе с силами YPG / PKK, которые в настоящее время являются основными бенефициарами добычи. Министр обороны США Марк Эспер подтвердил, что миссия американских войск в регионе также включает предотвращение захвата сирийской нефти российскими силами и силами  режима, а также защиту от террористов “Даиш”.

С другой стороны, Россия поддерживает режим Башара Асада в Сирии, предоставляя активную военную помощь для восстановления контроля над добычей нефти и наблюдения за этими объектами. Россия также стремится увеличить свое влияние в регионе.

Силы, возглавляемые YPG / PKK, начали  перехватывать контроль над основными нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии и вдоль Евфрата  от террористов “Даиш”, в 2017 году. Хотя операция «Мирная весна» в северной Сирии привела к тому, что террористы YPG / PKK потеряли значительную часть территории, тем  не менее большинство нефтяных месторождений к востоку от Евфрата остаются под контролем этой террористической группы.

Несмотря на законную  обеспокоенность проблемами безопасности своего  союзника по НАТО - Турции, США, в своей борьбе против “Даиш” на севере Сирии,  наладили партнерские отношения с Сирийскими демократическими силами (SDF), в которых доминирует YPG / PKK.

В ходе своей более чем 35-летней террористической кампании против Турции,  РПК, включенная в список террористических организаций Турции, США и Европейского союза, несет ответственность за гибель почти 40 000 человек, включая женщин, детей и младенцев. YPG является сирийским ответвлением террористической организации РПК


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теги: Сирия  
   
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