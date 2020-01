архив



опубликовано редакцией на Переводике 27.01.20 02:47

"US forces block Russian convoy for fourth time in 8 days amid tension over Syrian oil fields" Турция - 26 января 2020 г. Напряженность между американскими и российскими военными вокруг сирийских нефтяных месторождений нарастает Американские войска в четвертый раз за 8 дней блокируют российский конвой DAILY SABAH ISTANBUL Published 26.01.2020 AFP Photo Напряженность между вооруженными силами США и России связанная с получением контроля над ключевыми нефтяными месторождениями в северо-восточной Сирии усиливается. В воскресенье американские войска в четвертый раз за последние восемь дней блокировали российский конвой, пытавшийся получить доступ к нефтяным месторождениям Десять бронетранспортеров с американскими солдатами остановили российские военные машины к западу от провинции Аль-Хасака, когда они пытались выйти к шоссе М4, чтобы добраться до ключевых нефтяных месторождений провинции. После инцидента российские военные отправили вертолет с базы в город. В ответ американские военные отправили два вертолета в этот район, заставив российский вертолет приземлиться. Российский военный конвой, по-видимому, повернул назад и вернулся на свою базу. Этот инцидент произошел на фоне продолжающегося спора между США и Россией по поводу нефтяного месторождения Румейлан на северо-востоке Аль-Хасака, и стал четвертым по счету случаем за последние восемь дней, когда о таком противостоянии сообщалось в печати. Несмотря на отсутствие сообщений о значительном конфликте, эти инциденты стали напоминанием о высоких ставках в Сирии, где военная деятельность США направлена ​​на охрану нефтяных месторождений и предотвращение их попадания в руки других субъектов, включая Россию и экстремистские группировки. Нефтяные месторождения сосредоточены в провинции Дейр-эль-Зур на востоке Сирии, недалеко от иракской границы, и Аль-Хасака на северо-востоке. Американские войска были первоначально развернуты в Сирии с целью разгрома Даиш. Хотя президент США Дональд Трамп объявил о решительной победе над террористической группой «Даиш» и начал процесс вывода американских солдат в декабре 2018 года, заявив, что победа над «Даиш» была единственной причиной присутствия Америки в стране, - администрация Трампа в прошлом году скорректировала эту миссию, оставив несколько сотен американских военнослужащих для охраны нефтяных месторождений от террористической группировки, которая, во время своего роста, использовала сирийское топливо в качестве основного источника дохода. Еще раз о выводе американских войск из северной Сирии Трамп объявил в октябре, перед началом турецкой операции «Мирная весна» направленной на уничтожение террористов YPG / PKK в районах к востоку от Евфрата в северной Сирии, для обеспечения безопасности границ Турции, помощи в безопасном возвращении сирийских беженцев. и обеспечения территориальной целостности Сирии. Позже США решили сохранить около 500 военнослужащих, разместив их возле нефтяных месторождений для охраны этих объектов вместе с силами YPG / PKK, которые в настоящее время являются основными бенефициарами добычи. Министр обороны США Марк Эспер подтвердил, что миссия американских войск в регионе также включает предотвращение захвата сирийской нефти российскими силами и силами режима, а также защиту от террористов “Даиш”. С другой стороны, Россия поддерживает режим Башара Асада в Сирии, предоставляя активную военную помощь для восстановления контроля над добычей нефти и наблюдения за этими объектами. Россия также стремится увеличить свое влияние в регионе. Силы, возглавляемые YPG / PKK, начали перехватывать контроль над основными нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии и вдоль Евфрата от террористов “Даиш”, в 2017 году. Хотя операция «Мирная весна» в северной Сирии привела к тому, что террористы YPG / PKK потеряли значительную часть территории, тем не менее большинство нефтяных месторождений к востоку от Евфрата остаются под контролем этой террористической группы. Несмотря на законную обеспокоенность проблемами безопасности своего союзника по НАТО - Турции, США, в своей борьбе против “Даиш” на севере Сирии, наладили партнерские отношения с Сирийскими демократическими силами (SDF), в которых доминирует YPG / PKK. В ходе своей более чем 35-летней террористической кампании против Турции, РПК, включенная в список террористических организаций Турции, США и Европейского союза, несет ответственность за гибель почти 40 000 человек, включая женщин, детей и младенцев. YPG является сирийским ответвлением террористической организации РПК

