Эмулятор
Шустрый эмулятор, служит для запуска мобильной операционной системы Android в среде Windows или MacOS. С помощью эмулятора BlueStacks вы можете использовать все преимущества Android, играть в игры и запускать различные приложения от разных аккаунтов. В программе есть собственная система начисления бонусов, накопленные в ней балы можно менять на виртуальные и реальные призы.
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