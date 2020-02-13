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опубликовано редакцией на Переводике 13.02.20 20:33 скаут: nustor; переводчик nustor;

Ссылка на оригинал Эмулятор Шустрый эмулятор, служит для запуска мобильной операционной системы Android в среде Windows или MacOS. С помощью эмулятора BlueStacks вы можете использовать все преимущества Android, играть в игры и запускать различные приложения от разных аккаунтов. В программе есть собственная система начисления бонусов, накопленные в ней балы можно менять на виртуальные и реальные призы. статью прочитали: 38 человек Комментарии ﻿

