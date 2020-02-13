Мозилла
Интересные факты о Browser
- Первая версия программы увидела мир осенью 2002 года
- В день официального выхода 3-й версии Firefox, 17 июня 2008 года, программу за сутки скачали более 8 миллионов раз, что было отражено в Книге рекордов Гиннесса
- Первые мобильные версии обозревателя вышли только через 6 лет, в 2008 году.
- Особой популярностью Мазила Фаерфокс пользуется среди жителей Германии – этот обозреватель скачивают бесплатно для Виндовс 7-10 около трети пользователей этой страны.
- В качестве передового антифишингового алгоритма браузер использует технологию SafeBrowsing от Google
- По данным StatCounter 2018-й год завершился удачно для Firefox – браузер вернул вторую строчку по популярности среди настольных версий обозревателей, занимая более 11 процентов доли рынка
- Несмотря на то, что начиная с версии 53.0 обозреватель не поддерживает Windows XP, это ограничение осталось только на уровне официального заявления
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