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опубликовано редакцией на Переводике 13.02.20 20:38 скаут: kekosa;

Ссылка на оригинал Мозилла Интересные факты о Browser Первая версия программы увидела мир осенью 2002 года

В день официального выхода 3-й версии Firefox, 17 июня 2008 года, программу за сутки скачали более 8 миллионов раз, что было отражено в Книге рекордов Гиннесса

Первые мобильные версии обозревателя вышли только через 6 лет, в 2008 году.

Особой популярностью Мазила Фаерфокс пользуется среди жителей Германии – этот обозреватель скачивают бесплатно для Виндовс 7-10 около трети пользователей этой страны.

В качестве передового антифишингового алгоритма браузер использует технологию SafeBrowsing от Google

По данным StatCounter 2018-й год завершился удачно для Firefox – браузер вернул вторую строчку по популярности среди настольных версий обозревателей, занимая более 11 процентов доли рынка

Несмотря на то, что начиная с версии 53.0 обозреватель не поддерживает Windows XP, это ограничение осталось только на уровне официального заявления

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