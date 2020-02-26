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опубликовано редакцией на Переводике 26.02.20 15:55
скаут: coddyschool;
 
 

CODDY укрепляет сотрудничество с Movavi

Школа программирования CODDY объявила об усилении сотрудничества с разработчиком софта для работы с видео, аудио и фото – компанией Movavi.
 
Обсуждение вариантов коллаборации руководителями компаний и их командами длилось несколько недель. Результатом стали следующие договоренности: 
1. CODDY и Movavi организуют совместный курс. На данном этапе была предложена разработка занятий по видеоблогингу; 
2. на сайте школы программирования создается страница с промокодом, по которому клиенты CODDY будут иметь возможность покупать программы Movavi со скидкой; 
3. планируется создание практических видеоуроков специалистами Movavi для канала CODDY на YouTube, а также кросс-маркетинг на видеохостинге на каналах обоих партнёров. «CODDY сотрудничает с Movavi уже не первый год. 

Мы используем современное и качественное программное обеспечение от этой компании для занятий по видеоблогингу и видеомонтажу. И мы безмерно рады, что за счёт накопленного обоюдного опыта сможем предоставлять детям ещё более увлекательный, полезный и актуальный контент для приобретения навыков, которые им будут необходимы не только сейчас, но и в будущем», – прокомментировала начало коллаборации основатель школы программирования Оксана Селендеева. «Мы рады сотрудничеству с CODDY и планируем вместе знакомить детей с IT-миром. 

Навык работы с медиаконтентом сейчас необходим каждому человеку, независимо от возраста. А лучший способ узнать что-то – это попробовать на практике. Поэтому мы планируем разработать обучающие курсы, на которых дети научатся снимать собственные видео», – говорит менеджер проекта «Movavi Образование» Владислав Насонов. В настоящий момент представители CODDY и Movavi продолжают обсуждать нюансы дальнейшей работы. Сотрудничество двух прогрессивных компаний подарит детям ещё одну возможность развить свои таланты в области информационных технологий и стать востребованными специалистами на рынке digital-профессий.

 

О компании Movavi

Российская IT-компания Movavi создает продукты для работы с мультимедиа. Одно из направлений работы Movavi – это социальный проект «Movavi Образование».

Образовательные учреждения России могут бесплатно получить образовательную версию Movavi Видеоредактора и Фоторедактор бесплатно. В проекте участвуют уже более 2000 организаций. Сотрудники «Movavi Образования» проводят конкурсы, выездные мероприятия для педагогов, повышая мультимедийную грамотность среди учителей и учеников.

Миссия проекта — развивать творчество среди детей и молодежи и популяризировать медиакомпетенции среди педагогов России.


Контакты:

Проект «Movavi Образование»

Адрес: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 242, офис 1003

Телефон: 8-800-600-29-80

E-mail: edu@movavi.com

Сайт: https://edu.movavi.ru/


О школе программирования CODDY Школа программирования для детей CODDY представлена в шести странах и более чем в 90 городах. Она – один из первых кружков по программированию и цифровому дизайну. За три с половиной года работы Школа выпустила свыше 20 тысяч учеников, дав каждому конкурентные преимущества в меняющемся цифровом мире. В настоящее время команда CODDY продвигает знания в области IT, востребованных в любой сфере деятельности, и обучает детей навыкам, необходимым при построении успешной карьеры. 

Контакты: 
Школа программирования для детей CODDY
Адрес: г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5 
Телефон: +7 (925) 868 58 52 
E-mail: info@coddyschool.com 


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