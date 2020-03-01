Тулси Габбард о вмешательстве в выборы

The Hill (блоги)

Тулси Габбард

27 февраля 2020 г.









Опрометчивые заявления анонимных сотрудников разведки о том, что Россия "помогает" Берни Сандерс глубоко безответственны. Также как и расчетливое решение бывшего мэра Нью Йорка Майкла Блумберга во вторник повторить это необоснованное обвинение в прениях в Южной Каролине. Всему есть предел. Я призываю всех кандидатов в президенты прекратить играть в эти опасные политические игры и немедленно осудить любое вмешательство в наши выборы вышедших из под контроля разведслужб.





"Новость", опубликованная на прошлой неделе в The Washington Post, которая вызвала еще один сфабрикованный взрыв в медиа, утверждает, что цель России - обмануть людей, заставив их критически относиться к истеблишменту Демократической партии. Это смехотворно очевидная уловка подавить правомерную критику и оклеветать американцев, обоснованно настроенных скептически по отношению к влиятельным силам поставившим под свой контроль процесс первичных внутрипартийных выборов. Нам говорят, что цель России - "посеять раздор", но цель корпоративных медиа и продвигающих этот нарратив в своих интересах политиков - посеять свой собственный раздор путем создания беспочвенного недоверия к кампании Сэндерса.





Крайне лицемерно для "журналистов" и кандидатов конкурентов распространять новость, которая лишь утверждает, без предоставления доказательств, что Россия "помогает" Берни Сэндерсу, но не содержит никакой информации о том, в чем эта якобы "помощь" состоит.





Американцы имеют право знать эту информацию для того, чтобы поставить утверждаемое "вмешательство" России в надлежащий контекст. Остается загадкой почему разведывательные органы хотели бы скрыть эти детали от нас. Вместо этого они полагаются на весьма сомнительные и расплывчатые инсинуации, отфильтрованные в предпочитаемых ими СМИ, что кажется задумано для создания паники, а не для реального информирования граждан о подлинной угрозе.





Единственное, что это вызывает - подрыв доверия избирателей к нашим выборам, что как нам постоянно говорят и является целью России.





Если ЦРУ, ФБР или любое другое разведывательное ведомство говорит избирателям, что "русские" вмешиваются в выборы, чтобы помочь определенным кандидатам, или просто чтобы "посеять раздор", то они должны немедленно предоставить нам детали. Иначе, единственное, к чему это приводит - нарастание чувства бессилия и паранои среди избирателей, которое может подавить желание участия в избирательном процессе. По меньшей мере, в соответствии с запугивающими заявлениями анонимных официальных лиц в СМИ, это и есть именно то, чего хочет Россия.





Если бы наши политические лидеры и представители СМИ действительно были заинтересованы в защите честности наших выборов от манипуляций извне - вместо того, чтобы просто зарабатывать деньги на сфабрикованной истерии - то они бы скорее уделяли больше внимания предложениям о внедрении резервных бумажных бюллетеней, гарантирующим, что никакие злоумышленники никогда не смогут подменить наши голоса или взломать нашу избирательную инфраструктуру. Законопроект, который я снова представила в прошлом году, закон об обеспечении безопасности американских выборов, предлагает именно это, но СМИ ни разу не проявили к нему особого интереса, потому что он не вызвал бы сенсационных заголовков, которые так отчаянно им нужны.





ФБР, ЦРУ или любое другое разведывательное ведомство должны немедленно прекратить очернение кандидатов в президенты намеками и расплывчатыми, бездоказательными утверждениями. Такие действия противоречат роли, отведенной этим ведомствам в свободной демократии. Американский народ не может доверять нашим спецслужбам, если они предпринимают усилия по нанесению вреда кандидатам, которые им не нравятся.





Любые попытки заставить американцев молчать - запугав их тем, что если они осмелятся критиковать истеблишмент Демократической партии, то они будут заклеймены как враждебные иностранные агенты - неприемлемы и отвратительны.





Этот новый маккартизм должен быть осужден каждым кандидатом в президенты; в противном случае придется сделать вывод, что им не хватает дальновидности и принципиальности, необходимых для руководства нашей страной. Если кандидаты боятся выступить против тех, кто подавляет голоса американского народа маккартистскрй клеветой, то они не являются настоящими лидерами. Они всего лишь жаждущие власти, думающие только о себе политики, цель которых играть роль президента, а не защищать наши свободы, закрепленные в нашей конституции.





Теперь ясно, что корпоративные мэйнстрим СМИ и милитаристский политический истеблишмент пытаются сделать две вещи:





1. Создать достаточно оснований для подозрений вокруг Сандерса, оклеветав его как российскую марионетку, чтобы он проиграл выборы.

2. Или, по меньшей мере, если Берни победит в номинации от демократов, вынудить его к подстрекательской антироссийской риторике, закрепив новую холодную войну и гонку ядерных вооружений, представляющих экзистенциальные угрозы для нашей страны и мира.





Эта стратегия очень хорошо сработала с президентом Трампом. Трамп потратил все свое президентство, пытаясь «доказать» СМИ, что он не марионетка Путина, проводя крайне агрессивную политику, которая приблизила нас к ядерной войне с Россией как никогда ближе за последние десятилетия.





Если Сандерс станет кандидатом от демократов, корпоративные СМИ сделают все возможное, чтобы превратить всеобщие выборы в борьбу за то, кто будет «жестче» по отношению к России. Эта тактика необходима для того, чтобы убедить американцев в необходимости прострелять заработанные тяжелым трудом налоговые доллары с Пентагоном, финансируя чрезвычайно прибыльную гонку ядерных вооружений, которую так жаждет военно-промышленный комплекс. В последнем законопроекте об ассигнованиях прошлого года Пентагон получил 738 миллиардов долларов, включая карт-бланш на новые опасные ядерные боеголовки и дестабилизирующие ракетные системы, увеличивающие вероятность катастрофической войны с Россией.





Вопрос, с которым сталкивается любой потенциальный кандидат от Демократической партии, таков: позволю ли я манипулировать собой и загонять себя в угол преступившими границы спецслужбами и корпоративными СМИ, когда для того, чтобы выиграть президентское кресло, мне придется делать то, что я знаю не в интересах американского народа и мира во всем мире?





Или же я буду противостоять коррумпированным неоконсерваторам и неолиберальному истеблишменту, осуждая их ложь и клевету, действуя с честностью и дальновидностью, необходимыми для выработки рациональной политики, которая будет служить всем нашим интересам?





Проблема с Трампом в том, что хотя он и жестко разговаривает с СМИ и спецслужбами, он был недостаточно силен, чтобы противостоять их давлению. Он был ими запуган, пытаясь доказать, что он не марионетка России и, как следствие, приблизил нас к ядерной войне. Кандидат от Демократической партии не может совершить ту же ошибку; наша страна и мир зависят от этого.





Габбард представляет 2-й избирательный округ Гавайев и выдвинула свою кандидатуру на пост президента от демократов.





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