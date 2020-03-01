«Не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть»

Несколько русских девушек с повышенной социальной ответственностью отказываются покинуть эпицентр вспышки коронавирусной инфекции в Ухане

News.com.au FEBRUARY 28,

Группа российских моделей, попавших в эпицентр вспышки коронавирусной инфекции в Ухане, отказалась возвращаться домой, заявив, что погода и система здравоохранения в Китае лучше.

Эви Гаврилиоти, Надежда Кочетова, Таня и Олеся приехали в крупный промышленный центр Китая в августе прошлого года, там они зарегистрировались в местных модельных агентствах.

В начале февраля, когда заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжала стремительно расти и город был закрыт на карантин, их агентства закрылись, и они остались без работы.

Поэтому, естественно, они проводят время, размещая в социальных сетях фотографии самих себя, сделанные на пустынных улицах Уханя:

https://www.instagram.com/p/B72w2HtnStv/?utm_source=ig_web_copy_link

Nd.nadias Follow Wuhan, China

270 likes

nd.nadias

#wuhan #wuhanchina #china #chinatown #traveling #travel #chinatravel

В январе Россия закрыла сухопутную границу с Китаем и отменила все рейсы между двумя странами.

Когда была предложена эвакуация, на самолет села только Надежда. После приземления в Москве, она провела две недели за закрытыми дверями

https://www.instagram.com/p/B8LZB_WlCwe/?utm_source=ig_web_copy_link

Nd.nadias Follow

318 likes

nd.nadias

Поездка, которая запомнится мне надолго

#ухань #эвакуация #россия #китай #wuhan #china #russia #тюмень





Несмотря на постоянные призывы ко всем иностранцам срочно покинуть материковый Китай, остальные три женщины остались на месте и документируют свое времяпрепровождение.

Эви разместила похожее фото себя на пустынной улице Уханя:

https://www.instagram.com/p/B76CaxEhKOF/?utm_source=ig_web_copy_link

evy_gv Follow 武漢市武昌區楚河漢街

304 likes

evy_gv

Hush, lil baby,drink ur spoiled milk

#modeling #model #liketime #coronavirus #china #l4l #f4f #picoftheday





Другой снимок, озаглавленный «Каждый день - дождливый вирусный день», предполагает, что она целыми днями не выходит из помещения. К счастью у нее есть несколько отличных пирожных, чтобы помочь ей пройти через это:

https://www.instagram.com/p/B8WhZLRBda8/?utm_source=ig_web_copy_link

evy_gv Follow Hubei,WuHan

204 likes

evy_gv

Every day is a rainy virus day





На другом снимке она позирует в неудобной позе на фоне какого-то здания:

https://www.instagram.com/p/B8wv0dPhzRn/?utm_source=ig_web_copy_link

evy_gv Follow

武漢市武昌區楚河漢街

268 likes

evy_gv Follow

武漢市武昌區楚河漢街

Big boss of big poses





... а на этой фотографии она почему-то валяется на полу в почтовом отделении. Мы еще в Китае? Кто знает...

https://www.instagram.com/p/B86sYC7hnYq/?utm_source=ig_web_copy_link

evy_gv Follow La La Land

181 likes

evy_gv

Already tired for tomorrow

#modeling #model #l4l #f4f #picoftheday #liketime #sundaymood







Коронавирусная инфекция поразила более 83 000 человек во всем мире (из них 78 824 случаев - в Китае), 2788 смертельных исходов.

Количество случаев заболевания коронавирусом на материковом Китае составляет около 98 процентов от общего числа случаев, что побуждает многие страны вводить запреты на поездки туда и обратно.

Но, несмотря на это, девушки считают, что оставаться на месте предпочтительнее, чем отправиться домой.

«Китай, по крайней мере, более развитая страна», - сказала Эви газете The Daily Beast . «Китайские врачи знают, как лечить коронавирус, поэтому мы подумали, что здесь лучше, чем на карантине в каком-нибудь советском санатории».

Многие из тех, кто был помещен в карантин в разных российских больницах , попали в заголовки газет после того, как пожаловались на тяжелые условия содержания в изоляторах и отсутствие сотрудничества со стороны врачей, неуверенных в карантинных протоколах.

Но, через месяц после закрытия, эти женщины, которые не говорят по-китайски, фактически оказались заперты в помещении.

Они говорят, что найти припасы стало сложнее, и что им не хватает воды в бутылках.

«До недавнего времени мы могли ходить по магазинам в местном супермаркете три раза в неделю, но сегодня наш охранник отказался нас выпускать», - сказала Эви. «У нас есть немного курицы и яиц в холодильнике, но у нас заканчивается вода в бутылках».

Теперь женщины говорят, что получают ненавистные комментарии в социальных сетях от русских, которые не хотят, чтобы они возвращались домой.

Надя сказала, что ее друзья, которые были эвакуированы из Ухани вместе с ней, получают угрозы убийством.

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