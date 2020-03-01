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опубликовано редакцией на Переводике 01.03.20 17:44
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

«Не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть»

Несколько русских девушек  с повышенной социальной ответственностью отказываются покинуть эпицентр вспышки  коронавирусной инфекции в Ухане

News.com.au  FEBRUARY 28, 

Группа российских моделей, попавших в эпицентр вспышки  коронавирусной инфекции в Ухане, отказалась возвращаться домой, заявив, что погода и система здравоохранения в Китае лучше.

Эви Гаврилиоти, Надежда Кочетова, Таня и Олеся приехали в крупный промышленный центр  Китая в августе прошлого года, там они зарегистрировались в местных модельных агентствах.

В начале февраля, когда  заболеваемость коронавирусной  инфекцией продолжала стремительно расти и город был закрыт  на карантин, их агентства закрылись, и они остались без работы.

Поэтому, естественно, они проводят  время, размещая в социальных сетях  фотографии самих себя, сделанные на пустынных улицах  Уханя:

https://www.instagram.com/p/B72w2HtnStv/?utm_source=ig_web_copy_link

nd.nadias's profile picture Nd.nadias Follow Wuhan, China

270 likes

nd.nadias's profile picture nd.nadias

#wuhan #wuhanchina #china #chinatown #traveling #travel #chinatravel


В январе Россия закрыла сухопутную границу с Китаем и отменила все рейсы между двумя странами.

Когда была предложена эвакуация, на  самолет села только Надежда. После приземления в Москве,  она провела две недели за закрытыми дверями


https://www.instagram.com/p/B8LZB_WlCwe/?utm_source=ig_web_copy_link

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318 likes

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Поездка, которая запомнится мне надолго

#ухань #эвакуация #россия #китай #wuhan #china #russia #тюмень


Несмотря на постоянные  призывы ко всем иностранцам  срочно покинуть материковый Китай, остальные три женщины остались  на месте и документируют свое  времяпрепровождение.

Эви разместила похожее  фото себя на пустынной улице Уханя:

https://www.instagram.com/p/B76CaxEhKOF/?utm_source=ig_web_copy_link

evy_gv's profile pictureevy_gv Follow 武漢市武昌區楚河漢街

Image may contain: one or more people and people sitting

304 likes

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Hush, lil baby,drink ur spoiled milk

#modeling #model #liketime #coronavirus #china #l4l #f4f #picoftheday 


Другой снимок, озаглавленный «Каждый день - дождливый вирусный день», предполагает, что она целыми  днями не  выходит из помещения. К счастью у нее есть несколько отличных пирожных, чтобы помочь ей пройти  через это:

https://www.instagram.com/p/B8WhZLRBda8/?utm_source=ig_web_copy_link

evy_gv's profile picture evy_gv Follow    Hubei,WuHan  

Image may contain: food

204 likes

evy_gv's profile picture evy_gv  

Every day is a rainy virus day 


На другом снимке  она позирует в неудобной  позе на фоне какого-то здания:

https://www.instagram.com/p/B8wv0dPhzRn/?utm_source=ig_web_copy_link

evy_gv's profile picture evy_gv    Follow   

武漢市武昌區楚河漢街  

Image may contain: 1 person, standing, shoes and outdoor

268 likes

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武漢市武昌區楚河漢街  

Big boss of big poses


... а  на этой  фотографии   она почему-то валяется   на полу в почтовом отделении. Мы еще в Китае? Кто знает...

https://www.instagram.com/p/B86sYC7hnYq/?utm_source=ig_web_copy_link

evy_gv's profile picture evy_gv Follow La La Land

Image may contain: one or more people and shoes

181 likes 

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Already tired for tomorrow

#modeling #model #l4l #f4f #picoftheday #liketime #sundaymood


Коронавирусная  инфекция поразила  более 83 000 человек во всем мире (из  них 78 824 случаев - в Китае), 2788 смертельных исходов.

Количество случаев заболевания коронавирусом на материковом Китае  составляет около 98 процентов от общего числа случаев, что побуждает многие страны вводить запреты на поездки туда и обратно.

Но, несмотря на это, девушки считают, что оставаться на месте предпочтительнее, чем отправиться домой.

«Китай,  по крайней мере, более развитая страна», - сказала Эви газете The Daily Beast . «Китайские врачи знают, как лечить коронавирус, поэтому мы подумали, что здесь лучше, чем на карантине в каком-нибудь советском санатории».

Многие из тех, кто был помещен в карантин в разных российских больницах , попали в заголовки газет после того, как пожаловались на тяжелые условия содержания в изоляторах и отсутствие сотрудничества со стороны врачей, неуверенных в карантинных протоколах.

Но, через месяц после закрытия, эти женщины, которые не говорят по-китайски, фактически оказались  заперты в помещении.

Они говорят, что найти припасы стало сложнее, и  что им не хватает воды в бутылках.

«До недавнего времени мы могли ходить по магазинам в местном супермаркете три раза в неделю, но сегодня наш охранник отказался нас выпускать», - сказала Эви. «У нас есть немного курицы и яиц в холодильнике, но у нас заканчивается вода в бутылках».

Теперь женщины говорят, что получают ненавистные комментарии в социальных сетях от русских, которые не хотят, чтобы они возвращались домой.

Надя сказала, что ее друзья, которые были эвакуированы из Ухани вместе с ней, получают угрозы убийством.

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