Гибкий кирпич

Гибкий кирпич , что это такое? Это новейший интерьерный и фасадный отделочный материал на российском рынке, в точности имитирующий боковую часть натурального кирпича по текстуре и размеру. В Китае этот материал известен как гибкая плитка, которая завоевала популярность при облицовке зданий с начала 2000-х годов, в Германии его называют гибкий клинкер и применяют с середины 90-х годов. Характеристики материала позволяют облицовывать фасады зданий любой геометрии, а также использовать в интерьерном дизайне помещений. Гибкий кирпич не создаёт избыточного давления на несущие конструкции здания и благодаря лёгкому весу можно делать ремонт и реконструкции любых фасадов зданий, даже ветхих и с ослабленными стенами.

Характеристики гибкого кирпича

Размер: 250 х 68 мм (стандартная боковина натурального кирпича).

Толщина: 4 мм.

Вес 1 м² – 6 кг.

Количество в 1 м² – 52 плитки с учётом расшивки.

Гибкость: 180° (при использовании строительного фена).

Высокая механическая стойкость к истиранию и ударам.

Стойкость к выветриванию.

Класс УФ-защиты: 8 (максимальный).

Повышенная влагостойкость, всего 1.4% – не впитывает воду даже при продолжительных ливнях.

Паропроницаемость 0.013 мг/м²/ч/Па.

Температура эксплуатации: от -55° до +135°С.

Морозостойкость: F > 150 циклов.

Класс горючести: Г1.

Класс пожарной безопасности: К0.

Срок эксплуатации: не менее 35 лет.

Поверхность для монтажа: бетон, кирпич, дерево, пластик, металл.

Ассортимент гибкого кирпича

В каталоге «Литолин Дизайн» материал представлен большим разнообразием классических форм и цветов: универсальных терракотовых оттенков, стильного белого, классического вишнево-коричневого, оригинального металлизированного и других цветов. По желанию заказчика цвет можно подобрать любой из колеровочной таблицы. Также имеется серия Лофт, для дизайна интерьеров, отличительной особенностью которой является искусственное старение поверхности кирпича для придания эффекта старой кирпичной кладки. Мы производим гибкий кирпич стандартного размера: 250 х 68 х 4 мм. При необходимости вы можете заказать у нас изготовление продукции по индивидуальным размерам, с шириной 135 мм, 225 мм и толщиной 5, 6, 7 мм.

Преимущества и недостатки гибкого кирпича производства Литолин Дизайн

Технологии не стоят на месте и в состав гибкого кирпича производства Литолин Дизайн входит уже девять компонентов, что положительно сказывается на сроке службы материала и его эксплуатационных свойствах. С нашей продукцией не происходит выгорания цвета на Солнце, не течёт межшовная затирка, так как её и нет по технологии, не трескается поверхность при заморозках и не набухает при продолжительных ливнях. Всё это результат кропотливой работы наших технологов.

Лёгкий монтаж, с которым может справиться обычный домовладелец без специальных навыков, не требует дополнительных элементов крепежа и армирования. Коттедж площадью 250 квадратных метров можно облицевать всего за 1–2 дня своими силами! Расход Универсального клеевого раствора Литолин Дизайн составляет всего 2 кг на 1 м². Существенная экономия на клее! Наша технология монтажа также не требует использования межшовной затирки, вы экономите средства на этом материале и работе монтажной бригады. К единственному недостатку данной продукции можно отнести тот факт, что монтаж рекомендуется выполнять при температуре выше +7°С.

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