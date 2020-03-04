«Эвотор» – новый партнёр Школы программирования CODDY





Сейчас специалисты «Эвотора» реализуют порядка 600 приложений, помогающих вести товарный учёт, внедрять программы лояльности, получать отзывы от клиентов и выполнять другие функции. HR-директор «Эвотор» Екатерина Зялюкова: «Про будущее невозможно говорить без учёта тех людей, которые будут его строить. От них зависит, каким оно будет. Речь о наших детях. Школьники – самые активные пользователи технологий, самые креативные генераторы идей. Погружая их в новый опыт, мы даём им инструменты, чтобы они перенесли свои «А что, если сделать вот так?» в реальную жизнь, в успешные проекты, полезные для бизнеса и общества в целом.





Цель «Эвотора» – объединить людей с предпринимательским духом, тех, кто хочет изменить и меняет будущее уже сегодня, поэтому мы ЗА поддержку детского IT-образования в России». «Налаживание деловых контактов с новыми партнёрами в сфере IT – это ещё одна возможность показать ребятам мир информационных технологий, заинтересовать их, познакомить со специалистами в своём деле и тем самым вдохновить на изучение программирование и всего, что с этим связано. Коллаборация с «Эвотор» – ещё один ключик к раскрытию потенциала школьников, обеспечению их успешного будущего», – комментирует событие руководитель CODDY Оксана Селендеева.





Сотрудничество с прогрессивной компанией даст детям ещё больше шансов проявить себя в области информационных технологий и стать ценными кадрами на рынке digital-профессий.





Контакты:

Школа программирования для детей CODDY Адрес: г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5 Телефон: 8 (925) 868 58 52 E-mail: info@coddyschool.com Сайт: https://coddyschool.com/





ООО «Эвотор» Адрес: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24 Телефон: +7(495) 933 44 51 E-mail: career@evotor.ru Сайт: https://evotor.ru/

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В конце февраля начинает работу новая площадка Школы программирования CODDY – компания «Эвотор», расположенная в шаговой доступности от метро «Парк культуры». Запуск групп планируется в середине марта, а пока ребята могут посетить бесплатные мастер-классы согласно расписанию и познакомиться с преподавателями. «Эвотор» специализируется на разработке и создании смарт-терминалов, призванных оптимизировать и автоматизировать деятельность малого и среднего бизнеса, дать возможность небольшим компаниям составить конкуренцию крупным предприятиям.