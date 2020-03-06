навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
06.03.20   Редакция

Российские противолодочные самолеты провели учебный полет южнее Фареро-Исландского рубежа

(0)
 
06.03.20  

Как Кремль использует российскую диаспору за рубежом

(0)
04.03.20   Редакция

Европейская инфраструктура пройдет проверку на учениях Defender 2020

(0)
 
03.03.20   Редакция

Мормонская церковь накопила 100 миллиардов долларов. Это был тщательно хранимый секрет в инвестиционном мире.

(0)

последние за вчера, 05.03.20  
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 06.03.20 00:53
скаут: malygin; переводчик malygin;
 
 

Вупи Голдберг попалась на Джилл Байден

American Thinker
5 марта 2020 г.
Toмас Лифсон

Вчера две видные прогрессивистки были дискредитированы в инциденте, разоблачающим ошарашивающий уровень фальши в Демократическом медиа комплексе.

Дама по имени Кэрин Джонсон стала серьезной силой в формировании политических взглядов многих американских женщин. Вы вероятно знаете ее как Вупи Голдберг - сценическое имя, которая она заимствовала из чужой ей культуры, видимо из-за эпатажности типично еврейского имени для афроамериканки. (Где же все те сознательные прогрессивисты протестующие против столовых колледжей предлагающих тако?)

Благодаря участию в ориентированном на женщин дневном ток-шоу The View на ABC, мнения Вупи Голдберг доводятся до и оказывают влияние на многих женщин-избирателей. Вчера она показала себя невежественной фальшивкой утверждая, что жена лидера демократов Джо Байдена "чертовски хороший доктор... потрясающий доктор" и должна быть рассмотрена на пост генерального хирурга в будущей администрации Байдена, на которую она надеется. 

К сожалению для нее, Голдберг попалась на том, что бывшая вторая леди администрации Обамы настаивала на обращении к ней как "доктор Джилл Байден" на основании того, что она получила докторскую степень в Университете штата Делавэр в 2007 году. (Ее диссертация называлась "Удержание студентов в муниципальном колледже: удовлетворение потребностей студентов")

Ее одобрение г-жи Байден как "чертовски хорошего доктора" показывает, что заявления г-жи Джонсон по вопросам, представляющим общественный интерес, следует рассматривать как ничего не стоящие.

Я уверен, что многие вместе с Голдберг верят в то, что "Доктор Джилл Байден" может выписывать рецепты. Обращение "доктор" в американской культуре ассоциируется с компетенцией в медицине, и его использование немедиками обычно является признаком позёров, у которых нет оснований для большого к ним уважения. В случае с женой Джо Байдена, это придает достоинства и уважения семье Байденов, в остальном известной наркозависимым, скользким и продажным Хантером Байденом.

Голдберг была незаметно поправлена ​​Меган Маккейн, упомянувшей "докторскую степень", и она быстро сдала назад ("может быть я ошибаюсь"), но ее одобрение медицинской компетенции доктора Джилл не было просто оговоркой. Она лгала своей аудитории.

Вот немного внутренней информации из академических кругов. Доктор Байден не имеет докторской степени Ph.D; у нее есть степень, известная как "доктор педагогических наук", Ed.D. Предполагается, что обладатели этого сертификата - специалисты-практики, а не ученые, формирующие новые знания. В мире ученых, крайне внимательным к степеням, она считается менее авторитетной и зачастую приобретается в середине карьеры (как в случае с Джилл Байден) потому, что образовательная система платит больше сотрудникам со степенью магистра и еще больше обладателям докторской.

Г-же Байден пора прекратить вводить общественность в заблуждение настаивая на степени "доктора". А Вупи Голдберг пора прекратить утверждать, что люди, которых она поддерживает политически, компетентны профессионально.


статью прочитали: 70 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 