Российские противолодочные самолеты провели учебный полет южнее Фареро-Исландского рубежа
Противолодочный самолёт Ту-142, созданный на базе стратегического турбовинтового бомбардировщика Ту-95. Фото: Russianplanes.net
На прошлой неделе норвежские и британские истребители дважды поднимались в воздух по тревоге, чтобы встретить два противолодочных самолета Северного флота во время их учебного полета над Норвежским морем.
By Thomas Nilsen марта 03, 2020
Два самолета Ту-142 совершили полет на юг у границ норвежского воздушного пространства 26 и 27 февраля.
Пресс-секретарь ВС Норвегии майор Бриньяр Стурдаль.
Пресс-секретарь Вооруженных сил Норвегии майор Бриньяр Стурдаль рассказал Barents Observer, что «эти российские самолеты относительно регулярно летают над морскими пространствами к северу от Норвегии», при этом добавив, что «обычно они не залетают так далеко на юг, как на этой неделе».
Самолеты вошли в воздушное пространство над Баренцевым морем с Кольского полуострова, продолжили движение западнее Нордкапа, а затем направились на юг вглубь так называемого Фареро-Исландского рубежа, стратегически важного района в северной Атлантике. В случае потенциального конфликта прорыв российским флотом Фареро-Исландского рубежа важен для создания оборонительного бастиона для защиты стратегических подводных лодок, патрулирующих Баренцево море и Северный Ледовитый океан.
«Норвежские истребители F-16, являющиеся частью дежурных сил НАТО в Будё, вылетали по тревоге на задания как в среду, так и в четверг», — сказал майор Стурдаль.
Британская газета «Экспресс» сообщила, что два российских самолета залетели так далеко на юг, что в воздух были подняты даже истребители «Тайфун» британских ВВС с авиабазы Лоссимут в Шотландии.
Однако до встречи с британскими истребителями российские летчики где-то между Норвегией и Исландией снова повернули на север.
По сообщению пресс-службы Северного флота в Североморске на Кольском полуострове «продолжительность полетного задания в общей сложности составила более 12 часов»
Противолодочный самолет Ту-142 Северного флота создан на базе стратегического бомбардировщика Ту-95. Его основная задача — охота на подводные лодки НАТО и электронная разведка.
Эти самолеты также могут играть важную роль в поисково-спасательных операциях в Арктике.
Как Barents Observer уже сообщал, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 устарели и скоро их планируется заменить модернизированным вариантом реактивных самолетов Ту-204 или Ту-214.
Ту-142 был разработан в начале 1960-х годов.
Оборонительный бастион
За последние два года российский Северный флот провел несколько учений в Норвежском море, что, по мнению западных наблюдателей, является частью концепции оборонительного бастиона.
Российская концепция оборонительного бастиона. Источник: Министерство обороны Норвегии.
В августе прошлого года учения «Океанский щит», которые, как заявлялось в начале, должны были ограничиться водами Балтийского моря, собрали у побережья Норвегии крупнейшую группировку российских военных кораблей после холодной войны.
В октябре восемь атомных подлодок Северного флота неожиданно вышли в западном направлении со своих баз на Кольском полуострове. Часть из них отправилась в Норвежское море, причем две из них — «Щука-Б» и «Ясень» — прошли дальше Фареро-Исландского рубежа и долго оставались в Северной Атлантике и вернулись домой только к Новому году.
Учения Cold Response
В понедельник на севере Норвегии стартовали международные учения Cold Response, в которых принимают участие более 15 тысяч военнослужащих из девяти стран. Территория учений простирается от Нарвика до Порсангермуена в Финнмарке, а их основная часть пройдет на территории Трумса.
Пресс-секретарь майор Стурдаль не стал проводить связь между необычными полетами на юг российских противолодочных самолетов и проведением Cold Response.
При этом он сказал: «В прошлом мы сталкивались с тем, что учения союзников на нашей территории приводили к определенному росту наблюдательной активности со стороны России, подобных этой».
Российские наблюдатели
В соответствии с Венским документом ОБСЕ Норвегия пригласила для наблюдения за Cold Response российских военных инспекторов.
На прошлой неделе российская морская пехота провела боевые стрельбы в Печенгском районе примерно в 20 километрах от норвежской границы. Также состоялся первый пуск новой гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» из акватории Баренцева моря по наземной цели на военном полигоне в Республике Коми.
Учения Cold Response продлятся до 18 марта.
Норвежские военнослужащие в гарнизоне Порсангермуен. Фото: Томас Нильсен
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