Американцы, которые воевали с русскими против русских в России

Февраль 20, 2020 Эймос ЧАППЛ

Photo: BENTLEY HISTORICAL LIBRARY (Courtesy Image)

На редких архивных фотографиях запечатлели времена, когда американские военные противостояли большевикам в российской глуши.

Эти военные (на фото ниже) были в числе примерно 13 тысяч американцев, отправленных на российский Крайний Север и в Восточную Сибирь в 1918 году.

Они сражались с одними русскими против других русских в одном из самых странных конфликтов в истории.

Американские военные (слева) маршируют перед своим союзником – бойцами русской Белой гвардии.

Американский солдат перед объективом фотоаппарата во время погрузки припасов на корабль, направляющийся в Россию в 1918 году.

После революции в России и прихода к власти большевиков во главе с Владимиром Лениным в 1917 году, страна официально вышла из Первой мировой войны, русские орудия замолчали. Германия и ее союзники потенциально могли перекинуть сотни тысяч солдат с Восточного фронта на запад, против истощенных войной Франции и Бельгии.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж выразил опасение, что натиск может означать «катастрофу» для союзников. Великобритания и Франция начали переговоры с целью возобновить боевые действия на Восточном фронте, возможно, через отправку новых сил, которые могли бы примкнуть к контингенту закаленных в боях чехословацких солдат, застрявших в постреволюционной России, и вместе свергнуть большевиков.

Существовала угроза, что вооружение стоимостью в миллионы долларов, которое Соединенные Штаты отправили в Россию, могли захватить немецкие войска.

Президент США Вудро Вильсон под давлением Великобритании и Франции согласился направить американские войска в составе союзных экспедиционных сил в Россию летом 1918 года. Он сказал, что принял это решение, «обливаясь кровавым потом».

Американские военные высадились в российском Архангельске в сентябре 1918 года. Их корабль был выкрашен в «ослепляющий камуфляж». Это была специальная маскировочная окраска, которая создавала трудности подводным лодкам противника в определении направления и скорости корабля.

Цель, заявленная Вудро Вильсоном, заключалась в охране военных поставок и помощи застрявшим в России чехословацким войскам, которые подвергались большой опасности в стране, охваченной Гражданской войной после большевистской революции. Вильсон выступал против дальнейшего военного вмешательства, полагая, что участие США в конфликте скорее «усилит нынешнюю печальную неразбериху в России, чем поможет ей».

Военный лагерь союзников, на заднем плане — порт Мурманска.

Американские военные на рынке в России.

Большая часть военных, отправленных на север России, была из штата Мичиган. Военное командование США считало, что мичиганцам будет проще привыкнуть к суровому российскому климату, чем служащим из других, более теплых штатов.

Американский солдат на посту в лесу.

Вильсон не хотел вступать в Гражданскую войну между большевистским ополчением и Белой гвардией — разношерстной массой, противостоящей революционерам. Тем не менее американских военных почти сразу же после прибытия в Россию бросили в бой британские офицеры, которые ими командовали.

Застреленный после попытки ночной атаки на пост американцев большевик.

Большую часть военной техники, которую США поставили в Россию, растащили до прибытия американских военных. Этот убитый большевик был вооружен американской винтовкой Remington, при нем было множество патронов.

Покрытый американским флагом гроб с телом военного, которого боевые товарищи хоронят на Крайнем Севере.

Американцы в снежном камуфляже. Один из военных написал, что эта форма напоминает ему одежду членов ку-клукс-клана (ультраправой организации в США, отстаивавшей идеи превосходства белой расы).

Американский офицер размахивает мечом, захваченным у большевика.

Молодой большевистский боец, убитый при попытке обойти позиции американцев на Крайнем Севере России.

Американцы и их союзники на севере России, ноябрь 1918 года.

Военные США сражались под командованием британцев в составе многонациональных экспедиционных сил.

Франция направила своих военных в Россию после нескольких лет боев на Западном фронте.

Французские военные у пулеметного гнезда.

Один американский военный писал в мемуарах: «Мне было приятно смотреть на этих классных ветеранов Вердена».

Менее восторженно американец отзывался о канадских товарищах по оружию (на фото) и вспоминал, что после боя некоторые шли по усеянному трупами полю и занимались «омерзительными вещами, снимая с тел всё ценное... с поразительным ликованием, словно школьники на веселом празднике... Они были великодушными, выносливыми, настоящими убийцами».

Захваченные американцами большевики.

Большевики, согласно историческим данным, жестоко мстили захваченным в плен американцам. Американский военный, сумевший спастись после боя в лесу, сообщил, что большевики кастрировали раненых. Тело одного из американских солдат, который покончил с собой, выстрелив из револьвера до того, как до него добрались большевики, позже эксгумировали. Сообщалось, что тело было «изуродовано почти до неузнаваемости».

Контингент США сражался вместе с русскими, которые противостояли большевикам. В частности, с бойцами так называемого Белого движения.

Американский солдат смотрит в сторону находящегося под контролем большевиков села Шенкурск. Через две недели после того, как была сделана эта фотография, большевики захватили эту позицию, которую удерживали американцы.

Пост американских военных на Крайнем Севере России.

В ноябре 1918 года американцы, пережившие мощный обстрел, дали жителям села Верхний Тулгас несколько часов на эвакуацию, а затем сожгли населенный пункт дотла. Они были уверены в том, что большевики используют Верхний Тулгас как наблюдательный пункт для снайперов. Позже американский сержант писал: «Мое сердце щемило, когда женщины падали и хватали мои ноги, чтобы поцеловать мою руку, и умоляли меня не делать этого, но приказ есть приказ… и я выполнил свой долг».

Американцы кормят захваченных в плен большевиков рисом. Январь 1919 года.

Истощенный русский на ступенях штаб-квартиры американского военного подразделения в Архангельске.

Русский торговец на рынке на Крайнем Севере России.

Американский солдат так отзывался о местных жителях, которых ему довелось встретить на своем пути: «Это очень гостеприимные и очень честные люди. Мелкого воровства нет, но они готовы продать душу за выпивку, за глоток рома».

Местные жители в очереди за продовольственной помощью американского Красного Креста в Архангельске.

Магазин по продаже пушнины в Архангельске — популярное в то время место шопинга военных-иностранцев.

Американцы в оленьих «такси», самом распространенном виде транспорта.

Военные инженеры США в полевом лагере на территории России.

Первая мировая война закончилась до начала 1919 года. Большевистская Красная армия усиливала свою мощь.

Могилы американцев в России.

В 1919 году американский командующий сказал своему руководству: «Боевой дух любого войска во многом зависит от личного состава, который знает, за что он сражается... Люди прошли через трудности и отчаянно сражались, но вскоре они начнут спрашивать друг друга: "Почему мы здесь?" Я должен ответить на этот вопрос, но я не могу».

Офицеры союзных экспедиционных сил в Архангельске в 1919 году.

После перелома в Гражданской войне, когда Белая гвардия несла большие потери, руководство Красной армии настроилось на вытеснение иностранных войск из России. Кампания большевистского террора нарастала и усиливалась по мере наступления красноармейцев на позиции белых.

Зернохранилище, подожженное большевиками.

В июне 1919 года войска США отступили, заняв это поселение к северу от Архангельска, где они дожидались эвакуации.

Американский солдат, прибывший в поселение после нескольких месяцев кошмарного пребывания в русской глуши, написал, что был ошеломлен, впервые увидев «культурных девушек» в «нормальных платьях и шелковых чулках».

Прощальный танец американских военных в Архангельске.

Один американский солдат писал о русских девушках: «Они танцуют так же, как и мы дома», но они «категорически отказываются танцевать с пьяными».

«Русские невесты», которые вскоре покинут родину и переедут в США со своими мужьями-американцами.

Американские военные ждут корабли, которые доставят их домой. Лето 1919 года.

Некоторые историки считают, что Ленин отказался от разгрома союзных экспедиционных сил, опасаясь, что жестокость по отношению к иностранцам ударит по репутации нового правительства России, которое надеялось тогда на международное признание.

Американские военные выстроились в ожидании проверки перед отправкой на родину. Июнь 1919 года.

К сентябрю 1919 года все американцы покинули порт. В Арктической кампании погибли, по некоторым данным, от 210 до 244 американцев. Большая часть смертей приходится на болезни и несчастные случаи.

Американские военные идут маршем через Хабаровск.

Миссия американского контингента, направленного на Дальний Восток России, — частично для охраны поставок по Транссибирской магистрали — была еще более туманной и расплывчатой, чем миссия их соотечественников на Крайнем Севере. С Дальнего Востока американцев вывели к апрелю 1920 года. Во время экспедиции в Восточной Сибири погибло около 200 американцев.

Американский лейтенант писал: «Когда последний батальон отбыл из Архангельска, ни один солдат не представлял себе, пусть даже смутно, за что он сражался, зачем он сейчас плывёт и почему так много его товарищей остались в земле под деревянными крестами».

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