Россия пыталась помешать, повлиять на расследование катастрофы рейса MH17 по нескольким направлениям

By Janene Pieters on March 5, 2020

Место падения рейса MH17 Малазийских авиалиний на Украине. Источник: Twitter / @mashable Сайт крушения рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на Украине. Источник: Twitter / @mashable

Россия и, в частности, российская спецслужба ГРУ, использует несколько тактик чтобы влиять и препятствовать расследованию сбития рейса MH17 на востоке Украины, так написала газета Volkskrant, основываясь на сообщениях источников и её собственном расследовании, всего за несколько дней до начала судебных слушаний в отношении первых четырех подозреваемых по этому делу. Голландские следователи убеждены, что эти многочисленные попытки были безуспешными, заявили они газете.

Рейс MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту Боинга малайзийских авиалиний погибли, в том числе 196 голландцев. По данным газеты, сразу после катастрофы Голландский совет по безопасности (OVV) начал расследование о причин гибели самолета. Частью этого расследования было установление контакта с российским коллегой - Российским межгосударственным авиационным комитетом (МАК). До этого момента у Нидерландов были хорошие отношения с MAK.

Несколько дней спустя оказалось, что MAK был заменен государственным комитетом из пяти человек с руководителем группы, который ранее работал в кремлевской службе безопасности. По словам Volkskrant, это, вероятно, был первый шаг российского правительства, чтобы получить контроль над расследованием.

Через несколько недель после катастрофы малайзийские пилоты посетили Нидерланды, чтобы перевести разговор, который их коллеги, которые пилотировали MH17, вели друг с другом во время рокового полета. В тот же период два сотрудника ГРУ находились в Нидерландах, пишет газета. Это были члены того самого пресловутого подразделения, которое позже было, возможно, причастно к попытке отравить болгарского торговца оружием в 2015 году, неудачному перевороту в Черногории в 2016 году и отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипала в Великобритании в 2018 году. Один из тех двоих, которые были в Нидерландах, является руководителем этого подразделения. Что они делали в Нидерландах, не ясно. «Но [то, что это имело] отношение к MH17 очевидно», - сказал один из источников газете.

Через полгода выяснилось, что два бывших сотрудника ГРУ входили в состав российского государственного комитета, который сотрудничал с OVV в расследовании MH17, сообщает газета. Один из них - генерал российской армии. Вскоре после катастрофы этот генерал, как позже выяснил OVV, сказал в интервью, что маловероятно, что самолет был сбит российской ракетой БУК.

Голландская служба военной разведки MIVD следила за этими двумя бывшими сотрудниками ГРУ, когда они находились в Нидерландах, для проведения консультаций со следственными группами из стран, участвующих в расследовании дела MH17. После каждой встречи они звонили на номер телефона в Кремле. По словам Volkskrant, они в основном обсуждали, как «обрабатывать» членов малазийской следственной группы. В прошлом году тогдашний премьер-министр Малайзии выразил сомнение в выводах Объединенной следственной группы и заявил, что нет никаких убедительных доказательств того, что Россия несет ответственность за катастрофу MH17.

Когда сотрудники OVV и голландской полиции находились на Украине для расследования, к ним очень часто обращались молодые женщины, которые также говорили с ними по-голландски, согласно газете. Их гостиничные номера также убирались подозрительно часто - иногда три раза в день. А по возвращении в Нидерланды в личных телефонах следователей были обнаружены вредоносные программы

Летом 2015 года в офисе OVV в Гааге были обнаружены подозрительные люди. Сумка с отчетами об интервью была украдена из автомобиля, принадлежащего сотруднику OVV, а в 2016 году у военного фотографа были похищены флеш-диски. OVV также сообщило, что, по крайней мере, одна попытка взломать службу была прослежена до хакерской группы Fancy Bear, которая связана с ГРУ. И, по словам Volkskrant, сотрудники ГРУ, которые пытались проникнуть в компьютерную сеть офиса ОЗХО в Гааге в 2018 году, сначала побывали в Роттердаме возле Национальной прокуратуры, где проводится уголовное расследование по делу MH17.

После того, как сотрудники ГРУ были пойманы на сборе информации об офисе ОЗХО, MIVD конфисковала их оборудование. Газета пишет, что в одном ноутбуке голландская служба обнаружила информацию, свидетельствующую о том, что в 2017 году группа находилась в Малайзии, чтобы организовать операцию против малазийской следственной группы.

По мнению Volkskrant, голландские исследователи убеждены, что эти попытки России повлиять и саботировать расследование не увенчались успехом. Попытки сделали расследование более сложным - из-за недоверия - но не повлияли на выводы, сообщили следователи газете.

Канада

Dutch MH17 trial to start without Russian, Ukrainian suspects

Суд по делу MH17 начнется без подозреваемых россиян и украинцев

Reuters

Anthony Deutsch and Stephanie Van Den Berg March 6, 2020

AMSTERDAM — В понедельник, четверо скрывающихся подозреваемых “предстанут” перед судом в Нидерландах по обвинению в убийстве 298 пассажиров и членов экипажа на борту рейса МН17 авиакомпании Malaysia Airlines, сбитого ракетой российского производства над восточной Украиной в июле 2014 года.

Обломки Боинга-777 упали на землю на полях, окружающих украинское село Грабово, на территории, удерживаемой пророссийскими сепаратистами, сражающимися с украинскими правительственными силами.

Самолет летел из Амстердама в Куала-Лумпур, когда он был сбит ракетой земля-воздух. Оставшихся в живых не было.

В прошлом году были выданы ордера на арест трех россиян и украинца, которые были идентифицированы Объединенной следственной группой (JIT), возглавляемой Нидерландами, которая в течение нескольких лет собирала доказательства для установления личностей виновных в нападении.

Эти четверо, россияне - Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Игорь Гиркин, а также украинец Леонид Харченко, занимали руководящие посты в пророссийском ополчении на востоке Украины в 2014 году. JIT указала, что они не нажимали кнопку “пуск”, но сговорились о том, чтобы осуществить атаку ,

Гиркин, закаленный в боях русский националист, военный, был министром обороны в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) на Украине. Дубинский, Пулатов и Харченко были военнослужащими подразделения военной разведки сепаратистов.

Обвиняемые находятся на свободе, и ожидается, что они не явятся на слушания в зале суда (здание которого расположено возле амстердамского аэропорта Схипхол), где они будут привлечены к ответственности по голландскому законодательству.

Если они не явятся или не отправят адвокатов, судьи могут принять решение о проведении заочного судебного разбирательства.

Помимо обвинений в причинении смерти, они также сталкиваются с предварительными обвинениями в получении ракетной пусковой установки с намерением сбить самолет.

Россия последовательно отрицает какую-либо свою причастность или оказание финансовой или военной поддержки пророссийским повстанцам на Украине.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль подождет, чтобы увидеть, как начнется судебный процесс, прежде чем комментировать, но добавил, что у России всегда были сомнения относительно объективности расследования, проводимого голландцами.

В состав JIT входят представители судебных органов Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины, а также голландской полиции и прокуратуры.

Уничтожение самолета привело к санкциям против Москвы со стороны Европейского Союза. Это также усилило политическую напряженность между Россией и западными державами, которые обвиняют ее в катастрофе, в которой погибли, среди прочих, 193 голландца, 43 малазийца и 27 австралийцев.

Крупнейшее уголовное расследование в истории Нидерландов тщательно реконструировало события, предшествовавшие 17 июля 2014 г.

Среди доказательств - изображения, на которых изображен путь ракеты-носителя в момент ее проникновения в Украину накануне катастрофы. Реконструкция, представленная прокуратурой, показала, что через день она возвращается в Россию с меньшим количеством ракет.

Перехваты, опубликованные JIT в ноябре, показали, что двое из подозреваемых были в контакте с Владиславом Сурковым, старшим помощником Путина, и Сергеем Аксёновым, назначенным Россией лидером в аннексированном Россией Крыму.

Перехваты, опубликованные JIT в ноябре, показали, что двое из подозреваемых были в контакте с Владиславом Сурковым, старшим помощником Путина, и Сергеем Аксёновым, назначенным Россией лидером в аннексированном Россией Крыму.

Коммуникации между лидерами боевиков ДНР и российскими правительственными чиновниками «поднимают вопросы об их возможном участии в развертывании (ракеты), которая сбила рейс MH17», указывает JIT.

Две недели отведены на первое разбирательство, которое могло быть в значительной степени процедурным. Ожидается, что слушания продлятся весь 2020 год и даже дольше в случае задержек.

В мае 2018 года JIT пришла к выводу, что ракетная пусковая установка, с которой была выпущена ракета «сбившая рейс MH17, принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде Российской Федерации». По сведениям JIT, она развернута на Курской военной базе, прямо возле украинской границы.

В то же время российское министерство обороны заявило, что «ни одна ракетная установка ПВО российских вооруженных сил никогда не пересекала российско-украинскую границу».

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