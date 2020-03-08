В Австралии коронавирусная паника выходит на новый уровень (видео)

1 (один) рулон туалетной бумаги продан за 1000 долларов

Summer Woolley Wednesday, 4 March 2020

Вирусная паника оставляет полки супермаркетов голыми





Драка из-за туалетной бумаги





Вверху: Тестер навыков добывания туалетной бумаги

https://youtu.be/iisU6d3l1E0

https://youtu.be/Nc-T7cGVVnA

https://youtu.be/I8x0QSCUFdg

https://youtu.be/pIO_16HWQhU



Пустые полки супермаркетов стали нормой, поскольку коронавирусная паника достигает крайних пределов.

Ни один продукт не оказался более ценным, чем туалетная бумага, а продавцы стекаются на eBay, Gumtree и Facebook Marketplace, чтобы выставить свои товары по завышенным ценам.

В видео выше: Вирусная паника оставляет полки супермаркетов голыми

Когда некоторые особо наглые австралийцы устанавливали планку цен на уровень до 24 000 долларов, никто не думал, что они действительно смогут продать свой товар.

Уверены?

Человек из Нового Южного Уэльса сумел хапнуть 1000 долларов за один рулон 2-слойной туалетной бумаги Woolworths Home Brand «с импринтом бабочки».

Несмотря на ошеломляющую цену продажи, он сказал 7NEWS.com.au, что это был вполне «законный» листинг.

Мужчина из Нового Южного Уэльса продал рулон Woolworths 2ply за 1000 долларов. Credit: eBay

«Я выставил его на продажу больше для собственного развлечения в свете текущих событий», - сказал он.

«Если честно, я не ожидал, что кто-то предложит даже 10 долларов, как это было задумано».

«Я выставил его на «Купи сейчас» по цене 1000 долларов, так чтобы никто не купил бы его, и, совершенно очевидно, не ожидал, что он будет продан, потому что я действительно не хотел иметь весь этот головняк с продажей. Но вот, пожалуйста».

Важно отметить, что продавец не получил свой платеж - и, согласно правилам eBay, у таинственного покупателя есть четыре дня, чтобы совершить сделку, но он всегда может решить отказаться от неё.

«Шутка»

Упаковка из 32-х рулонов туалетной бумаги Kleenex, которая обычно продается по цене около 15 долларов, также была продана на eBay за 500 долларов.

Кажется, это тоже была шутка из области фантастики, но никто не был более удивлен, чем реальный продавец.

Упаковка из 32-х рулонов туалетной бумаги Kleenex была продана на eBay за 500 долларов. Credit: eBay

Человек из Квинсленда сказал 7NEWS.com.au, что в среду он отправился за покупками, чтобы «купить немного для дома», когда решил добавить в корзину дополнительный пакет.

«Я заметил, насколько все глупы в отношении вируса и запаса предметов домашнего обихода», - сказал он.

Продавцы стекаются на сайты, включая eBay, чтобы заработать на ажиотаже. Credit: eBay

«Я выставил туалетную бумагу на eBay, в буквальном смысле слова, ради шутки, чтобы доказать, насколько глупой может быть человеческая раса, когда они верят всему, что слышат».

Он сказал, что товар был продан около 17:00 в тот же день, хотя он еще не получил оплату.

Лимит покупок

В среду Woolworths был вынужден объявить правило «четыре пачки на каждого покупателя» после того, как полки в магазине были опустошены полностью.

«Это поможет поддержать уровень запасов, поскольку поставщики наращивают местное производство и поставки в ответ на более высокий, чем обычно, спрос», - говорится в сообщении супермаркета.

Полки где была туалетная бумага в сиднейском Marrickville Metro в среду. Credit: Facebook

Пустые полки в супермаркете Сиднея.Credit: Selina Day/7NEWS.com.au

«Наши команды продолжают напряженно работать над пополнением запасов магазинов продуктами питания долговременного хранения и бакалейными товарами из наших дистрибьюторских центров».

В то время как фото и видео пустых полок и паникующих покупателей, наполняющих свои тележки, широко распространились в Интернете, все еще остается неясным, почему такая паника, ведь только около 40 процентов поставок туалетной бумаги в Австралии поступает из Китая.

Производитель туалетной бумаги Kleenex также заверил клиентов, что нет никаких причин для паники, и персонал работает сверхурочно, чтобы удовлетворить возросший спрос.

статью прочитали: 44 человек