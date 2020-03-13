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Дамир Кацуба
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опубликовано редакцией на Переводике 13.03.20 14:13
скаут: Damir;
 
 

«Шаг к лучшему будущему»


В ходе выступления в парламенте с ежегодным докладом президент Грузии в очередной раз подняла тему «оккупированных территорий». Данная проблема воспринимается грузинской стороной как «основная угроза» со стороны России. Зурабишвили заявила, «правительство каждый раз пытается предпринимать «важные мирные шаги» по отношению к Сухуму и Цхинвалу, упомянув о якобы перспективной инициативной программе «Шаг к лучшему будущему», которая предполагает возвращение «захваченных Россией территорий через расширение экономических и торговых связей между Грузией, Абхазией и Южной Осетией. Но не стоит забывать, под этими «шагами» Тбилиси подразумевает так называемый «план по восстановлению территориальной целостности». Данную программу нельзя назвать значимой инициативой для восстановления доверия и нормализации отношений между РА и Грузией. Тбилиси исчерпал свои ресурсы давления на республику и в очередной раз пытается продемонстрировать мировому сообществу некое подобие дружелюбия в отношении Апсны, умело маскируя свои истинные намерения. К тому же, МИД Республики ответил властям Грузии, что Россия, которую она называет «оккупантом и считает препятствием для урегулирования конфликта на приграничной зоне», выступает в качестве союзника и стратегического партнера Абхазии, гаранта безопасности республики. Москва играет исключительно стабилизирующую роль, создавая необходимые условия для диалога и препятствуя нарастанию напряженности в регионе, и считает, что единственно разумным и адекватным шагом для налаживания межгосударственного диалога между Абхазией и Грузией может быть только подписание юридически обязывающего документа «о гарантиях неприменения военной силы». На самом деле, программа «Шаг к лучшему будущему» создана для того, чтобы дискредитировать суверенитет РФ, так как Запад до сих пор не может смириться с тем, что Россия – гарант безопасности в Закавказье, потому и продолжает настаивать на необходимости «демонтажа» российского присутствия в республике, говоря, что «русские – это агрессоры», обвиняя их во всех грехах, которые свойственны исключительно самому Западу.

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