Самолёты оказались основным средством распространения коронавируса COVID-19

2020-03-17

Коронавирус COVID-19 сделал авиасообщение опасным.

Авиационное сообщение оказалось основным средством распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Именно из-за возможностей гражданской авиации вирус смог быстро распространиться по всей планете, добравшись из Китая в Европу и США, при этом, в большей мере, контроль за состоянием пассажиров не вёлся, что и привело к тому, что инфекция начала быстро распространяться по крупнейшим городам.

Flightradar24

✔

@flightradar24

United States and surrounding airspace 0500 UTC today vs last month.

Live flights:

https://www.flightradar24.com/38.25,-95.7/4

449

1:30 AM - Mar 16, 2020

На сегодняшний день крупнейшие авиаперевозчики мира отменили тысячи авиарейсов, в результате чего воздушное пространство практически опустело, причём сразу над всеми регионами планеты.

Flightradar24

✔

@flightradar24

Traffic above Europe 1 month ago compared to today at 19:15 UTC. Approximately 500 fewer flights in the image from today.

Live flights: https://www.flightradar24.com/45.1,13.05/5

347

3:31 PM - Mar 16, 2020

Как отмечают специалисты, именно бесконтрольность перемещения лиц заражённых коронавирусной инфекцией и стала причиной распространения этого заболевания, и хотя до данным Всемирной организации здравоохранения в ряде стран ситуация уже находится под контролем, вероятность того, что сектор гражданской авиации выйдет из кризисной ситуации в ближайшие 2-3 месяцев, очень низка.

«Многочисленные контакты в аэропорту, контакты на борту самолёта, пересадки и пр. – всё это и привело к тому, что вирус быстро распространялся – за две недели авиатранспортом воспользовались миллионы людей по всему миру, и именно самолёты оказались основным средством распространения короновируса COVID-19 между регионами планеты», - отмечает специалист.

