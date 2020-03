архив



дата публикации 17.03.20 04:58

"Пандемия коронавируса: РФ ограничит въезд иностранцев с 18 марта до 1 мая" Германия - 16 марта 2020 г. Пандемия коронавируса: РФ ограничит въезд иностранцев с 18 марта до 1 мая 16.03.2020 Автор Ольга Демидова Страны Европы и мира принимают беспрецедентные меры, чтобы сдержать дальнейшее распространение коронавируса COVID-19, которым заразились более 181 тысячи человек. DW следит за развитием событий. В мире набирает силу пандемия коронавируса SARS-CoV-2, приводящего к пневмонии COVID-19. По данным ресурса Worldometers, отслеживающего распространение коронавирусной инфекции, число заразившихся в 162 странах и территориях уже превысило 181 тысячу, от последствий заболевания скончались более 7 тысяч человек, выздоровели 78 тысяч. В последние недели эпицентр переместился из Китая в Европу, где наиболее пострадавшей страной стала Италия. Страны Европы приняли беспрецедентные меры для замедления скорости распространения коронавируса. DW следит за развитием событий в режиме реального времени (по московскому времени). ++23.40++ Отменена знаменитая гонка между командами лодочных клубов университетов Оксфорда и Кембриджа. Это старейшие в мире и самое престижное состязание в академической гребле проводилось на Темзе ежегодно, начиная с 1856 года. Исключения были сделаны лишь несколько раз во времена мировых войн. Как сообщили организаторы, регата, намеченная на 29 марта, не состоится из-за ситуации с COVID-19."Это решение основано исключительно на нашей озабоченности благополучием наших команд, наших зрителей, наших сотрудников и волонтеров", - отмечается в сообщении. ++23.26++ Премьер-министр Азербайджана Али Асадов распорядился приостановить зарубежные командировки чиновников с целью помешать распространению заболевания. Кроме того, госструктурам поручено проводить заседания с помощью селекторной связи или в формате видеоконференций, а также приостановить выездные приемы граждан. ++23.15++ Президент США Дональд Трамп призвал сограждан в течение ближайших 15 дней воздержаться от поездок, если они не являются необходимыми, не посещать бары и рестораны, а также избегать мероприятий с участием больше 10 человек. Глава Белого дома добавил, что "изучает вопрос" о возможном привлечении армии для возведения временных больниц. ++23.00++ В Турции все общественные места для отдыха и развлечений с полуночи 17 марта должны прекратить работу, заявило министерство внутренних дел в Анкаре. Среди прочего, мера касается кафе, баров, театров, кинотеатров, бассейнов и фитнес-студий. ++22.17++ Франция существенно ограничивает свободу перемещения в стремлении замедлить распространение заболевания. Гражданам республики с полудня 17 марта необходимо оставаться дома и покидать их лишь по необходимости - в том числе, чтобы совершить покупки, посетить врача или отправиться на работу, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Мера будет действовать в течение минимум 15 дней. ++22.05++ Страны "большой семерки" договорились координировать усилия по борьбе с экономическими последствиями пандемии нового заболевания. "Мы решили делать все возможное и использовать все политические инструменты с целью достичь крепкого роста экономик государств G7", - отмечается в заявлении лидеров стран "большой семерки". ++21.40++ Правительство России приняло решение с 18 марта до 1 мая ограничить въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства. Ограничение не коснется сотрудников дипломатических представительств и консульств в России, водителей автомобилей и членов поездных бригад международного сообщения, а также экипажи воздушных, морских и речных судов. Кроме того, мера не затронет иностранцев с дипломатическими, служебными или обыкновенными частными визами, выданными в связи со смертью близкого родственника, а также тех, кто следует транзитом через аэропорты России. ++21.20++ В Соединенных Штатах Америки начаты клинические испытания вакцины против нового коронавируса. Тесты продолжатся около 6 недель, в них примут участие 45 здоровых взрослых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, сообщают Национальные институты здравоохранения США. ++21.06++ Власти Канады намерены закрыть границы для всех, кто не является ее гражданином или резидентом, объявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Ограничение не затронет граждан США, добавил он. Кроме того, с 18 марта прибывающие в Канаду международные авиарейсы временно будут принимать лишь аэропорты 4 городов, сообщил Трюдо. ++20.30++ Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству в Киеве запретить массовые собрания с численностью более десяти человек и ввести с 17 марта режим чрезвычайной ситуации в Черновицкой и Житомирской областях. По его словам, в Украине на сегодняшний день подтверждено пять случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. DAX упал до наиболее низкого показателя за семь лет ++19.54++ Немецкий биржевой барометр DAX, включающий котировки 30 крупнейших концернов Германии, упал до наиболее низкого показателя с 2013 года. На момент закрытия Франкфуртской биржи значение DAX составляло 8742,25 пункта, что на 5,31 процента ниже, чем в предыдущий биржевой день 13 марта. ++19.45++ https://www.facebook.com/Bundespraesident.Steinmeier/videos/893083467815511/ Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал граждан страны с пониманием отнестись к радикальным мерам против распространения коронавируса и призвал соблюдать их. "Ваше самоограничение завтра спасет жизни", - заявил он в видеопослании. Одновременно глава государства выразил уверенность в том, что коронавирус удастся победить: "Поэтому я прошу всех нас - давайте будем разумными, будем солидарными". Одновременно Штайнмайер призвал граждан доверять федеральным и земельным властям, которые, по его словам, делают все, "чтобы коронавирусный кризис не стал экзистенциальным кризисом для предприятий, сотрудников и частных предпринимателей, а также для того, чтобы обеспечить снабжение продуктами и деньгами". ++19.34++ Швейцария объявила режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса. С 17 марта по 19 апреля в стране будут закрыты почти все магазины. Исключение, как и в других странах, сделано, в частности, для супермаркетов, аптек и заправок. Ранее подобные меры уже приняли ряд швейцарских кантонов. Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга призвала граждан серьезно отнестись к ограничениям и соблюдать необходимую дистанцию при общении с другими людьми. Меры необходимы для того, чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения, подчеркнула она. ++18.38++ После Дании и Норвегии власти Финляндии также закрывают с 18 марта школы и университеты. Детские сады пока продолжат работу, сообщила министр юстиции Финляндии Анна-Майя Хенрикссон. До 13 апреля в стране будет действовать режим чрезвычайного положения. В частности, правительство в Хельсинки готовится закрыть границы по примеру других европейских стран. Власти призвали финнов, находящихся за границей, вернуться в страну. Германия вводит новые меры против коронавируса ++18.30++ Правительство ФРГ согласовало с земельными властями новые меры, существенным образом ограничивающие общественную жизнь в стране ради сокращения темпов распространения опасного коронавируса. Германская федерация и федеральные земли намерены ввести радикальные меры в области туризма и общественной жизни, в частности закрыть большинство магазинов, бары, ночные клубы, театры, музеи, казино, бордели, спортивные сооружения, игровые площадки и другие заведения, предполагающие скопление большого числа людей. Запрещается проведение религиозных обрядов в церквях, мечетях, синагогах и учреждениях других религиозных общин, а также занятия в центрах дополнительного образования, музыкальных школах и других учебных заведениях. Кроме того, созданы новые правила посещения больниц и домов престарелых, запрещены автобусные экскурсии и встречи в спортивных и прочих клубах. Опустевшие улицы Штутгарта ++18.04++ Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) рекомендовала временно ограничить въезд на территорию Евросоюза. Речь идет о поездках, которые не являются абсолютно необходимыми. Ограничение должно действовать сроком на 30 дней. Кроме того, глава Еврокомиссии заявила о необходимости создать "зеленые коридоры" для транспортировки через границы жизненно необходимых грузов. Ursula von der Leyen ✔ @vonderleyen The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:

Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity

Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) 4,046 11:04 AM - Mar 16, 2020 Twitter Ads info and privacy 3,343 people are talking about this Закрываются заводы Opel ++17.40++ Власти Турции приостановили проведение молитв в мечетях, в том числе пятничных. При этом доступ в 90 тысяч мечетей Турции для индивидуальных посетителей будет по-прежнему открыт. ++17.39++ Материнский концерн PSA принял решение закрыть до 27 марта все заводы немецкой компании Opel в Европе, в том числе в Германии. Производство в немецких Айзенахе и Рюссельсхайме, а также на трех заводах во Франции, одном в Испании, а также в Польше и Великобритании прекратится с 17 марта. Заводы во французском Мюлузе и в Мадриде остановлены уже 16 марта. Еще ряд заводов будут временно закрыты с 19 марта. ++17.38++ Мэр Москвы Сергей Собянин запретил до 10 апреля проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с числом участников более 50 человек, а на улице - с любым числом участников. "Временно приостановить проведение в городе Москве досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности", - говорится в указе. ++17.35++ Для того, чтобы задержать распространение коронавируса, власти Парижа закрыли городские парки и сады. По словам мэра французской столицы Анн Идальго, многие горожане гуляют там вопреки рекомендациям властей воздерживаться от близких контактов. Матчи бундеслиги откладываются до апреля ++17.04++ Бундеслига приостанавливает все матчи 1-й и 2-й игровых лиг не менее чем до 2 апреля, сообщило руководство Немецкой футбольной лиги (DFL) по итогам собрания 36 футбольных клубов во Франкфурте-на-Майне. Глава DFL Кристиан Зайферт (Christian Seifert) выразил уверенность, что вынужденная игровая пауза продлится даже еще дольше. Единственным шансом проведения матчей в ближайшем будущем станет отказ от присутствия зрителей на трибунах, отметил он. В женской бундеслиге и 1-й лиге матчи отменены до 19 апреля. ++16.50++ Молдавия с 17 марта полностью приостанавливает авиасообщение, отменяются железнодорожные пассажирские перевозки в РФ, Украину, Румынию. С 16 марта закрыты все торговые центры, работают только продовольственные магазины и аптеки. Премьер-министр Игорь Додон заявил о возможности введения чрезвычайного положения. "Я сегодня внес предложение правительству обратиться к парламенту, чтобы ввести чрезвычайное положение в стране в связи с пандемией коронавируса. Надеюсь, что парламент в ближайшие часы соберется и примет такое решение", - отметил он. ++16.44++ Армения вводит режим чрезвычайного положения на всей территории страны с 16 марта до 14 апреля. Власти запретили выезд граждан Армении за пределы республики. Исключения составляют водители, осуществляющие грузоперевозки. Кроме того, запрещается въезд иностранцев, за исключением семей, где есть иностранные граждане, а также за исключением дипломатов и лиц, имеющих право на постоянное жительство в Армении. Также ограничиваются все массовые мероприятия, в том числе свадьбы и похороны. ++16.41++ По данным газеты Bild, на экстренном заседании правительства ФРГ приняты дальнейшие меры, направленные на снижение скорости распространения коронавируса SARS-CoV-2. Среди мер - сокращение до минимума контактов между людьми, закрытие магазинов и ограничение работы ресторанов. Число инфицированных в России выросло до 93 ++16.21++ Число заразившихся SARS-CoV-2 в России за сутки выросло на 30 и составило 93, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, четыре человека уже выздоровели, еще 79 находятся в стационаре. У 57 из них заболевание протекает в легкой форме. Два пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, у них наблюдается незначительная одышка. На данный момент ни одному пациенту не требуется перевода на искусственную вентиляцию легких и применения аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации, отметила далее вице-премьер. ++15.49++ Вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс находится под карантином. 6 марта он контактировал с человеком, у которого позже был выявлен коронавирус, сообщила Еврокомиссия. По этим данным, у Тиммерманса нет никаких симптомов, но он намерен находиться в изоляции до 20 марта. Других подозрений на коронавирус среди еврокомиссаров пока нет. ++15.08++ В связи с пандемией коронавируса приостановлены военные учения Defender Europe 20, командование в которых принадлежит США. "Решение о контролированном окончании учений было принято американцами", - сообщил представитель министерства обороны ФРГ. По его данным, для участия в маневрах в Германию прибыли до 5500 военнослужащих США. ++14.56++ Германия направит Италии, наиболее пострадавшей от коронавируса SARS-CoV-2 среди европейских стран, один миллион защитных масок, сообщила официальный представитель Еврокомиссии. Автоконцерны сворачивают производство ++14.40++ Автомобильные концерны объявили о временном закрытии части заводов в связи с распространением коронавируса. Fiat Chrysler приостанавливает производство на две недели на большинстве заводов в Европе. Volkswagen останавливает производство марки Seat в испанском Мартореле, а также марки VW в испанской Наварре. ++14.08++ В Москве выразили готовность взять на себя проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года, если в других европейских городах это окажется невозможным из-за пандемии коронавируса. "Надо обсуждать, какой формат, сколько матчей и так далее. Окончательное решение в любом случае будет за УЕФА. Просто есть готовность России оказывать содействие в непростой ситуации, в которой сейчас могут оказаться организаторы. Это должно быть оценено УЕФА", - заявил генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин в интервью РИА "Новости". Из-за ситуации с коронавирусом под вопросом оказалось проведение ЧЕ, который должен пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге. Рост числа заразившихся коронавирусом ++14.04++ Власти Испании заявили о росте числа инфицированных SARS-CoV-2 до 8744, скончавшихся – до 297. Испания находится на втором месте в Европе по числу заразившихся коронавирусом после Италии. ++13.55++ Министерство здравоохранения Ирана сообщило о росте подтвержденных случав коронавируса на 1053 до 14 991. Число скончавшихся за сутки увеличилось на 129 до 853. ++13.40++ Число инфицированных коронавирусом резко возросло в Швейцарии и Лихтенштейне. По данным на 16 марта, опасный возбудитель выявлен у 2218 пациентов, 15 человек скончались от последствий заболевания. Парламент Швейцарии досрочно завершил ежеквартальные политические консультации, отменена третья неделя весенней сессии. Норвегия и Швеция приняли пакеты помощи для бизнеса ++13.07++ Норвегия и Швеция приняли пакеты помощи для копаний, пострадавших в ходе вспышки коронавируса. Правительство в Стокгольме выделит на поддержку бизнеса 300 миллиардов шведских крон (в пересчете 28 миллиардов евро), сообщила министр финансов Магдалена Андерссон. Кроме того, шведское государство возместит часть затрат на вынужденные отпуска сотрудников. Парламент в Осло согласовал пакет помощи местным компаниям в размере 100 миллиардов норвежских крон (в пересчете 9 миллиардов евро). Эти средства, в частности, также будут направлены на возмещение затрат на вынужденные отпуска сотрудников и частных предпринимателей. ++13.05++ Власти федеральной земли Баден-Вюртемберг намерены остановить авиасообщение через местные аэропорты, сообщает dpa со ссылкой на источники в правительстве в Штутгарте. Как предполагается, решение должно вступить в силу на текущей неделе. Бавария объявила чрезвычайное положение ++12.35++ Власти Баварии объявили чрезвычайное положение на территории всей федеральной земли. Таким образом в Мюнхене надеются замедлить распространение коронавируса, заявил премьер-министр Маркус Зёдер (Markus Söder) на пресс-конференции, прошедшей в режиме видеотрансляции в интернете и телеэфире. Таким образом в Баварии запрещено проведение любых мероприятий. С 17 марта будут закрыты все развлекательные, культурные и спортивные учреждения, в частности, бары, клубы, музеи, зоопарки и музыкальные школы. С 18 марта вступят в силу ограничения для ресторанной индустрии. Будут сокращены часы работы ресторанов и столовых, а их владельцы должны будут обеспечивать 1,5-метровое расстояние между посетителями. Закрыты будут и магазины за исключением супермаркетов, аптек, строительных и ветеринарных магазинов Данные ограничительные меры будут действовать на протяжении ближайших двух недель, затем будет принято решение об их продлении. Все детские и образовательные учреждения в Баварии закрыты уже с 16 марта. ++11.05++ Турция усиливает меры против дальнейшего распространения коронавируса. Власти в Анкаре приостановили полеты из девяти европейских стран, закрыли все бары и ночные клубы. Школы и университеты в Турции также приостановили работу. Германия закрыла сухопутные границы с пятью странами ++10.00++ Германия по большей части закрыла сухопутные участки границы с пятью соседними странами - Францией, Австрией, Люксембургом, Данией и Швейцарией, заявил на специальной пресс-конференции министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer). Пересечение границ будет разрешено только по особым поводам. Новые меры не распространяются на грузовые перевозки и жителей приграничных районов, работающих в соседней стране. При этом глава МВД, не обозначил сроки действия вводимых ограничений. "Сейчас мы начнем, а потом посмотрим, как будет развиваться ситуация и как долго нужно поддерживать такое положение вещей", - подчеркнул Зеехофер. Контроль на границе ФРГ и Франции ++09.31++ Правительство РФ подготовило пакет новых мер, направленных на сдерживание распространения нового коронавируса. Будет создан антикризисный фонд в размере 300 млрд рублей, которые планируется получить, в частности, за счет оптимизации расходов федерального бюджета, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Пакет мер предусматривает выплату компенсаций гражданам, находящимся на карантине, и безработным, закупку материалов для производства тест-систем по выявлению коронавирусной инфекции, налоговые каникулы для бизнеса, отсрочку по выплатам дивидендов для госкомпаний и бюджетные кредиты для регионов. В России также отменят ограничения на въезд грузовиков торговых сетей в города, гражданам разрешат заказывать через интернет безрецептурные лекарства. Россия частично закроет границу с Беларусью для передвижения людей. ++05.37++ Вспышка коронавируса привела к рекордному обвалу китайской экономики. В январе - феврале текущего года промышленное производство в КНР сократилось в годовом исчислении на 13,5 процентов, оборот розничной торговли упал на 20,5, а инвестиции в основной капитал - на 24,5 процента, сообщило статистическое ведомство в Пекине. Поскольку власти в Пекине на минувшей неделе объявили, что пик эпидемии пройден, аналитики ожидают медленного восстановления производства и улучшения экономических показателей. В то же время эксперты отмечают, что во многих районах возобновление производства идет медленнее, чем ожидалось. ФРС США снизила процентную ставку до нуля ++03.07++ Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку сразу на один процентный пункт, установив новый порог на уровне 0 - 0,25 процента. Распространение коронавируса "окажет негативный эффект на экономическую деятельность в ближайшем будущем и создаст риски для экономических перспектив", заявило ведомство. По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, из-за пандемии сложилась "вызывающая ситуация" с далеко идущими последствиями для всего мира. Для поддержки экономики в ближайшие недели ФРС задействует средства в объеме как минимум 700 миллиардов долларов (примерно 630 млрд евро). В связи со вспышкой коронавируса Сербия ввела чрезвычайное положение по всей стране. С 16 марта закрыты все школы, детские сады, университеты и другие публичные учреждения, заявил президент Александар Вучич. Для охраны "важных мест", в частности, больниц, будет привлечена армия, указал он далее. В свою очередь премьер-министр Сербии Ана Брнабич соощила, что в ночь на 16 марта будут закрыты границы для почти всех иностранцев. Исключение составляют владельцы вида на жительство в Сербии, а также дипломаты и члены их семей.