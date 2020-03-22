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В МИД Латвии прокомментировали доклад о легионерах СС

BB.LV  20 марта, 2020 

Доклад с именами 96 ветеранов Латышского легиона СС был представлен на этой неделе в Москве. На заявления отреагировали власти США и Канады. А что в Латвии?

“Латвия всегда серьезно и ответственно относилась к установлению исторической истины, в том числе к расследованиям военных преступлений и преступлений против человечности, которые не имеют срока давности», – сообщили порталу bb.lv в латвийском внешнеполитическом ведомстве.

Что касается прозвучавших в РФ обвинений в адрес 96 легионеров, то в МИД ЛР отметили: «От российской стороны до сих пор никакой информации не поступало. Если Российская Федерация предоставит информацию в рамках международного договора о правовой помощи и правовом сотрудничестве, она будет соответствующим образом оценена”.

Кроме того, в МИДе еще раз напомнили: «Во время Второй мировой войны латвийское государство пережило оккупацию двух тоталитарных режимов – Советского Союза и нацистской Германии. Латвийское государство последовательно осуждает совершенные обоими тоталитарными режимами преступления против человечности, осуждает Холокост и чтит память жертв. Следует напомнить, что нарушая Гаагскую конвенцию 1907 года, во время Второй мировой войны обе воюющие стороны – нацистская Германия и Советский Союз – противозаконно мобилизовали в свои вооруженные формирования жителей Латвии, которые стали жертвами этих режимов”.

В заключении МИД Латвия отметил, что приветствовал бы инициативу Российской Федерации открыть свои архивы. Это необходимо, чтобы историки Латвии и других стран могли полноценно ознакомиться с деятельностью советского тоталитарного режима на территории Латвии как в довоенный, так и в послевоенный период, в том числе с репрессиями и депортациями, а также получить дополнительную информацию о периоде оккупации нацистской Германии и совершенных ей преступлениях.

Доклад с именами ветеранов Латышского легиона СС был представлен на этой неделе в Москве. Доклад подготовлен российским фондом "Историческая память" и фондом поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки.

В Латвии и за ее пределами сейчас проживает около 400 бывших латышских легионеров СС. В докладе впервые публикуются данные о 96 из них, ныне живых. Больше всего — 32 человека — проживают в США, 21 — в Латвии, 19 человек — в Австралии, 15 — в Канаде, четверо — в Великобритании, трое — в Бразилии, двое — в Аргентине.

Как утверждают авторы доклада, установлен целый ряд преступлений, совершенных в годы Второй мировой войны подразделениями, входившими в состав Латышского легиона СС, которые можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности. Так, именно латышские легионеры, по утверждению российского фонда, уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное (Новгородская область). В мае прошлого года Следственный комитет России открыл уголовное дело по факту геноцида в этих населенных пунктах в 1941-1943 годах.

На факты, приведенные в докладе, уже отреагировали в Северной Америке. Так, власти США серьезно относятся к теме расследования преступлений нацистов и готовы рассмотреть информацию о Латышском легионе СС, если российские власти обратятся с этим по соответствующим каналам, заявил в среду РИА Новости официальный представитель минюста США Питер Карр.

"Если российские власти подозревают причастность к преступлениям нацистов любого из жителя США, министерство юстиции уже продемонстрировало, что воспринимает такие подозрения очень серьезно и будет их расследовать должным образом. Российские власти должны воспользоваться официальными межправительственными каналами", - сказал он. Карр отметил, что министерство юстиции США, российские власти и ранее советские власти уже 40 лет активно сотрудничают по делам нацистов.

В свою очередь, Минюст Канады попросил передать ему информацию о возможном проживании в этой стране бывших участников Латышского легиона СС, предположительно причастных к военным преступлениям, сообщила РИА Новости сотрудница пресс-службы ведомства Эллисон Стори. "Программа преступлений против человечности и военных преступлений проведет необходимую проверку в зависимости от обстоятельств, сопутствующих этим предположениям", — уточнила она.

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теги: Латвия  
   
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