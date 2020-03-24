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дата публикации 24.03.20 06:22
скаут: Игорь Львович;
   
 

В ценовой войне с Саудовской Аравией у России есть рублевый щит

Reuters Staff

МОСКВА (Рейтер) - В ценовой войне с Саудовской Аравией Россия имеет неоспоримое преимущество - рубль, который обвалился более чем на 15% после краха глобальной сделки по ограничению добычи нефти в рамках ОПЕК+, что позволило крупнейшей нефтяной компании РФ Роснефти сократить затраты до более низкого уровня, чем у её арабского конкурента - Saudi Aramco.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман и министр энергетики РФ Александр Новак на встрече ОПЕК+ в Вене, 6 декабря 2019 года. REUTERS/Leonhard Foeger

Сделка ОПЕК+ распалась 6 марта после того, как Саудовская Аравия и ее партнеры по картелю не смогли убедить лидера извне ОПЕК - Россию - увеличить сокращение добычи нефти с апреля для борьбы с влиянием пандемии коронавируса на нефтяной рынок.

С тех пор нефтяные котировки потеряли почти половину и находятся на уровне около $26 за баррель сорта Brent, а российский рубль, который отражает динамику стоимости “черного золота”, упал более чем на 15% до 80 рублей за доллар, что является минимальным значением с начала 2016 года. Курс саудовского рияла зафиксирован на уровне $0,27.

Начиная с апреля, когда закончатся глобальные ограничения на добычу нефти в рамках сделки, Saudi Aramco будет добывать 12,3 миллиона баррелей в сутки. Российская нефтедобыча, лидером которой является госкомпания Роснефть, на данный момент составляет 11,3 миллиона баррелей в сутки.

По итогам прошлого года средние затраты Роснефти на добычу составляли 199 рублей за баррель нефтяного эквивалента, или $3,1 за баррель, говорится в её отчете. Для Saudi Aramco этот показатель находился на уровне 10,6 саудовского рияла, или $2,8 за баррель, показал отчет компании на прошлой неделе.

Пока россияне не могут понять, что им делать со сбережениями в условиях обвала рубля, российские нефтекомпании, включая Роснефть, частично выигрывают от сложившейся ситуации. К примеру, затраты на добычу у Роснефти снизились из-за удешевления рубля до $2,5 за баррель, что ниже, чем у Saudi Aramco.

Глава Роснефти Игорь Сечин назвал сделку ОПЕК+ вредной для российских производителей. По его словам, сделка навредила нефтедобытчикам в РФ и расчистила дорогу для сланцевой нефти из США. В пятницу он сказал, что затраты на добычу у Роснефти сопоставимы со значениями у Saudi Aramco.

В понедельник Роснефть не ответила на просьбу прокомментировать, как падение рубля повлияло на затраты на добычу в долларовом выражении.

“Как указано в нашем годовом финансовом отчете, Saudi Aramco сохраняет позиции одного из глобальных производителей с наименьшими затратами на добычу сырья”, - говорится в комментарии Saudi Aramco на запрос Рейтер.

ВОЙНА НА ИСТОЩЕНИЕ

Россия уже распечатала свой суверенный фонд для того, чтобы оказать срочную поддержку рублю, а Саудовская Аравия сокращает бюджетные расходы и запускает новые финансовые стимулы.

Кремль и чиновники не устают повторять, что Россия сможет выживать в условиях низких цен на нефть до 10 лет. Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина сказала на прошлой неделе, что участвовала в российских обсуждениях судьбы сделки ОПЕК+.

Однако, несмотря на то, что технически затраты Роснефти ниже, чем у Aramco, вряд ли в этой войне будут победители.

Вице-президент второй по объемам добычи нефти в РФ компании Лукойл Леонид Федун сказал накануне в интервью телеканалу РБК, что Россия и Саудовская Аравия оказались в наиболее негативной ситуации после развал сделки ОПЕК+.

“И дальше вопрос их экономических возможностей, резервов и так далее. То есть это будет война на истощение”, - сказал он в интервью телеканалу РБК.


Дмитрий Жданников в Лондоне, Рания эль-Гамаль в Дубае и Олеся Астахова в Москве, при участии Андрея Остроха и Алекса Марроу в Москве. Редактор Екатерина Голубкова

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