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"Гуманитарная карта" или "мощный удар"?

Onet: девять российских Ил-76 нанесли «мощный удар» по авторитету ЕС и НАТО

23 марта 2020

На фоне бездействия ЕС и НАТО, а также отсутствия солидарности и помощи от США, незамедлительная реакция России на просьбу итальянских властей нанесла мощный удар по авторитету западных структур, пишет глава Центра стратегических анализов Витольд Юращ. На портале Onet он прямо заявляет: теперь санкции ЕС в отношении России станут «ещё одной жертвой короновируса».

«Отправив военных врачей в Италию, Россия совершает огромный шаг в плане [прекращения] изоляции Москвы на европейской политической сцене. Вероятность того, что Италия поддержит очередное продление санкций, введённых по отношению к России за вторжение в Украину, практически равна нулю», — пишет на портале Onet глава Центра стратегических анализов Витольд Юращ.

Россия приняла решение отправить в Италию девять тяжелых транспортных самолётов, которые перевезут восемь мобильных медицинских бригад с оборудованием и врачами. Они должны помочь Италии бороться с эпидемией коронавируса, рассказывает автор. Четыре самолёта вылетели из военного подмосковного аэропорта Чкаловский в полдень в воскресенье и направились к итальянской базе Пратика-ди-Маре под Римом. Решение об отправке оборудования и врачей было принято после субботнего разговора президента Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Ранее Италия сама обратилась за помощью, подчёркивает он. 

Организация перевозки в столь сжатые сроки, даже с учётом эффективности российских силовых структур, свидетельствует о том, что операцию готовили уже ​​как минимум несколько дней. Об этом также говорит такая деталь как наклейки с русским и итальянским флагом и надписью «Из России с любовью» на всех грузах. Эта фраза явно неслучайна и связана с названием одного из фильмов о Джеймсе Бонде, отмечает Витольд Юращ.

«Действия России ввиду блокирующих перевозки Германии и Чехии, а также ввиду отсутствия помощи, например, со стороны США, которые располагают рядом военных баз в Италии, в том числе огромной авиабазой в Авиано, наносят мощный удар по авторитету западных структур, включая ЕС и НАТО», — продолжает он. 

Тот факт, что у ЕС не слишком много полномочий в области здравоохранения, и что, вопреки мнению многих политиков, ЕС делает многое, например, в области финансовой поддержки,  не имеет значения. «Пропаганда России одерживает огромную победу над Западом», — отмечает автор. По его мнению, результатом российской операции также станет то, что санкции, введённые по отношению к России после российской аннексии Крыма* и начала войны в Донбассе, и недавно продлённые, окажутся под ударом. 

«Италия уже давно подвергала критике эти санкции, а премьер-министр страны Конте неоднократно призывал к их отмене. Сейчас сложно себе представить, чтобы Италия поддержала очередное продление санкций», — уверен автор.  

 В статье он отмечает, что Россия неслучайно отправляет военных врачей в Италию, и помощь организуется не, как это обычно бывает в таких случаях, Министерством по чрезвычайным ситуациям, а Министерством обороны. Помощь координирует лично глава министерства Сергей Шойгу, который «руководил российской военной операцией в Украине».

Россия также намеренно подчёркивает, что оборудование поставляется в Италию военными самолетами, а не самолётами МЧС. Оба министерства имеют в своём распоряжении тяжёлые Ил-76. «Другими словами, выбор военных самолётов не продиктован дальностью их полёта, грузоподъемностью или местонахождением. Во всех предыдущих случаях, когда Москва отправляла гуманитарную помощь в другие страны — в Турцию, Грецию, Йемен, Индонезию — была задействована авиация МЧС, а не военная авиация», — объясняет польский журналист.

 Известный российский политолог Сергей Марков открыто написал на своей странице в Facebook что одним из последствий российской помощи станет отмена санкций. Более того, эксперт вышел с более смелой идей: предложить Риму направить в Италию — страну-члена НАТО — регулярные российские военные части с целью патрулирования улиц.

«Россия, которая сама борется с эпидемией коронавируса, не отказывается от своей политики. Не в первый раз в истории она проводит её очень эффективно», — резюмирует в статье для портала Onet глава Центра стратегических анализов Витольд Юращ.


 фото: Reuters

RT



RFI: российские врачи в Италии позволят Москве разыграть «гуманитарную карту»

23 марта 2020

В разгар эпидемии коронавируса в Италии ряд стран вызвались помочь этой стране: Россия, Китай и Куба направили врачей и медоборудование в Ломбардию, где больницы уже не справляются с потоком больных, пишет RFI. У российских специалистов богатый опыт в борьбе с опасными болезнями. Однако помощь Москвы имеет свою цену, предупреждает французское издание.

В Италии продолжает расти число жертв коронавируса, и для борьбы с ним европейское государство может рассчитывать на международную поддержку, сообщает RFI. На выходных Россия и Куба вслед за Китаем отправили свои медгруппы в помощь изнурённому персоналу итальянских больниц: в некоторых районах распространение вируса, кажется, не контролируется, а система здравоохранения не справляется с числом заболевших.

Как рассказал корреспондент французского издания в Москве Поль Гого, в воскресенье, 22 марта, Россия объявила об отправке в Италию сотни опытных военных вирусологов. Итальянское правительство приняло предложение Кремля поздно вечером в субботу во время телефонных переговоров между министрами обороны обеих стран.

Российских эпидемиологов и санитаров с трёх военных баз доставят девять самолётов. Военное ведомство страны передало впечатляющие резюме этих специалистов: они участвовали в ликвидации чумы свиней в Африке, а также работали над созданием вакцин против Эболы. Кроме людей, рейсы доставят медицинское оборудование, в частности, для дезинфекции транспорта.

Помощь Италии со стороны России, как и Китая, не такая уж безобидная, отмечается в статье RFI. Москва считает, что удерживает кризис в собственной стране под контролем (хотя многие врачи ставят под сомнение официальные цифры). Однако на фоне чрезвычайной ситуации в Европе и Дональда Трампа, у которого не получается справиться с ситуацией, Кремль разыгрывает как гуманитарную, так и дипломатическую карту.

Французская газета сообщает, что недавно в Ломбардию прибыла бригада кубинских медиков, которые готовы прийти на помощь итальянским коллегам. Как уточняет корреспондент  в Гаване Домитий Пирон, Куба иногда отправляет своих специалистов в разные части света на благотворительные миссии, а также для того, чтобы заработать иностранную валюту. Но Италия стала первой европейской страной, которая пригласила к себе кубинских медиков в чрезвычайной ситуации. Они добровольно отправились через океан и будут работать наряду с китайскими и итальянскими врачами в больнице в Бергамо.

 Что касается Китая, он продолжает помогать Италии: после отправки 12 марта девяти специалистов и нескольких тонн оборудования Пекин поставил несколько сотен тысяч защитных масок. По информации RFI, эти маски в количестве 680 тыс. были конфискованы Чехией под предлогом операции против контрабандистов. Власти признали свою ошибку и заверили, что вернут гуманитарную посылку адресатам. 


фото: Reuters

RT


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