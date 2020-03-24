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опубликовано редакцией на Переводике 24.03.20 23:00
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Сенатор призвал Трампа наложить эмбарго на нефть из стран ОПЕК и из России

Джулиана Гейджер

 

"Нас не запугать" - таково послание, которое сенатор Кевин Крэмер хочет, чтобы президент Дональд Трамп направил Саудовской Аравии и России касательно неустойчивых нефтяных рынков, которые эти две страны, наряду с ОАЭ, наводняют в настоящее время.

Сенатор-республиканец от штата Северная Дакота опубликовал письмо президенту в среду, призвав к эмбарго на сырую нефть из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК.

В письме предлагается послать "безотлагательный сигнал", сказав, что "Соединенные Штаты нельзя запугать и нельзя недооценивать", согласно твиттер-ленте сенатора.  

"Иностранные государства теперь используют реалии распространения коронавируса по всему миру, чтобы наводнить рынок и парализовать наших внутренних энергопроизводителей".  

Сенатор Крэмер бросает дополнительный камень в огород России за ее действия: "эта тактика запугивания со стороны России стала нормой", добавляя, что Саудовская Аравия, с другой стороны, была нашим партнером, что делает ее действия особенно тревожными. 

Саудовская Аравия, Россия и ОАЭ пообещали нарастить производство нефти, начиная с 1 апреля, когда должен закончиться срок действия текущего соглашения ОПЕК о сокращении нефтедобычи, и Саудовская Аравия уже готова выпустить поток дешевой нефти на рынок в следующем месяце.  

Из 284,3 миллионов баррелей нефти, которые Соединенные Штаты импортировали в декабре прошлого года, согласно Управлению по энергетической информации (УЭИ), Соединенные Штаты импортировали в среднем 43,7 миллионов баррелей нефти из стран ОПЕК (14,5 миллионов из которых поступили из Саудовской Аравии) и 21,5 миллиона баррелей из России. 

 

Импорт сырой нефти и нефтепродуктов в США

декабрь 2019, в миллионах баррелей

УЭИ

Эмбарго на нефть только из Саудовской Аравии и России будет означать потерю 1,166 миллиона баррелей в день (б/д), используя оценку импорта за декабрь. Это соотносится с 4,784 миллионами б/д из Канады или с 641 000 б/д из Мексики. 

Западно-техасская средняя нефть торговалась на 17,64% ниже в день написания статьи.

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теги: Россия, США, Саудовская Аравия, Нефть, ОПЕК  
   
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