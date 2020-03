архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 24.03.20 22:41 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Yahoo! Finance ”,

"Oil-Sands Workers Brace for ‘Hellish’ Outbreak in Remote Camps" Канада - 20 марта 2020 г. Промысловики “Нефтяных песков” Канады готовятся к «вспышке» в отдаленных лагерях Kevin Orland and Robert Tuttle Bloomberg March 20, 2020 (Bloomberg) -- Как будто крах рынка, угрожающий их работе, был недостаточным стрессом, рабочие на нефтеносных песках Канады готовятся к тому, что коронавирус разрушит их жизнь в отдаленных лагерях, где они проживают. Один подозрительный случай среди них уже есть. Горняки, которые прилетают со всей Канады, неделями живут в бараках казарменного типа, построенных в северных лесах и болотах северной Альберты, где находится третий по величине запас нефти в мире. Civeo Corp., базирующаяся в Хьюстоне компания, предоставляющая жилье для рабочих в районе Форт-Мак-Мюррей возле нефтеносных песков, в пятницу сообщила, что один из ее гостей «имеет симптомы, соответствующие COVID-19, он прошел тестирование, и мы ожидаем результаты» Широко распространившаяся инфекция, поразившая рабочих, которые сталкиваются с долгими часами тяжелого физического труда в суровом холодном климате, также будет ударом по производствам, которые уже зашатались от последствий войны цен на нефть между Россией и Саудовской Аравией. Это сорвало бы самый тяжелый, за пять лет, сезон технического обслуживания в отрасли. Потребуются тысячи временных работников, поскольку производители, такие как Suncor Energy Inc. и Canadian Natural Resources Ltd., останавливают работу оборудования для ремонта. Тревоги уже нарастают среди рабочих, которые зачастую имеют свои собственные комнаты, но общие комнаты отдыха и кафетерии, предоставляя много возможностей для распространения вируса. «Большинство дискуссий в столовой крутится вокруг того, что происходит с вирусом, что происходит с медицинской точки зрения, что происходит в финансовом отношении, насколько плоха ситуация с падением рынков?» сказал 43-летний мужчина, который живет в лагере Albian Village, построенном для рабочих карьера Canadian Natural oil-sands где разрабатывают нефтеносные пески. Он попросил не называть его имени из-за страха потерять работу в карьере. «Не застрянем ли мы здесь? Сможем ли улететь домой? Будем ли мы иметь работу здесь, чтобы вернуться? Albian Village устанавливает дополнительные станции для дезинфекции рук, расфасовывает еду для рабочих вместо того, чтобы позволить им обслуживать себя по типу шведского стола, и разносит подальше друг от друга столы в кафетериях, сказал нам рабочий. Служба поддержки ESS Worldwide, которая управляет этим лагерем, не сразу откликнулась с комментариями. А Canadian Natural ответила по электронной почте, что компания приняла меры предосторожности во всех своих лагерях и будет продолжать усиливать их по рекомендациям работников общественного здравоохранения. В лагере Civeo Corp., откуда пришли сообщения о подозреваемом случае, любому, кто путешествовал за границей, не будет позволено появляться в помещениях компании в течение 14 дней после возвращения, улучшаются санитарные меры и применяются процедуры проверки и карантина. Рабочие также боятся, что, если они заразятся, им придется провести недели в карантине в своих комнатах, которые, по оценкам работников, составляют всего около 200 квадратных футов или около 20 квадратных метров. «Эти номера довольно маленькие, - сказал он. «Это не то же самое, что быть дома. Если вы попадете сюда на карантин, это будет довольно сурово». Рабочие также с беспокойством наблюдали, как правительства провинций вводят все более строгие ограничения на поездки, что угрожает их возможности добраться до дома. Рабочий, живущий в Британской Колумбии, в случае полного прекращения авиаперевозок в Канаде, сможет проехать 14 часов до своего дома, но его коллеги, которые живут на расстоянии 5000 километров (3100 миль) в канадских атлантических провинциях Нью-Брансуик и Новая Шотландия вряд ли так повезёт. По данным переписи 2018 года, в региональном муниципалитете Вуд Буффало, расположенном в северной части провинции Альберта, где находятся месторождения нефтеносных песков, было 74 поселка временных рабочих. Согласно этой переписи, так называемое теневое население региона, в котором проживают временные жители, проживающие за пределами муниципалитета, но работающие в регионе не менее 30 дней в году, составляло 33 000 человек. Suncor, крупнейшая интегрированная нефтяная компания Канады, сотрудничает с компаниями, которые управляют ее лагерями, в проведении различных мероприятий с целью обеспечения безопасности, сказала представитель компании Эрин Рис. В лагерях проводят более частую и более глубокую уборку в местах с высокой степенью вероятности контактов, таких как, например, дверные ручки; размещают охрану вне кафе, чтобы убедиться, что все используют дезинфицирующее средство для рук перед входом и переключают кафе с самообслуживания на стиль полного обслуживания, чтобы как можно меньше людей вступало в контакт с едой, сказала она. В тоже время, рабочий из Albian Village сказал, что, хотя операторы лагеря делают все возможное, чтобы защитить рабочих, в конечном итоге они могут проиграть битву. «Если он придёт, он придёт», - сказал он. «И его уже не остановишь, когда он здесь» статью прочитали: 61 человек Комментарии