опубликовано редакцией на Переводике 31.03.20 12:30 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Global Research”,

"Will the Federal Reserve Make Trump a New Herbert Hoover? Is the US Economy Primed for a 1929-style Shock?" Канада - 09 октября 2019 г. Сделает ли ФРС Трампа новым Гербертом Гувером? Экономика США готова к шоку наподобие 1929 года? Ф. Уильям Энгдаль

В последние месяцы президент США Трамп неоднократно указывал на свою роль в том, что американская экономика чувствует себя "лучше чем когда-либо". Но за рекордными максимальными значениями фондового рынка и официальными данными правительства о безработице экономика США готова к шоку в стиле 1929 года, финансовому цунами, на которое больше влияют действия независимой ФРС, чем что-либо, сделанное Белым домом с января 2017 года. На данный момент параллели между президентом-республиканцем Гербертом Гувером, во время президентства которого произошел большой фондовый крах и экономический кризис, созданный в то время политикой ФРС, и Трампом в 2019 году выглядят зловеще сходными. Это подчеркивает, что реальная власть находится у тех, кто контролирует наши деньги, а не у избранных политиков.

Несмотря на заявления об обратном, настоящее положение экономики США становится все более нестабильным с каждым днем. Политика ФРС "количественного смягчения" и "политика нулевой процентной ставки" (ZIRP), реализованные после краха 2008 года, вопреки утверждениям, мало что сделали, чтобы непосредственно перестроить реальную экономику США. Вместо этого ФРС направила триллионы тем самым банкам, что были ответственны за ценовой пузырь на рынке недвижимости 2007-8 гг. Эти "дешевые деньги", в свою очередь, текли в спекулятивные высокоприбыльные инвестиции по всему миру. Они создали спекулятивные пузыри в секторе долговых обязательств развивающихся экономик, таких как Турция, Аргентина, Бразилия и даже Китай. Они создали огромные инвестиции в высокорискованные долговые обязательства, так называемые мусорные облигации, в корпоративном секторе США в таких сферах как рискованные предприятия сланцевой нефти или такие компании как Tesla. Обещание Трампа во время предвыборной кампании восстановить ветшающую инфраструктуру Америки не получило дальнейшего развития, а расколотый Конгресс не станет объединяться на благо страны при текущем положении дел. Реальным показателем здоровья реальной экономики, в которой реальные люди с трудом сводят концы с концами, является рекордный уровень задолженности. Сегодня, через полные десять лет после беспрецедентных действий трех президентов, экономика США еще больше в долгах, чем когда-либо в истории. И долги контролируются процентной ставкой, а процентная ставка, в конечном счете, находится в руках ФРС. Давайте посмотрим на некоторые признаки крупных неприятностей, которые могут запросто вогнать экономику в тяжелый кризис к этому времени в 2020 году. Компании Ford Motor и GE 25 сентября долги по корпоративным облигациям Ford Motor Co., которая в отличие от GM отказалась от национализации правительством в 2008 году, были понижены до статуса "мусорные" агентством Moody’s, которое заявило, что Ford стоит перед "значительными производственными и рыночными вызовами...". Это негативно влияет на долг компании в 84 миллиарда долларов. Мусорный рейтинг означает, что большинству страховых компаний или пенсионных фондов запрещено владеть этими рискованными долговыми обязательствами и они должны продавать. Ранее Moody’s давало облигациям Ford самый низкий рейтинг перед мусорным рейтингом - ВВВ. Проблема в том, что в течение более десяти лет низких процентных ставок ФРС корпорации приняли на себя большие долговые риски, чем когда-либо, и доля облигаций с рейтингом ВВВ или "под угрозой мусорного" сегодня выросла до более чем 50% от всех непогашенных корпоративных облигаций США. В начале кризиса 2008 года облигации с рейтингом ВВВ составляли лишь треть от общего количества. Это означает более 3 триллионов долларов корпоративного долга под угрозой снижения рейтинга до мусорного, если ситуация в экономике ухудшится, что превышает всего лишь 800 миллиардов долларов десятилетие назад. Ответственность за это лежит на невиданных ультра-низких процентных ставках ФРС в течение десяти лет. Агентство Moody’s оценивает, что по крайней мере 47 других американских многомиллиардных корпораций находятся под угрозой снижения рейтинга до мусорного во время острого экономического кризиса или при растущих процентных ставках. Самым упоминаемым является аэрокосмический и электропромышленный концерн GE , который помимо прочего производит реактивные двигатели для неблагополучного Boeing. Корпоративный долг в США сегодня - это бомба замедленного действия, и ФРС контролирует часовой механизм. Сегодня общая корпоративная задолженность превышает 9 триллионов долларов, это исторический максимум с ростом на 40% или на 2,5 триллиона долларов с 2008 года, согласно Федеральному банку Сент-Луиса. Из-за ультра-низких процентных ставок ФРС компании удвоили непогашенную задолженность с 2008 года, но стоимость заимствования выросла лишь на 40%. В последние месяцы ФРС повышала процентную ставку прямо и косвенно через количественное ограничение кредита. Самое недавнее символическое понижение ставки на 0,25% мало способствует изменению мрачных прогнозов для американского рынка облигаций - сердцевины финансовой системы. Компания Ford, помимо других проблем, оказалась сильно задета мировым спадом в автомобильном секторе. В США торговцы машинами, отчаявшись продать машины потребителям, которые страдают от рекордного уровня личных долгов, предложили недавно автокредиты на 8 лет. В последние два года ФРС медленно повышала процентную ставку. Предсказуемым результатом стал рост просрочек внесения платежей по долгам населения, особенно по автокредитам. На апрель 2019 года рекордное число американцев - 7 миллионов - на 90 дней или более просрочили платежи по автокредитам, это около 6,5% всех автокредитов. Более 107 миллионов американцев имеют сегодня автокредиты по сравнению с 80 миллионами в 2008 году, это исторический рекорд. Рост неплатежей идет параллельно с кривой ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. И Ford и GM объявляют о тысячах увольнений, так как экономика замедляется, а задолженность по потребительским кредитам достигает опасного уровня. Ford сокращает, по крайней мере, 5000 рабочих мест, а GM - 4400 рабочих мест в США. Представляются вероятными еще десятки тысяч увольнений в ближайшие месяцы, если ситуация в экономике ухудшится. Затем частный американский Институт управления снабжением сообщил, что его индекс обрабатывающей промышленности сократился до самого слабого показателя с июня 2009 года, в разгар экономического кризиса десять лет назад. В исследовании компании ссылались на неопределенность в связи с торговой войной Трампа с Китаем как на главный фактор невысоких показателей набора сотрудников и деловой активности. Трамп затем раскритиковал ФРС за недостаточно быстрое понижение процентной ставки. Одним показателем плачевного состояния реальной производственной экономики США является углубляющийся спад в этом году в наземных грузоперевозках, этот сектор перевозит товары по стране. В сентябре 4200 водителей грузовиков потеряли свою работу, так как грузовые тарифы упали из-за недостаточного грузопотока. В первые шесть месяцев 2019 года обанкротилось около 640 автотранспортных компаний, в три раза больше, чем в предыдущем году, когда воздействие процентной ставки ФРС было все еще небольшим, а последствия торговой войны были намного менее ясными. В июне загрузка грузовиков была на 50% меньше, чем в июне 2018 года, на наличном рынке грузовых перевозок. Тарифные ставки также снизились на 18,5% за этот же период . Объем грузов, перевезенных всеми видами транспорта, в США снижается существенным образом. Перевозки грузов внутри США грузовиками, железнодорожным, воздушным транспортом и баржами сократились на 5,9% в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года, это снижение восемь месяцев подряд в течение года, согласно грузовому индексу Касс о перевозке товаров, который не включает навалочные грузы, такие как зерно. Это падение, наряду с падением на 6% в мае, стало самым резким в течение года в секторе перевозки грузов после финансового кризиса 2008 года. Сомнительные ипотечные кредиты? Вовсе не выучив уроки долгового кризиса с субстандартной жилищной ипотекой, приведшего к мировому кризису 2007-2008 гг., банки тихо вернулись к выдаче сомнительных кредитов. Более того, две полугосударственные организации, гарантирующие ипотечное кредитование, Fannie Mae и Freddie Mac, находятся в худшем положении, чем во время кризиса субстандартной недвижимости 2007 года. Тем не менее в марте 2019 года президент подписал меморандум, требующий шагов по завершению десятилетнего внешнего управления правительством этими двумя учреждениями. Однако, как рассказали недавно несколько чиновников: "Американская жилищная финансовая система... испытывает сегодня большие трудности, чем накануне финансового кризиса 2008 года". И это несмотря на государственную помощь в 190 миллиардов долларов, оказанную этим двум организациям. Согласно постановлению Конгресса, агентствам Fannie Mae и Freddie Mac разрешается иметь общие капитальные резервы против убытков в размере 6 миллиардов долларов. Однако они владеют или гарантируют ипотечные ценные бумаги почти на 5 триллионов долларов. Многие из этих ипотечных кредитов имеют сомнительную или проблематичную надежность, как перед 2007 годом, так как банки стремятся к более высоким доходам от процентных ставок. Если общая ситуация в экономике ухудшится в следующем году, в преддверии выборов в ноябре 2020 года, то неплатежи по ипотечным кредитам могут резко вырасти. Есть оценки, что "если только 0,12% ипотечных кредитов Fannie и Freddie окажутся безнадежными (около одной десятой 1%), это их полностью разорит. У них не останется капитала. А без помощи правительства они могут вообще прекратить существование. Это может быстро привести к новому кризису с ипотечными кредитами." Ключом к экономике США является долг, а долг находится на небывало высоком уровне для правительства США, бюджетный дефицит которого растет каждый год на более чем 1 триллион долларов, для корпораций с рекордной задолженностью и для частных домохозяйств, где ипотечный долг, задолженность по студенческим кредитам и по автокредитам являются рекордно высокими. Долги по кредитам на обучение достигли 1,46 триллиона долларов в январе 2019 года, с серьезным уровнем просрочек намного выше, чем у любого другого вида задолженностей. Ипотечный долг составлял 9,12 триллионов долларов. Общая задолженность частных домохозяйств составила рекордные 13,5 триллионов долларов. Если мы добавим к этому тяжелому экономическому долгу ситуацию в американском сельском хозяйстве, где фермерам грозит худший кризис с начала 1980-х, то ясно, что экономическое чудо эпохи Трампа совсем не устойчиво. В качестве иллюстрации: одна из самых известных особенностей недавнего экономического роста в США - подъем сланцевой нефти в США в 2018 году, который сделал Америку крупнейшим производителем нефти в мире - полностью выравнялся в этом году, так как мировые цены на нефть сильно падают. Это падение угрожает многим американским производителям сланцевой нефти, многие из которых получили ссуды посредством выпуска высокодоходных бросовых облигаций в надежде на подъем после падения цен в 2014 году. Даже атака на саудовскую нефтяную инфраструктуру и угрозы войны в Иране и Венесуэле не прекратили падения цен на нефть в последние недели. Если цены на нефть продолжат падать и снизятся до менее 55 долларов за баррель, то последует новая волна банкротств и закрытий в энергетическом секторе США, скорее всего, в 2020 году, как раз к американским выборам. С 1927 по 1929 год ФРС намеренно создала, а затем уничтожила пузырь на бирже, используя процентные ставки. Президент-республиканец Гувер подписал Закон о тарифах Смута-Хоули в 1930 году, чтобы защитить американскую промышленность, что привело к торговой войне, на которую и была возложена вина, наряду с Гувером, за Великую депрессию, вызванную экономикой, перегруженной долгами и дешевыми кредитами во время бума в Бурные двадцатые. Вина была возложена на Гувера - и он проиграл перевыборы демократу Франклину Делано Рузвельту с его "новым курсом". За всем этим стояли действия Федеральной резервной системы, реальной власти. 