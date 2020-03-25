Прекрасный новый мир после Covid-19

В котором Россию все равно оставят в изгоях

23 марта 2020

«Это Путин сделал!». Иллюстрация: livejournal.com/dtpnet

Последние две-три недели перевернули все представления о том, что есть политика. То, что казалось исключительно важным для судеб мира, отошло даже не на второй план, а растворилось в дымке. Кто-то говорит, что мир уже не будет прежним. Заблуждение или ложь. Мир останется прежним. Как после прежних войн и пандемий. «Общечеловеческие ценности» не восторжествуют. Делиться тест-системами, врачами и лечебными препаратами (когда появятся) — да. Перестроечные поцелуи взасос — нет. Россия должна методично решать свои задачи.

Куда делись протестующие Гонконга? Еще в декабре западные аналитики потирали руки: Пекин попал в пресловутый цугцванг. 50-летний переходной период британо-китайской декларации, вступившей в силу в 1997 году, подходит к «экватору», после которого Гонконг в глазах инвесторов станет «скорее Китаем, чем не Китаем». Протестующие были готовы стоять до конца. Выведет Си Цзиньпин силовиков из города — Гонконг потребует пересмотра декларации. Попытается подавить протест, нарушив декларацию и принцип «Одна страна, две системы» — борьба Гонконга за свободу станет законной, как и борьба Тибета, Восточного Туркестана, далее везде. А Тайвань уж точно провозгласит независимость Животрепещущий вопрос: осмелится ли Китай атаковать корабли 7-го флота США, подвозящие гуманитарную помощь жителям Гонконга? Всё шло так хорошо.

Где неистовые «желтые жилеты», «похоронившие» второй президентский срок Эммануэля Макрона? Жаль, мы теперь так и не узнаем, кто же за ними стоял: Дональд Трамп, Джордж Сорос, Владимир Путин? Все трое? Вряд ли. Слишком ненавидят друг друга даже первые двое. Грешили даже на Ангелу Меркель, дескать, приревновала (в политическом смысле: непомерно возросшую роль Франции в Евросоюзе). Теперь всё. Останется тайной веков. Как пломбированный вагон Ильича.

Сколько раз того же Трампа демократы обзывали «нацистом» за строительство стены на границе с Мексикой. Теперь те же люди требуют: «Трамп, закрой Америку!». То же с Евросоюзом. Еще недавно «нацистами» называли всех, кто был не рад двухмиллионному потоку беженцев, спасавшихся от «российских бомбардировок» Сирии в 2015 году. (Беженцы пошли на штурм европейских границ еще в начале апреля, а операция ВКС РФ началась в конце сентября и сирийцы составили 24% от общего числа бегущих, но кого волнуют эти мелочи?). Сегодня греческие пограничники поливают прорывающихся беженцев свиной мочой, но толерантная Европа потупила глазки: на кону собственные жизни и здоровье.

И самое невероятное: НАТО свернула беспрецедентные по масштабам и нарочито, вызывающе антироссийские учения Defender Europe 2020. Просто «Война миров» Герберта Уэллса:

«После того как все средства обороны человечества были исчерпаны, пришельцы были истреблены ничтожнейшими тварями, которыми премудрый господь населил Землю».

Парадокс, но выражаясь в терминологии, любимой нашими партнерами, роль человечества, Сил Добра, здесь досталась России, а роль марсиан, Сил Зла — Западу.

В эпилоге герой романа задается вопросом, грозит ли человечеству попытка нового вторжения. У нас почти нет сомнений: учения Defender 2021 или Defender 2022 будут. И будут еще более масштабными, чем планировались эти. Таковы законы политического жанра: если обделался, докажи, что это была случайность, а ты крут круче прежнего. Но это потом и может быть (об этом ниже).

То есть, нового в мире после кризиса и пандемии будет много. Но это будут реализации тех тенденций, которые давно вызревают. Да чего там «вызревают»? Прут буйным цветом, ярко выпячивая все «косяки» вершителей судеб мира в последние годы и десятилетия.

Ким Чен Ын испытывает баллистические и крылатые ракеты. И ничего. Где «красные черти» и «красные черты»? Обещания стереть Северную Корею в порошок, а персонально Кима — в пыль? Ничего, кроме невнятного заявления о том, что США «в координации с Токио и Сеулом внимательно следят за развитием ситуации». Наши партнеры с каким-то смакованием повторяют фразу: «Россия понимает только язык силы». Возможно. Пока, правда, никто не рискнул это проверить, заговорить с ней на языке силы. Зато Запад демонстрируете прекрасное понимание, когда на языке силы говорят с ним.

США бегут из Афганистана, Ирака и Сирии. Талибы не будут выполнять соглашение, предусматривающее постепенный вывод сил коалиции и «держащее в уме» передачу власти. Такого рода соглашения никогда, нигде и никем не выполняются. С первых дней вывода контингента НАТО многочисленные политические и этнические группировки начнут (уже начали) делить пирог. От резко усилившихся проиранских шиитских отрядов хазарейцев до узбекского генерала Абдуллы Дустума, «вечного политика»: он предавал еще Хафизуллу Амина, Мохаммеда Наджибуллу и Ахмад Шаха Масуда. Ныне он протурецкий. Вопрос вопросов: кому присягать? Здесь «кто не успел, тот опоздал». (И не ломайте голову, почему соглашение 21 февраля 2014 года об урегулировании политического кризиса на Украине под гарантии Евросоюза продержалось несколько часов.)

Поэтому вполне возможно, что войска США будут вполне мирно хоть и поспешно эвакуироваться из страны, над президентским дворцом которой уже будет развеваться флаг «Талибана» (движение запрещено в РФ). Ну, грузины — точно. (Кто-то из грузинских министров обороны заявлял, что если войска США выйдут из Афганистана, то прикрывать их отход будут грузины.)

Соблюсти приличия в неблагодарном Ираке будет еще труднее. За убийство генерала Касема Сулеймани иранцы будут мстить до последнего дня и последней минуты «оккупации Америкой священной земли Наджафа и Кербелы». Нечто немыслимое еще несколько месяцев назад: американцы утираются после очередных обстрелов их баз и «планово» передают эти базы иракцам.

Зато отыграются на Сирии. Три года США держат военную базу Ат-Танф на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. «Спящий плацдарм» на случай наступления на Дамаск: ведь такое наступление будет не интервенцией из-за границы, а наступлением «оппозиционных сил» с территории Сирии же. Для поддержания легенды и рекрутирования живой силы по соседству был создан лагерь Ар-Рукбан, где в нечеловеческих условиях содержатся десятки тысяч беженцев, и чуть более благополучный Аль-Хоул, куда перемещаются те, кого рекрутировали. Несколько дней назад последний поразила эпидемия. ВОЗ еще не выяснила ее характер: доступ сюда затруднен. Возможно, США все же атаковали Дамаск. Вот таким образом.

Американцы просят партнеров помочь им сохранить лицо? Нет. Не их стиль. Их стиль — заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что турецкую армейскую колонну в сирийском Идлибе 27 февраля разбомбили именно российские ВКС. Зачем ему это? Мы понимаем, что 24 ноября 2015 года российский СУ-24 был сбит не каким-то турецким летчиком-заговорщиком «с целью подрыва российско-турецких отношений». В то же время турецкие СМИ имеют право на версию, согласно которой у Сирии нет авиации и боеприпасов, которые могли уничтожить колонну. Главное, что Реджеп Эрдоган сделал правильные выводы об опасности недопонимания между двумя государствами и прилетел в Москву. И вот хитрость девочки в песочнице в исполнении госсекретаря США:

«Ну, подеритесь! Вы что, не мальчики, что ли? Покажите, кто сильнее!».

Впрочем, «девочку» понесло не по-детски. Глава внешнеполитического ведомства государства, которое шесть лет осуществляет акты экономической агрессии против России (так называемые «санкции»; это не считая того, что тянется с конца 1940-х), вдруг заявил, что «Россия использовала энергетику как зловредный игрок, во враждебных целях». Это была реакция США на то, что Россия в своих отношениях с ОПЕК всего лишь отказалась от предложения взаимно сократить добычу нефти ради поддержания высоких цен. Картельный сговор ОПЕК+Россия вполне устраивал США с их дорогой сланцевой нефтью (добычу которой они сами только наращивали) а рыночные цены на нефть — «зловредная игра»? Куда катится этот мир…

Последняя новость: США ради спасения добычи сланцевой нефти решили занять место России в сделке с саудитами — ОПЕК+США. Представили картинку: за круглым столом сидят США с Ираном и пытаются договориться о взаимном добровольном сокращении добычи? Похоже, там кому-то набьют морду. Наглую самодовольную морду. Тогда как Россия при неограниченной добыче сможет чуть-чуть демпинговать. Впрочем, что значит: «демпинговать»? Как было сказано, это у них будет картельный сговор, а у нас как раз рыночная цена. Возможно, Россия согласится придать сговору законченный вид: ОПЕК+США+Россия, но это будет стоить партнерам дорого. Точнее, США. И есть серьезные основания подозревать, что Москва и Эр-Рияд разыграли пьесу в четыре руки, для приличия толкаясь попами.

А еще через день Помпео заполировал эффект, сообщив, что Россия, Китай и Иран ведут дезинформационные кампании и распространяют фейки о коронавирусе, старясь «посеять страх и замешательство». Далеко не комплементарные к России Facebook и Instagram дезинформацию Помпео тут же опровергли. Самое страшное (это действительно страшно!), что на заявления Госдепа в мире уже не обращают внимания. Чтобы хоть как-то пощадить самолюбие Помпео на помощь ему пришла только Мария Захарова. Которая сравнила его то ли с юнцом под веществами, то ли с мартовским котом:

«О каких серьезных переговорах с США можно говорить, если США вошли в период этого электорального экстаза, когда ничего серьезного, ничего глубинного, ничего по-настоящему стоящего и важного обсуждать там никто не в состоянии?».

Заявление само по себе сенсационное. Захарова посмела раскритиковать суверенную традицию США, при которой последние два года первого срока их президент работает на переизбрание, а последние два года второго срока он — «хромая утка». Но на этом ее зловредные действия не прекратились!

«Доколе всё это будет продолжаться, и когда люди смогут все-таки в США понять, что, претендуя на глобальное лидерство в мире, они должны быть способны вести диалог по серьезным вопросам, а не жить от выборов к выборам в каком-то постоянном угаре?».

А здесь уже прямым текстом обращение к Европе и миру, т. е. попытка подрыва единства Запада и глобального лидерства США. Шутки в сторону, это заявление Захаровой действительно станет вехой.

Есть такое понятие: «старый добрый враг». Настоящий, жесткий враг, который, однако, рационален и предсказуем, поскольку предсказуемы его реальные интересы. Мы этого врага потеряли. Независимо от того, останется ли президентом Трамп или его сменит Джо Байден, Берни Сандерс или их вице-президенты (обоим этим господам под 80), предсказуемости политике США это не прибавит. Америка остаётся ведущей экономической и военной державой, но оказалось, что этого мало для того, чтобы быть моральным авторитетом и лидером. Американцам еще только предстоит ответить на вопрос, что не так с их страной, кто виноват и что делать. Их проблемы. И успехов им.

А мы повторим еще раз: США заслуживают осинового кола за то, что превратили демократию — величайшее достижение человечества — в инструмент достижения своих экономических, политических и военно-стратегических целей. Когда «уровень демократичности» определяется уровнем подчиненности государств директивам чужого государства. Что поставило страны и народы перед тяжелым, противоестественным выбором: демократия или независимость.

Кремль не «подрывает единство Запада». Он, похоже, просто ставит «на паузу» отношения с непредсказуемым партнером и сосредотачивается на отношениях с предсказуемыми.

«Не то, что мы не хотим и не можем, а там вести диалог, понимаете, просто не с кем. … Это бесполезно», — ответила Захарова на вопрос о состоянии отношений с США.

В этом «бесполезно» — заморозка отношений на долгие годы.

А вот Евросоюз выйдет из кризиса и пандемии усилившимся и обновленным. Да-да, не развалится. При первых же устойчивых признаках оздоровления и выздоровления Берлин и Париж поставят остальным членам сообщества ультиматум в стиле: «Либо вы часть решения, либо вы часть проблемы». Дискуссия о создании наднациональных органов, о единой финансовой и налоговой политике будет закончена в один день. Либо безусловное принятие программы Берлина и Парижа, либо свободное плавание. Слишком дорого обошлись Европе 15 лет толчения воды в ступе.

И что-то подсказывает, что встав перед выбором: Евросоюз или некое проамериканское, но эфемерное «Троеморье», поляки, прибалты и прочие возьмут под козырек перед Брюсселем. Без «особых мнений» и «резервирования позиции». После чего Польша и эти трое перестанут существовать даже как условные субъекты. «Мнением Польши» будет называться не более чем мнение нескольких депутатов Европарламента от Польши. Нескольких, но далеко не всех, поскольку политико-экономическая база русофобии нынешнего польского государства будет подорвана. Поляки, литовцы и прочие «пионеры» НАТО и Евросоюза станут, наконец, мыслить интересами Европы. Станут, наконец, европейцами. В этом случае Европа может стать полноценным актором международной политики, пойти своим путем. Включая обеспечение собственной безопасности. И «недоучения» Defender 2020 станут первыми и последними. Тем не менее, в этом «европейском сценарии» на два абзаца слишком много допущений.

Итак, Россия. В ее распоряжении две стратегии использования сложившейся ситуации. Первая — «пассивная»: посылать в Италию врачей, а в Польшу сигналы о готовности помириться. Один вопрос: это когда-нибудь работало? Нет. Это не сработало даже в конце 1990-х — самом начале 2000-х, когда мы просились в НАТО и были готовы принять очень жесткие условия «подготовки к членству». Нам долго лили в уши про «европейские ценности» и «стандарты демократии» (при фашистских режимах в Португалии, Греции, Турции, не помешавших им стать членами блока), а потом сказали прямо: нас не примут ни-ког-да. Просто потому, что «Россия слишком большая» и нарушит сложившийся в блоке баланс. Ну, может быть, у нас есть шанс и сегодня. Если мы уменьшимся и при этом станем «великой аграрной державой».

«Оказанная услуга ничего не стоит». Всё, что мы получим от выздоровевших партнеров, это предложение какой-нибудь дорожной карты отмены санкций в обмен на хорошее поведение. Ничего больше!

Другая стратегия — «активная». Мы должны расчистить площадку для будущего урегулирования отношений с Европой на достойных условиях. «Расчистить» — значит, для начала, устранить «буферы» и «мосты» между Россией и Европой в виде пары образований между нами. (Интересно, почему «мостом» между Европой и Россией должен быть русский город Киев, а скажем, не Варшава или Братислава?) Недавняя «утечка» документа о содержании предложений России по интеграции видимо должна показать белорусам, чего больше в разглагольствованиях их лидера — «барацьбы за незалежнасць» или стремления сохранить личную власть в ущерб благосостоянию страны.

Обвинений России в цинизме и коварстве не убавится и не прибавится. А если и прибавится — не беда. Главное, чтобы язык, на котором мы говорим с партнерами, был им понятен в самых тонких нюансах. Этот язык — единственное, что работает.

Альберт Акопян (Урумов)

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