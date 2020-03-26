Саудовская Аравия и США могут сформировать новый мировой нефтяной картель

Ирина Слав

Соединенные Штаты и Саудовская Аравия обсуждали идею организации нефтяного соглашения, сообщает "Блумберг" со ссылкой на министра энергетики Дэна Бруйетта. Такое соглашение будет фактически представлять собой картель, что, по определению, является группой независимых участников рынка, договорившихся действовать совместно для воздействия на рынок выгодным для себя образом.

Однако пока это только идея, которую поддерживают некоторые чиновники администрации Трампа. Вероятность того, что из этого выйдет нечто большее, не ясна, согласно Бруйетту.



"Есть много, много идей, витающих в политическом пространстве, это одна из них", - сказал министр энергетики США изданию "Блумберг" в интервью. "Я не знаю, будет ли она представлена в каком-то формальном виде".

Американской нефтяной индустрии нанесен тяжелый удар из-за сочетания вспышки коронавируса и ценовой войны, которую начала Саудовская Аравия после того, как Россия отказалась сотрудничать в вопросе большего сокращения добычи. Производители урезают программы расходов, приостанавливают обратный выкуп акций, а некоторые попросили нефтесервисные компании о значительных скидках на их услуги.

Нефть сорта западно-техасская средняя, базовый сорт США, потеряла около 60 процентов от своей стоимости с начала этого года.

Согласно Джону Кемпу из агентства "Рейтер", ее цена понизится еще больше, если резко и быстро не улучшится экономический прогноз для страны - и для мира. Этот прогноз не является хорошей новостью ни для сланцевой индустрии, ни для нефтяных гигантов США, что делает шаги администрации касательно Саудовской Аравии только логичными. Но пока нет никакой определенности.

"Являясь частью процесса публичной политики, если угодно, наши межведомственные партнеры часто собираются и обсуждают ряд различных вещей, но мы не приняли решения по этому вопросу", - сказал Бруйетт "Блумберг".

"В какой-то момент мы предпримем дипломатические усилия в будущем. Но решения по вопросам такого характера пока не приняты".

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