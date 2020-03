архив



опубликовано редакцией на Переводике 31.03.20 01:30 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович Сирия за неделю Ливан Russia confirms attack on Turkish forces in Idlib Россия подтверждает атаку на турецкие войска в Идлибе

By News Desk -2020-03-25 BEIRUT, LEBANON Глава Российского центра примирения в Сирии адмирал Олег Журавлев сказал, что боевики установили взрывные устройства на пути патрулирования турецких военных. Он сказал на пресс-конференции во вторник: «Сегодня, во вторник, во время прохождения турецкого патруля в районе Суфахан было взорвано самодельное взрывное устройство, в результате взрыва были повреждены две машины, а два турецких солдата были ранены» По его словам, группы боевиков, не контролируемые турецкой стороной, продолжают предпринимать шаги по дестабилизации ситуации в регионе Идлиб. Он подчеркнул, что боевики, в течение последних 24 часов, провели семь бомбардировок в мухафазе Идлиб, в то время как вооруженные группировки, лояльные Турции, не нарушали соглашение о прекращения огня. В заключение он сказал: «Российский центр примирения призывает лидеров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования».

Италия Syria: bridge destroyed to prevent Russian passage Сирия: мост разрушен, чтобы помешать проходу русских Стратегическая трасса М4, пересекающая Идлиб, заблокирована 25 MARCH, BEIRUT - Как сообщают местные СМИ из региона Идлиб, за последние несколько часов был разрушен один из мостов ключевой автомагистрали на северо-западе Сирии, это было сделано для предотвращения прохождения по нему российских военных патрулей. Средства массовой информации опубликовали фотографии разрушенного моста возле Джиср аш-Шугур, к западу от главного города региона, находящегося частично под контролем правительства России и Сирии и частично под влиянием Турции.



Великобритания Russia’s Shoigu Delivers ‘Firm’ Message to Assad on Idlib, East Euphrates Министр обороны Шойгу передал Асаду «твердое» заявление России об Идлибе и Восточном Евфрате Wednesday, 25 March, 2020 Российская военная полиция принимает участие в совместном турецко-российском патрулировании у города Дарбасия в северо-восточной провинции Хасаке в Сирии, 11 ноября 2019 года. (AFP) Moscow - Raed Jaber Неожиданный визит министра обороны России Сергея Шойгу в понедельник в Дамаск, где он провел переговоры с лидером режима Башаром Асадом о прекращении огня в Идлибе, имел несколько последствий. Он преднамеренно вылетел в сирийскую столицу в сопровождении истребителей Су-35, чтобы то, что Россия назвала «деловой поездкой», было воспринято как послание американцам, израильтянам и Дамаску. В заявлении министерства обороны говорится, что он провел переговоры с Асадом о прекращении огня в Идлибе и о механизме реализации российско-турецкого соглашения, но было ясно, что российский чиновник, имеющий прямое отношение к Сирии, должен был выступить с твердым заявлением о том, что Москва больше не будет терпеть какие-либо нарушения соглашений, которые она подписала с Анкарой. Это содержание послания стало абсолютно ясно после того, как Дамаск недавно дал понять, что возобновит боевые действия, чтобы взять под свой полный контроль автомагистраль М4, соединяющую Алеппо с Латакией. Москва стремится избежать «провокации», которая может угрожать ее совместным рабочим механизмам с Турцией, особенно с учетом того, что в последние дни ситуация была спокойной. Обе стороны предприняли практические шаги для реализации соглашений о прекращении огня путем совместного патрулирования на шоссе М4 в Идлибе на северо-западе. Более того, в последние дни Россия ослабила свою кампанию против Турции после того, как напряженность в отношениях между ними в Сирии стала угрожающей и могла привести к прямому столкновению. В росте напряженности теперь обвиняются «террористические силы, которые не контролируются Турцией». Анкара пообещала решительно разобраться с этими группировками, а Москва взяла на себя обязательство «снизить энтузиазм сирийского режима, который почувствовал эйфорию от побед». Некоторые эксперты сомневаются, что визит Шойгу был ограничен обсуждением Идлиба, тем более что это был его первый визит в Дамаск с марта 2019 года. Они сказали Asharq Al-Awsat, что он, скорее всего, обсуждал с сирийскими официальными лицами «пост-Идлибскую» фазу соглашения. В ходе переговоров не обсуждались районы, находящиеся под контролем курдов, что будет рассматриваться в рамках более широкого соглашения, которое устраивает все стороны. «Москва может работать над созданием новой идеи или предложения, чтобы продвинуть вперед примирение между курдами и Дамаском и принять новые меры в восточной Сирии, которые были бы приемлемы для Дамаска, Анкары и России», - сказали эксперты. Они сказали, что Шойгу также обсуждал коронавирус с сирийскими официальными лицами, поскольку Москва опасается, что Дамаск может занижать данные о вспышке.



Ливан Russian military displays naval might off Syrian coast Российские моряки демонстрируют свою мощь у берегов Сирии By News Desk -2020-03-27 Три фрегата Черноморского флота, действовавшие в рамках постоянной средиземноморской оперативной группы ВМФ России, во время учений отразили ракетный удар условного противника, выпустив крылатые ракеты «Калибр», сообщила пресс-служба флота в пятницу. «Группа наземного действия в составе трех фрегатов «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» вели ракетный и артиллерийский огонь по морским и воздушным целям. По сценарию учений военно-морская группировка условного противника нанесла ракетный удар по военно-морской группе Черноморского флота», - говорится в сообщении пресс-службы. Моряки выполнили электронные пуски ракет "Штиль-1" против условных крылатых ракет, после чего они провели условные пуски ударных ракетных комплексов "Калибр". На заключительном этапе экипажи фрегатов практиковались в совместном маневрировании и коммуникациях, противолодочных действиях и противовоздушной обороне для защиты кораблей во время их переходов, говорится в заявлении. Военные корабли типа «Адмирал Григорович» представляют новую серию фрегатов проекта 11356R / M (также используется обозначение проекта 11357). Эти фрегаты предназначены для уничтожения надводных кораблей и кораблей противника, подводных лодок и наземных установок, проведения патрулирования и защиты морских путей.

BulgarianMilitary.com. Болгария Pro-Turkish forces attacked SAA positions. The ultimatum given to Turkey expires Протурецкие силы атаковали позиции САА. Срок ультиматума, предъявленного Турции, истекает By Editorial Team on March 28, 2020 DAMASCUS, (BM) – 27 марта, оппозиционные группы, связанные с Турцией, нарушили перемирие в сирийской провинции Идлиб, сообщил источник порталу BulgarMilitary.com. Согласно источнику, боевики сирийских оппозиционных группировок, связанных с Турцией, открыли огонь по позициям Сирийской арабской армии (САА) в районе деревни Кансабба на севере провинции Латакия. О жертвах обстрела не сообщалось. Кроме того, согласно источнику, прекращение огня нарушается в другой части зоны деэскалации. В западных провинциях Алеппо террористы также обстреливали позиции САА из тяжелой артиллерии. Напомним, что 8 марта протурецкие силы в зоне деэскалации Идлиба 19 раз нарушили режим прекращения огня. Эту информацию сообщил контр-адмирал Олег Журавлев, глава Российского центра примирения воюющих сторон в Сирии. Согласно более ранним сообщениям, Россия выдвинула ультиматум Турции в отношении ситуации в Идлибе. В частности, от Анкары требовалось немедленно обеспечить проезд по трассе М4 для совместных российско-турецких патрулей. «Турецкой стороне было предоставлено дополнительное время для принятия мер по нейтрализации террористических групп и обеспечению безопасности совместного патрулирования автомагистрали M4», - говорится в заявлении Министерства обороны России от 16 марта. Однако Турция не приняла никаких мер, включая текущую ситуацию, даже когда российский военный патруль был снова заблокирован боевиками и террористами. Ультиматум России, выданный Турции, истекает в следующую среду [1 апреля], и Москва вместе с Сирией готова возобновить военные операции против протурецких террористов в Идлибе и Алеппо, несмотря на ранее заключенные соглашения между Москвой и Анкарой. 5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заключили соглашение, согласно которому режим прекращения огня вступил в силу в зоне деэскалации Идлиба. Президент Сирии Башар Асад позже заявил, что, если американские и турецкие военные не покинут страну, Дамаск сможет применить силу. Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось широкомасштабное наступление сирийской армии против позиций вооруженной оппозиции и террористов. Правительственные силы захватили почти половину зоны деэскалации Идлиба и оставили позади ряд турецких наблюдательных постов. После этого Анкара резко увеличила свой военный контингент в регионе и начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска. Турцию также поддерживают верные ей боевики.

Великобритания Turkey Deploys US-Made Air Defense System in NW Syria Турция развернула в северо-западной Сирии системы ПВО американского производства 29 March, 2020 Турецкий военный патруль возле Саракиба на дороге Алеппо-Латакиа (AFP) Ankara- Said Abdel Razek Турецкая армия, во второй раз после гибели 36 своих солдат в результате авиаудара в Идлибе, 27 февраля, развернула систему противовоздушной обороны американского производства в северо-западной провинции Сирии. Ссылаясь на «военные новостные сайты», турецкие СМИ сообщают, что Турция развернула американскую систему ПВО среднего радиуса действия MIM-23 HAWK в Идлибе, где в последние несколько недель усилилась напряженность. Турецкие СМИ распространили видеозапись, показывающую колонну, перевозящую систему в Сирию. Развертывание системы MIM-23 HAWK, согласно турецким СМИ, означает, что турецкой армии больше не нужно будет зависеть от истребителей и беспилотников, чтобы сбивать истребители сирийского режима. Из показанных подробных видеоматериалов можно видеть, что в пятницу, в полдень, пять конвоев турецких войск вошли на сирийскую территорию через контрольно-пропускной пункт Кафрлоссен, и один из них перевозил американскую систему ПВО MIM-23 HAWK. Один конвой направился в западную сельскую местность Алеппо, в то время как другие продолжали путь к южным и восточным территориям Идлиба. «Система MIM-23 HAWK считается одной из систем ПВО средней дальности, и она способна уничтожать самолеты, летящие на высоте до 18 километров», - сказал Asharq Al-Awsat местный сирийский диссидент, добавив, что «Этому предшествовала доставка в прошлом месяце американских ракет «Стингер», танков и бронетранспортеров. В прошлом месяце Турция фактически установила запретную для полетов зону над северо-западной частью мухафазы Идлиб, поскольку их самолет сбил не менее трех самолетов сирийских арабских ВВС, которые пытались бомбить районы вблизи границы провинции Хатай. В результате этого шага сирийские военно-воздушные силы воздержались от нанесения ударов по районам вблизи границы, что впоследствии побудило российских военных усилить собственные удары по этой области.

Турция Russian-Turkish patrols on Syria’s M4 highway off to bumpy start Российско-турецкие патрули на сирийском шоссе М4 вышли к ухабистому старту

Sami Moubayed Mar 29 2020 На основе соглашения от 5 марта между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом , в северной Сирии должно было начаться совместное российско-турецкое патрулирование. Патрули должны были обеспечить, чтобы шоссе М4, связывающее Алеппо с Латакией, не попадало в руки сирийской армии, Исламского государства и курдов. Раздел контроля над шоссе М4 между Россией и Турцией было чем-то вроде награды для Эрдогана, в обмен на отказ от шоссе M5, которое было в его списке целей, наряду с недавними территориальными завоеваниями российской и сирийской армий. Президент Турции вяло принял часть того, к чему он изначально стремился в Идлибе, ожидая изменения условий, прежде чем просить о большем, или требовать его в одностороннем порядке. Совместное патрулирование составляло лишь небольшую часть этого большего, и оно совершенно беззубо, поскольку у него нет механизма контроля, как того хотел Эрдоган, или поддержки ООН. Дважды, в течение последнего 10-дневного периода, совместные патрули были прерваны гражданскими лицами, они несли триколор сирийской оппозиции и заявляли что они недовольны соглашением между Путиным и Эрдоганом. Оно дало России слишком много и очень мало что дало взамен, говорили они, побудив российские СМИ описать их выступления как «провокации мятежников». Демонстранты изложили требования, которые звучали опасно близко к требованиям Эрдогана, начиная с бесполетной зоны над Идлибом и заканчивая прекращением военных действий России. Турецкие власти автоматически сделали десять шагов назад, заявив, что не имеют никакого отношения к разгневанным сирийцам. Русские восприняли это с недоверием, подозревая, что за демонстрациями стоит не кто иной, как сам Эрдоган. «Я думаю, что повстанцы блокируют шоссе Алеппо-Латакия с турецкой тактической поддержкой», - сказал Хилал Хашан, профессор политологии в Американском университете в Бейруте. «Российско-турецкий альянс противоестественен и придет к своему логическому завершению - печальному концу». Этот альянс столкнулся с турбулентностью из-за стратегических разногласий как по Идлибу, так и по Ливии. В феврале этого года отношения были настолько напряженными, что Россия допустила убийство 33 турецких военнослужащих в Сирии. С тех пор сирийское поле битвы стало почтовым ящиком для президентов Турции и России, которые через него посылали сообщения друг другу. Эрдоган ненавидел то, что Путин предложил ему 5 марта, учитывая, что он лишил его запретной для полетов зоны, не упомянул M5 и отказался увеличить количество контрольно-пропускных пунктов в Сирии с нынешних 25 до 50. Он относится к городам Хана Шейхун, Маарет аль-Нуман и Саракиб - все в окрестностях Идлиба - как к окончательному успеху сирийской армии. Вопрос о том, просил ли Эрдоган сирийских демонстрантов потребовать прекратить патрулирование или ничего не сделал для предотвращения их выступлений, не имеет значения. Важно то, что сообщение прозвучало громко и ясно для Москвы. Эрдоган сказал, что даже если он пойдет на уступки в Идлибе, его сирийские прокси не пойдут, и они вооружены до зубов. Русские подписали собственное послание Турции, ответив аналогичным образом. Для начала неожиданно начались переговоры между Дамаском и сирийскими курдами под эгидой России, якобы из-за вспышки коронавируса, что потребовало сотрудничества в Камишли и Хасаке. Это вызвало раздражение в Анкаре , также как и переговоры с Сирийскими демократическими силами после нескольких месяцев тупика. Теперь обе стороны готовы вернуться за стол переговоров, чтобы вернуться к октябрьскому соглашению 2019 года, которое призывало их распустить два своих очень сильных ополчения и включить их в сирийскую армию. Это постоянная “игра” русских - «пугать» Эрдогана сирийскими курдами до сотрудничества. Всякий раз, когда это не удавалось, они работали в обратном порядке, используя Эрдогана, чтобы заставить курдов принять болезненное решение, такое как решение, принятое в Хмеймиме в октябре прошлого года. В то время все что они делали, это смотрели в другую сторону, когда танки Эрдогана врывались в Сирию, угрожая раздробить курдские коммуны силой. «Сомнительно, что сделка 5 марта продлится», - сказал Джошуа Лэндис, директор Центра изучения Ближнего Востока в Университете Оклахомы. Он указал на предыдущие турецко-российские соглашения о прекращении огня в Идлибе - всего 14, - сказав: «Они не продолжались бесконечно или даже в течение длительных периодов времени и не были предназначены для этого». Эрдоган дважды подумает, прежде чем вернуться на поле битвы, зная, что его сирийские прокси не могут ничего противопоставить превосходству российской военной машины. С начала этого года русские и сирийские войска захватили важные города Идлиба и взяли бы больше, если бы прекращение огня не было достигнуто 5 марта. «Позиция правительства Сирии сильна и ясна, - добавил Лэндис, - оно полно решимости вернуть всю территорию, оккупированную повстанческими и иностранными силами. Международное право на его стороне ". статью прочитали: 42 человек Комментарии