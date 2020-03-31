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опубликовано редакцией на Переводике 31.03.20 05:07
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Северное сияние (Aurora borealis)

Теперь вы можете наблюдать  его в режиме реального времени не  выходя из своей комнаты. Феерическое, поражающее воображение природное явление  может стать идеальным фоном для вашей самоизоляции

BY CIARA SHEPPARD   MAR 28, 2020

Aurora Borealis in Iceland

DENNIS FISCHER PHOTOGRAPHY  GETTY IMAGES

В то время когда  многие из нас пытаются придумать, как нарушить монотонность самоизоляции, и  не проводить   бесчисленные часы перед телевизором, может быть  могло бы помочь  зрелище предоставленное  с великодушного соизволения Матери-Природы?

Северное сияние (или Aurora borealis) - одно из самых невероятных явлений природы - и теперь вы можете  смотреть прямую  трансляцию  этого явления    не  выходя из  своей комнаты.

Explore.org и Polar Bears International используют съемки с  камеры, установленной в Черчилле, Манитоба, Канада, прямо под  авроральным овалом* (см. примечание), в районе который считается одним из лучших мест на земле для наблюдения северного сияния.

Aurora Display

Тысячи  людей отправляются на поиски северного сияния каждый год.

GOLF WAS HERE  GETTY IMAGES

Конечно, как и у  всех, кто отправляется на поиски впечатляющего светового шоу, все зависит от того, поймаешь  ли ты его на самом деле. Но, по крайней мере, так вы не потратите тысячи фунтов на бесплодную поездку в Норвегию.

Стрим  24 часа в сутки может стать идеальным фоном для вашего ужина, настольных  игр или времени проведенном над книжкой-раскраской.

Считается, что поздняя зима и ранняя весна (особенно февраль и март) - лучшее время, чтобы увидеть сияние, поскольку небо  в это время самое темное.

Photographer on Skagsanden beach during Northern Lights, Norway

Сияние  лучше всего смотреть с февраля по март.

ROBERTO MOIOLA/SYSAWORLD GETTY IMAGES

Танцующий свет северного сияния вызван столкновениями электрически заряженных частиц солнечного ветра, с  верхними слоями  атмосферы Земли.

Это явление обычно наблюдается над магнитными полюсами северного и южного полушарий и может наблюдаться в странах от Аляски и  Северной Канады до Исландии, Норвегии, Финляндии, России, Швеции и Гренландии.

Вы можете видеть прямую трансляцию Северного сияния по этой ссылке . Наслаждайтесь!


Примечание   

*     Полярные сияния наблюдаются преимущественно в высоких широтах обоих полушарий в овальных зонах-поясах, окружающих магнитные полюса Земли — авроральных овалах. Диаметр авроральных овалов составляет ~ 3000 км во время спокойного Солнца,

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