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Юристы, бухгалтеры, инженеры и врачи получат помощь в размере 800 евро

30.03.20 Автор  Павел Онойко

Юристы, бухгалтеры, инженеры и врачи получат помощь в размере 800 евро

Правительство Греции объявило в понедельник утром о новом крупном пакете мер по поддержке экономики. По их мнению, он поможет справиться с застоем, вызванным карантином по коронавирусу, и его последствиями для предприятий и работников.

В 10 утра в понедельник министр финансов Греции Христос Стайкурас, министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис и министр труда и социального обеспечения Яннис Вруцис объявили  о новом пакете мер по преодолению кризиса, вызванного коронавирусом. До последнего момента в мерах рассматривались критерии дохода, что побудило премьер-министра Кирьякоса Мицотакиса вмешаться.

Правительство продвигает огромный пакет мер по поддержке экономики, пытаясь справиться с вызванным коронавирусом застоем и принудительно  введенными мерами карантина. С другой стороны, правительство хочет сохранить экономику на плаву и смягчить последствия следующего после окончания карантина периода. Они в любом случае ожидаются из-за спада в туризме и кризиса, охватившего всю планету.

 Информация из правительственных источников  указывает на то, что в пакет поддержки будут включены все предприятия и сотрудники частного сектора, кроме тех, которые продолжают работать (супермаркеты, аптеки и т. д.). Вполне возможно, что этот пакет и, в частности, его защитные механизмы могут быть продлены в мае. Поскольку, по предварительным оценкам, маловероятно, что к тому времени произойдет возврат к нормальной деятельности. Первым шагом в этом направлении будет снятие ограничений на передвижение по улицам,  затем будет постепенно разрешено вновь открывать закрытые предприятия.

Предполагается, что общая стоимость пакета, который был вчера оговорен  на широкомасштабной встрече у премьер-министра, составит около 15 миллиардов евро, что эквивалентно примерно 8% ВВП. Он будет более, чем в три раза, больше действующего сейчас пакета помощи и будет касаться трех комплексов мер. Главная цель, которую правительство наметило в конце этого пакета помощи, состоит в том, чтобы экономика динамично перезагрузилась и таким образом сократила потери. При этом переход к рецессии, по крайней мере на 2020 год, уже является само собой разумеющимся. 

По сообщениям о решении, которое приняли сегодня министры финансов, развития и труда, помощь в размере 800 евро получат самозанятые квалифицированные специалисты: юристы, инженеры, врачи, бухгалтеры, экономисты и т. д. Однако до самого последнего момента среди членов комиссии велись дискуссии о возможности учета критериев дохода, которые были прекращены после  вмешательства Кириакоса Мицотакиса, заявившего о необходимой справедливости.

Пакет также включает субсидирование процентных ставок по кредитам для предприятий и государственную помощь малым и средним предприятиям за счет (и) фондов казны. Цель в каждом случае — сохранить как можно больше рабочих мест, а также обеспечить ликвидность в реальной экономике.

Кто получит 800 евро

Как мы сообщали ранее, 20 марта был принят комплекс мер по защите наемных рабочих и самозанятых работающих в пострадавших сферах, которые лишились своего дохода из-за связанных с карантином по коронавирусу мер. 

Категории получателей пособия в размере 800 евро:

  • Около 500 000 наемных предприятий, закрытых по приказу правительства.

  • Сотрудники, которые временно отстранены от работы (около миллиона).

Вышеперечисленные категории работников включают как штатных, так и частично занятых сотрудников предприятий.

Пострадавшие фрилансеры и работающие не по найму

  • Гостиничные операторы, чья деятельность была объявлена ​​запрещенной до конца апреля.

  • Сотрудники, уволенные с 1 по 18 марта, также получат бонус в размере 800 евро.

  • По словам эксперта по трудовому праву, тот, кто работает по контракту с ограниченным сроком действия, также имеет право на пособие в 800 евро.

Безработные:

Для безработных субсидия по безработице, которая истекает в первом квартале 2020 года, продлевается еще на два месяца. Государство покроет страховые взносы тех работников, которые рассчитываются на основе их текущей зарплаты. Отмечено, что пособие в размере 800 евро является безотзывным (не подлежит изъятию, например, в счет долга) и не облагается налогом.

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теги: Греция  
   
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