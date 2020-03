архив



опубликовано редакцией на Переводике 01.04.20 02:30 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Origins of COVID-19: Russia quizzes US on coronavirus’ parentage" Иран - 29 марта 2020 г. ТАСС уполномочен намекнуть... У России есть вопросы к США по поводу происхождения коронавируса by M. K. Bhadrakumar 29 Марта 2020 г. Все последние недели после того, как президент США Дональд Трамп придумал эпитет «Китайский вирус» для обозначения коронавируса, Москва молчала. Наконец, в воскресенье, 29 марта, Москва нарушила это молчание. То, что первое российское заявление было сделано на уровне российского МИДа, делает его особенно значимым. В эксклюзивной беседе с государственным информационным агентством ТАСС, «источник в российском МИДе» сказал следующее: «Чтобы однозначно ответить на вопрос о происхождении, о том, где возник первый случай, необходимо провести серьезное исследование. Таким образом, обвинительный тон Вашингтона в комментариях против Китая вызывает явное недоумение ». Затем источник коснулся утверждения, прозвучавшего из Китая, что группа американских военнослужащих ранее, до вспышки, посетила Ухань, Китай. Далее источник в МИД России сказал: «Что касается «следа США» во вспышке COVID-19, у нас сегодня нет таких данных. Однако мы давно с озабоченностью наблюдаем за военно-биологической деятельностью США, осуществляемой в непосредственной близости от наших границ. Другими словами, к США действительно есть вопросы». Здесь надо сразу сказать несколько вещей. Любой давний наблюдатель за российской государственной системой, медиа-культурой и российской дипломатией знает, что ТАСС, который функционирует под контролем Кремля, никогда не публикует случайные комментарии исходящие из какого-то “левого” российского источника. Что касается российских дипломатов, то даже самые глупые из них понимают что нельзя так просто, походя, общаться с корреспондентом ТАСС. И, конечно же, само агентство ТАСС никогда не будет продвигать в качестве главной истории анонимные высказывания такого значения без разрешения с самого высокого уровня, возможно, даже из Кремля. То, что они подчеркивают, - это то, что Россия сигнализирует, что она знает кое-что о происхождении коронавируса, что-то взрывоопасное в своем воздействии на мировую политику и международную безопасность. У России есть весьма привилегированные соглашения об обмене разведданными с Китаем. Кремль - единственный собеседник, с которым офис президента Си Цзиньпина поддерживает институционализированную систему обмена жизненно важной информацией и координации. Все эти факторы вступают в силу при оценке вчерашнего сообщения ТАСС. Достаточно сказать, что одно правдоподобное объяснение сегодняшнего доклада ТАСС состоит в том, что Москва предупредила Трампа о чем-то, о чем он, возможно, еще не знает. И действительно, до сих пор США не предпринимали попыток опровергнуть утверждение Китая. Вместо этого проводится медиа-кампания по заметанию следов. Между тем эксперты полагают маловероятным, что коронавирус использовался кем-либо в качестве биологического оружия, но нельзя исключать, что во время исследований вирус мог «вырваться» на волю. Интересно, что российский «источник» провел четкую аналогию со скрытыми попытками американских военных заниматься «биологической активностью» и у российских границ. Известно высказывание Трампа, что его упоминание о «китайском вирусе» было инстинктивной реакцией на обвинения Китая. Трамп с тех пор добавил, что он перестал использовать это выражение. На самом деле, он сделал больше, чем просто позвонил к президенту Китая Си Цзиньпину, чтобы “закопать топор войны”. После их разговора 27 марта Трамп, казалось, испытал облегчение, что Пекин согласен похоронить прошлое и надеется на будущее совместных усилий по борьбе с коронавирусом. Трамп написал в Твиттере на необычайно эмпатическом языке, даже выразив свое «уважение» к китайской системе: «Только что закончил очень хороший разговор с президентом Си из Китая. Очень подробно обсуждался коронавирус, который опустошает большие части нашей Планеты. Китай прошел через многое и развил глубокое понимание вируса. Мы тесно сотрудничаем. Большое уважение!» Военно-медицинский персонал Народно-освободительной армии прибывает в международный аэропорт Тяньхэ для борьбы с эпидемией Covid-19, Ухань, 2 февраля 2020 года. Синьхуа публикует об этом разговоре необычно подробный отчет в котором подчеркнуто, что это была серьезная дискуссия между Трампом и Xi и ясно дается понять, что президент США подробно выспрашивал Си, в отчете есть такие обнадеживающие слова: «подчеркивая, что опыт Китая очень поучителен для его, он сказал: он лично приложит все усилия, чтобы США и Китай могли отбросить в сторону все отвлекающие моменты и сконцентрироваться на сотрудничестве против COVID-19». Ссылки на «личные усилия» и «отвлекающие моменты» заслуживают особого внимания. Си поверил Трампу? Русские нарушили молчание через 2 дня после разговора между Трампом и Си. Однако это ещё не конец истории. “Сирота” по имени Коронавирус, появившийся в Ухане в конце прошлого года, может доказать свое происхождение, достигнув США и создав апокалиптическую ситуацию в Нью-Йорке. Большой вопрос будет и впредь преследовать мировое сообщество: был ли коронавирус изначально зачат в утробе лаборатории Пентагона, разрабатывающей биологическое оружие?

Шокирующая картина внутренностей передвижного морга в Нью-Йорке. Трупы жертв коронавируса предназначенные для утилизации. Снимок сделан местной медсестрой, Нью-Йорк, 29 марта 2020 г. Россия сейчас говорит, что у нее есть информация на этот счет. Проводил ли Пентагон испытания потенциального биологического оружия на двух больших державах, которые "глубинное государство" в Америке считает основными противниками США и угрозами своему существованию? Москва может попытаться привлечь внимание Белого дома к деликатным вопросам с помощью таких способов в то время, когда каналы прямой связи остаются безнадежно забитыми. Москва хорошо знает из прошлого опыта, что президента США не всегда информируют о махинациях "рыцарей" Холодной войны из разведслужб и оборонного ведомства США. Военно-промышленный комплекс и «глубинное государство» исторически всегда были сами себе хозяева. Вспомните прощальную речь президента Дуайта Эйзенхауэра 17 января 1961 года, когда он предостерег нацию о том, что нужно быть бдительными относительно возможного влияния военно-промышленного комплекса (термин, изобретение которого приписывают самому Эйзенхауэру). Эйзенхауэр сказал: ««Мы должны бдительно следить, чтобы этот комплекс не приобрел слишком мощного влияния, преднамеренно или непреднамеренно. Потенциал катастрофического роста неоправданного влияния военно промышленного комплекса на власть существует и будет сохраняться. Мы должны остерегаться неоправданного влияния военно-промышленного комплекса на власть и не должны допустить, чтобы это влияние превратилось в угрозу нашим свободам и демократическому процессу. Нам не следует принимать что-либо на веру. Только бдительное и информированное гражданское общество может настоять на разумном сочетании огромной индустриальной и военной мощи с нашими мирными методами и целями, чтобы безопасность и свобода могли процветать вместе». Эйзенхауэр настолько глубоко усвоил этот горький урок, полученный за время его президентства, что, несмотря на его славное военное прошлое, и то что он являлся единственным генералом, избранным президентом в 20-м веке, военно-промышленный комплекс торпедировал его усилия по инициированию разрядки с СССР. После знаменитого инцидента с самолетом-шпионом U-2 1 мая 1960 года (всего за несколько дней до встречи на высшем уровне между Эйзенхауэром и советским лидером Никитой Хрущевым в Париже), приведшей в бешенство Кремль, Эйзенхауэр был вынужден отказаться от запланированного на июнь визита в Москву, чтобы воплотить в жизнь свой любимый внешнеполитический проект - разрядку с СССР. Проект, который, как мечтал отмеченный множеством высоких наград генерал Второй мировой войны, должен был стать лучшим наследием его президентства.