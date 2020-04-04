Трудные времена и люди вокруг нас. Часть 2-я

Часть 1-я

Liucija Adomaite, Ilona Baliūnaitė, Rokas Laurinavičius, Denis Tymulis, Mindaugas Balčiauskas

Коронавирус вовсе не походит на супер бизнес-план Но некоторые коронавирусные придурки продают свои души дьяволу, скупают дефицит и надеются быстро заработать на нём.

К счастью, в эти трудные времена все еще есть незаметные герои. Люди хвалят бескорыстные души, которые борются со вспышкой инфекции простыми актами доброты. Все имеет значение - от того чтобы поделиться рулоном туалетной бумаги до израсходования 2500 долларов на маски и дезинфицирующие средства только для того, чтобы отдать их старикам. Эти добрые дела являются живым доказательством того, что мы можем и сможем пройти через это вместе и стать сильнее, чем когда-либо. Так что не забывайте аплодировать этим героям борьбы с коронавирусом в комментариях!

Прокрутите вниз, чтобы посмотреть, как Кристина Тамелите, преподаватель политологии в Вильнюсском университете, рассказывает Bored Panda о тесте, который коронавирус проводит в наших обществах.

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Трудно оставаться позитивным, когда уже 10 000 смертей от коронавируса во всем мире и целые страны продолжают закрываться. И, среди страха и неуверенности, окружающей пандемию, каждый день, кажется, приносит новости, которые хуже, чем днем ​​ранее. Однако, как и в большинстве случаев катастроф, бедствий, трагедий и угроз общественному здравоохранению, существуют основания для того чтобы надеяться на лучшее будущее.

Итак, хотя в эти трудные времена трудно быть человеком типа «всегда могло быть хуже», давайте попробуем. В конце концов, какие у нас еще есть варианты? Bored Panda составила список хороших новостей во времена COVID-19, чтобы дополнить те, что у нас уже есть, так что прокрутите вниз и почитайте их!

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В последнее время было немного хороших новостей. С 860 793 случаями коронавируса и 42 324 смертельными случаями, подтвержденными во всем мире, становится все труднее поддерживать бодрость духа. Кроме того, “затворники” коронапокалипсиса истощают запасы туалетной бумаги, и кажется, что мы в шаге от полного хаоса.

Но не торопитесь! Эти небольшие отрывки коронановостей выложены здесь, чтобы восстановить нашу веру в человечество. Bored Panda составила список самых хороших историй о коронавирусе, которые доказывают, что любовь и доброта существуют и в эти трудные времена. И потому что не может быть слишком много хорошего, взгляните на наши сборники новостей для хорошего самочувствия: часть 1, часть 2 и часть 3. Чувствуете, как у вас становится теплее на душе? Делитесь добрыми историями в комментариях!





Доктор в Ухани остановил каталку чтобы 87-летний пациент мог посмотреть на закат

peijin_zhangReport





У кого-то великодушное и доброе сердце

Бесплатно

Берите что вам нужно

CryptoExodus





Во время карантина. Пианист в Барселоне вышел на балкон и чтобы сыграть “My Heart Will Go On”

Рекс Чепмен

Во время карантина пианист в Барселоне пошел на свой балкон, чтобы сыграть “My Heart Will Go On” «Моё сердце будет биться» для своего района

После того, как он начал, к нему присоединился саксофонист в соседнем здании.





Моя жена отправилась сражаться с Covid-19. Не все герои носят плащи. Некоторые одевают PPE (средства индивидуальной защиты)

Reddit.com





Привет сосед

Мы ваши соседи из кв. 315 Реально крупная парочка )

Мы стараемся быть ещё более дружелюбными соседями во время Covid-19 и хотим помочь там где нужно

У нас есть большой пикап и желание собирать продукты для стариков и больных с ослабленным иммунитетом

С наилучшими пожеланиями

Алек и Леандра

DaveVonMatterhorn





«Отец года»

Санитайзеры для рук

Бесплато

Для пожилых (1 в руки)

WaseemAfridi





Моя жена работавшая в [ныне закрытом] детском саду проводит ежедневные уроки для своих учеников. Потому что она настоящий герой!

PatMerrillReport





Испанские солдаты помогают пожилой женщине во время карантина

KrvMosesReport





Эта студентка создала сеть "Shopping Angels”, чтобы помочь пожилым людям получать продукты во время пандемии коронавируса

Report





Нам нужно больше таких усилий как эти

Французский конгломерат производителей товаров премиум класса LVMH, которому принадлежат бренды Dior и Loewe, перевел свои парфюмерные линии на производство санитайзера для рук. Продукция будет поставляться бесплатно в медицинские учреждения по всей Франции

reddit.com





Супермаркет в Новой Зеландии

Только для пожилых покупателей

birdybirdy





Бельгийка Сюзанна Хойлартс в возрасте 90 лет умирает от # Covid_19 после того как отказалась от респиратора и сказала своим врачам: «Оставьте это молодым [кому это нужно больше всего], я уже прожила прекрасную жизнь». Не все герои носят плащи!

Arafatdotyeasin





“Они спросили - готов ли я, я сказал - да. Когда ты решил быть врачом в этой жизни, ты ввязался. Я дал клятву. Боишься заболеть? Тогда тебе лучше не быть доктором”

Джампьеро Гирон, 85 лет

Он вышел на работу, чтобы помочь в борьбе с эпидемией. Этот человек - легенда в Италии, он помогал при первой пересадке сердца

reddit.com





Араб-иммигрант, живущий в Италии и владеющий фруктовой лавкой, раздает фрукты бесплатно.

Его объявление гласит “Вы радушно приняли меня в вашей стране 10 назад. Сегодня я возвращаю вам свой долг”

KhaledBeydoun





Вчера я постучался к моему жильцу и сказал ему что он может оставаться в моем доме 5 месяцев бесплатно. Он само-занятый и у него 4 детей. Мне не нужен Борис [очевидно Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, примечание переводчика, perevodika.ru], чтобы говорить мне - что морально правильно, [а что нет]. Домовладельцы, если вы можете, делайте больше, делайте что-нибудь

bradshaaaw





В 2016 году мы спонсировали приезд семьи беженцев в Канаду. Сегодня, зная что мы сидим в самоизоляции после путешествия, они принесли пакеты с продуктами нам на крыльцо. Фасоль, финики, лапшу, овощи, мясо и конфеты для ребенка

Так приятно...я им так благодарна

Robin_stevenson





8 дней назад мы делали виски “Бурбон”

5 дней назад мы остановили производство, в соответствии с требованием штата

4 дня назад мы узнали как делать санитайзер для рук

3 дня назад мы сделали пробную партию

Вчера мы начали разливать санитайзер по флаконам и сегодня мы развезли 4300 флаконов в больницы, врачам, скорой помощи и почтовикам

На следующей неделе хотим сделать ещё 15000 флаконов

Вот что это была за неделя

Я благодарю всю мою команду, всех кто помогал это делать. Это потребовало усилий всей семьи, всей большой семьи Black Button

Jason Barrett





Мужчина в Морристауне, штат Нью-Джерси, стоит возле отделения неотложной помощи с плакатом в руках.На плакате написано: “Спасибо неотложке за спасение жизни моей жены. Я люблю вас всех”

Не забудьте сказать спасибо всем тем, кто на передовой!

Reddit.com





Познакомьтесь с Вином, это собака-поводырь на практике, приведенная доктором Райаном, чтобы помочь медикам которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом в Денвере. Она, с полной отдачей помогает врачам и персоналу снять стресс. Не все герои носят плащи

KarthiPrabha23





Всем пожилым покупателям

Пожалуйста спрашивайте, если вам что-нибудь нужно, мы держим дополнительные запасы специально для вас

Спасибо

Report





Моя дочь-шестикласница послала своему учителю математики электронной письмо с просьбой помочь ей, он пришел и помог ей разобраться с проблемой

DakSt8Football





Сикхи по всему миру развозят продукты тысячам людей находящимся в самоизоляции

На данный момент группа “Тюрбаны Австралии” предоставила в качестве гуманитарной помощи 1.5 тонны продуктов питания

Sikh Volunteers Australia





Трогательная картина: Лечащий врач, работающий в очень опасном месте - больнице в Арканзасе, живет вдали от своей семьи и каждый раз вынужден целый час ехать на машине, чтобы только посмотреть на своего ребенка,

Lewis McFadden





Мы на карантине, но это самая красивая вещь, которую я видел сегодня, и она заслуживает того, чтобы люди о ней узнали

mali.lopezherrera





Привет!

Если вы турист застрявший в Непале, здесь вы можете найти

БЕСПЛАТНО обед и ужин - если у вас совсем нет денег

100 рупий обед и 100 рупий ужин - если у вас остались какие-то деньги

Вы можете выбрать DHAL или CURRY или RICE

ДАВАЙ ДЕЙСТВОВАТЬ ВМЕСТЕ и любить Непал

OctopussSevenTwo





После 11 дней в больнице и потери 12 кг, мой 78-летний отец победил Covid и вернулся домой в Мадрид!

reddit.com





Индия и вся сикхская община могут гордиться добрыми делами сикхов живущих за рубежом

KhalistanIsAJo1





У нашей соседки нет Wi-Fi, поэтому мы предложили ей, подключиться к нашму. Однажды она получила 70 сообщений от своих детей, живущих за границей.

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