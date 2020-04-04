У нас в Канаде

Posted on Friday, April 3, 2020

Премьер Канады на очередном брифинге в пятницу, 3 апреля, сообщил, что федеральное правительство предоставляет $100 миллионов в виде помощи продовольственным банкам, а также вводит войска в Квебек.

Квебек – первая провинция, обратившаяся с просьбой о привлечении вооруженных сил страны для оказания помощи в борьбе с пандемией. Власти попросили военнослужащих развернуться в северной части провинции, чтобы помочь наболее изолированным населённым пунктам.

Премьер-министр также объявил о новом финансировании продовольственных банков и местных организаций, предоставляющих продукты питания наиболее уязвимым группам населения по всей Канаде. Отметив, что работа продовольственных банков и помогающих им волонтёров нынче необходима, Трюдо признал: нет сомнений в том, что в настоящее время им нужна дополнительная поддержка.

Из $100 миллионов, выделяемых им, $50 миллионов пойдут продбанку Food Banks Canada, $ 20 миллионов долларов разделят между собой организации Salvation Army, Second Harvest, Community Food Centres Canada, и Breakfast Club of Canada. Остальные $30 миллионов достанутся организациям местного уровня, помогающим жителям продовольствием.

Фото Sean Kilpatrick (CANADIAN PRESS).

Posted on Friday, April 3, 2020

Правительство Онтарио сообщило, что к концу апреля прогнозируемые показатели, связанные с коронавирусом, составят чуть менее 1 600 фатальных случаев и 80 000 инфицирований, если будут поддерживаться принимаемые ныне меры.

Президент и исполнительный директор агентства Ontario Health Мэтью Андерсон (Matthew Anderson), президент департамента общественного здравоохранения Онтарио доктор Питер Доннелли (Peter Donnelly) и декан школы общественного здравоохранения Dalla Lana School Адальштайн Браун (Adalsteinn Brown) обнародовали прогнозируемые цифры на пресс-конференции в пятницу.

Они также отметили, что в Онтарио к концу месяца может быть 300 000 заразившихся вирусом и 6 000 погибших от него, если не будет соответствующих действий или вмешательства со стороны правительства.

«Мы идём по траектории, в некоторой степени похожей на траекторию в Соединенных Штатах. В настоящее время у нас не так хорошо, как в Британской Колумбии, – отметил Доннелли. – Но я бы поспешил добавить, что, когда кто-то отслеживает случаи, довольно сложно определить, где именно вы находитесь, и вы должны внимательно следить за этим. Многое зависит от того, кого вы проверяете на заболевание».

Онтарио стало первой канадской провинцией, попытавшейся сделать подобный прогноз.

Фото Global News.

03.04.2020

Изображение ptra с сайта Pixabay

Раньше мировой нефтяной рынок опасался, что возглавляемая Саудовской Аравией ОПЕК будет понемногу корректировать объемы поставок, чтобы повысить цены. Это беспокойство кажется странным: масштабы сокращения мирового потребления из-за пандемии коронавируса могут равняться объему добычи всего картеля.

Саудовская Аравия пообещала наращивать экспорт в ходе ценовой войны, но обвал спроса вынудит других производителей, как внутри, так и за пределами ОПЕК, отказаться от убыточных поставок.

Спрос сейчас снизился почти на четверть, или примерно на 25 млн баррелей в день. Это близко к тому, что страны ОПЕК производят каждый день. Или, например, если бы США, Мексика и Канада внезапно вообще перестали потреблять нефть. По словам аналитиков, хранилища скоро будут переполнены, если только отрасль не найдет способ сократить объем производства до рекордного максимума.

В воскресенье вечером стоимость американской эталонной нефти West Texas Intermediate опустилась ниже $20 за баррель до 18-летнего минимума, что примерно на 70% меньше, чем в начале года. Некоторые эксперты прогнозируют, что мере заполнения трубопроводов и резервуаров стоимость может обвалиться до однозначных цифр.

«При профиците более 20 млн баррелей в день мы быстро столкнемся с инфраструктурными проблемами, — заявил Матиос Ригас, глава европейской энергетической компании Energean. Если стоимость нефти опустится ниже $20 долларов, многие компании остановят производство».

Удастся ли восстановить добычу

Некоторые производители обанкротятся, а более устойчивым компаниям придется решать, стоит ли принимать радикальные и дорогостоящие меры: закрывать скважины, которые сейчас работают в убыток, рискуя повредить пласты.

Другие воздержатся от этого, но могут сократить объем добычи. Это позволило бы восстановить давление в обычных нефтяных скважинах в долгосрочной перспективе.

По прогнозам консалтинговой компании Energy Aspects, в этом году мировая добыча нефти упадет на 200000 баррелей в сутки — первое падение на годовой основе с 2009 года, а в 2021 году на 1,8 млн баррелей в сутки. То есть, несмотря на ожидания, Саудовская Аравия, Россия и другие страны, ведущие войну за долю рынка, добавят на рынок еще около 4 млн баррелей в сутки, что позволит получить некоторое представление о том, насколько должны будут сократить поставки другие нефтедобывающие страны.

В Goldman Sachs заявили, что добыча сократится до 900000 баррелей в сутки, «причем реальные цифры, вероятно, окажутся еще выше и будут увеличиваться с каждым часом». В целом спад может привести к сокращению производственных мощностей на 5 млн баррелей в сутки, говорится в сообщении банка.

Убытки, связанные с поставками, будут распределяться неравномерно. Добыча рядом с портами меньше пострадает от ценового шока, считают аналитики. Норвежская компания Equinor даже заявляет, что плановые объемы добычи на ее морском месторождении Свердруп в Северном море будут превышены в конце этого года.

Эндрю Льюис, руководитель отдела разведки и добычи компании Vitol, отметил, что многие компании хотели бы избежать полного останова добычи, но даже небольшие сокращения могут быть обусловлены политическими решениями с участием стран нахождения, которые зависят от компенсации за право разработки.

«Правительства будут вовлечены в эти решения, — заявил Льюис. Когда потребуется возобновить производство, это не удастся сделать сразу же».

Североамериканские производители сильно пострадают

Береговые объекты в Северной Америке несут больше убытки.

Добыча сланца в США предполагает постоянное бурение тысяч скважин в год и быстро реагирует на изменение цен. По данным компании Baker Hughes, производители уже сократили расходы в этом году на 30-50%, а количество буровых вышек сократилось на прошлой неделе на 40 шт. — до 624.

«На самом деле никто не может зарабатывать деньги при цене ниже $35 за баррель», — отметил Франсиско Бланш из Bank of America, говоря о крупнейших производителей сланцевой нефти на континенте.

В понедельник нефть продавалась в Мидленде, штат Техас, всего за $7 за баррель, что значительно ниже стандарта. Операторы трубопроводов попросили производителей сократить отгрузки, чтобы избежать переполнения трубопроводов и резервуаров для хранения.

Консалтинговая компания Rystad Energy заявила, что при нынешних ценах плановые работы будут отменены на тысячах скважин. Производство в США может упасть почти на 4 млн баррелей в сутки к концу 2021 года по сравнению с рекордным показателем выше 13 млн баррелей в сутки в прошлом месяце.

А по данным консалтинговой компании Wood Mackenzie, пострадает и добыча тяжелой нефти в таких странах, как Венесуэла и Мексика, а также на нефтяных песках Канады. Чтобы получить доход при добыче чуть менее 3 млн баррелей в сутки в Канаде нужны цены на уровне $25 или выше, заявил Фрейзер Маккей, руководитель отдела исследований в области добычи Wood Mackenzie.

Как отмечает Морган Кван, аналитик консалтинговой компании RS Energy Group в Калгари, местный эталон, добываемый в нефтяных песках Альберты, продавался примерно по $5 за баррель, а производители сократили бюджет капиталовложений на $4 млрд.

Крупный канадский производитель Suncor Energy объявил на прошлой неделе, что отложит возобновление одного проекта и сократит добычу на другом объекте, уменьшив прогнозируемую добычу на нефтеносных песках в этом году примерно на 30000 б/с.

Кван считает, что другим производителям придется решить, что будет дешевле: добыча в убыток или закрытие проектов.

Некоторые аналитики предупреждают, что закрытие производства может усилить ценовую волатильность в будущем, если не удастся полностью восстановить добычу.

«Сегодняшний ущерб подразумевает снижение добычи в будущем, — считает Бьярне Шильдроп из банка SEB, — после того как Covid-19 останется позади».





Подготовлено Profinance.ru по материалам издания The Financial Times

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