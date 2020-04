архив



дата публикации 04.04.20 21:11 скаут: Игорь Львович Канада У нас в Канаде В Квебек войдёт армия, продбанки получат помощь Posted on Friday, April 3, 2020 Премьер Канады на очередном брифинге в пятницу, 3 апреля, сообщил, что федеральное правительство предоставляет $100 миллионов в виде помощи продовольственным банкам, а также вводит войска в Квебек. Квебек – первая провинция, обратившаяся с просьбой о привлечении вооруженных сил страны для оказания помощи в борьбе с пандемией. Власти попросили военнослужащих развернуться в северной части провинции, чтобы помочь наболее изолированным населённым пунктам. Премьер-министр также объявил о новом финансировании продовольственных банков и местных организаций, предоставляющих продукты питания наиболее уязвимым группам населения по всей Канаде. Отметив, что работа продовольственных банков и помогающих им волонтёров нынче необходима, Трюдо признал: нет сомнений в том, что в настоящее время им нужна дополнительная поддержка. Из $100 миллионов, выделяемых им, $50 миллионов пойдут продбанку Food Banks Canada, $ 20 миллионов долларов разделят между собой организации Salvation Army, Second Harvest, Community Food Centres Canada, и Breakfast Club of Canada. Остальные $30 миллионов достанутся организациям местного уровня, помогающим жителям продовольствием. Фото Sean Kilpatrick (CANADIAN PRESS). Коронавирус: прогнозы для Онтарио Posted on Friday, April 3, 2020 Правительство Онтарио сообщило, что к концу апреля прогнозируемые показатели, связанные с коронавирусом, составят чуть менее 1 600 фатальных случаев и 80 000 инфицирований, если будут поддерживаться принимаемые ныне меры. Президент и исполнительный директор агентства Ontario Health Мэтью Андерсон (Matthew Anderson), президент департамента общественного здравоохранения Онтарио доктор Питер Доннелли (Peter Donnelly) и декан школы общественного здравоохранения Dalla Lana School Адальштайн Браун (Adalsteinn Brown) обнародовали прогнозируемые цифры на пресс-конференции в пятницу. Они также отметили, что в Онтарио к концу месяца может быть 300 000 заразившихся вирусом и 6 000 погибших от него, если не будет соответствующих действий или вмешательства со стороны правительства. «Мы идём по траектории, в некоторой степени похожей на траекторию в Соединенных Штатах. В настоящее время у нас не так хорошо, как в Британской Колумбии, – отметил Доннелли. – Но я бы поспешил добавить, что, когда кто-то отслеживает случаи, довольно сложно определить, где именно вы находитесь, и вы должны внимательно следить за этим. Многое зависит от того, кого вы проверяете на заболевание». Онтарио стало первой канадской провинцией, попытавшейся сделать подобный прогноз. Фото Global News. Нефтяники сворачивают добычу рекордными темпами 03.04.2020 Изображение ptra с сайта Pixabay Раньше мировой нефтяной рынок опасался, что возглавляемая Саудовской Аравией ОПЕК будет понемногу корректировать объемы поставок, чтобы повысить цены. Это беспокойство кажется странным: масштабы сокращения мирового потребления из-за пандемии коронавируса могут равняться объему добычи всего картеля. Саудовская Аравия пообещала наращивать экспорт в ходе ценовой войны, но обвал спроса вынудит других производителей, как внутри, так и за пределами ОПЕК, отказаться от убыточных поставок. Спрос сейчас снизился почти на четверть, или примерно на 25 млн баррелей в день. Это близко к тому, что страны ОПЕК производят каждый день. Или, например, если бы США, Мексика и Канада внезапно вообще перестали потреблять нефть. По словам аналитиков, хранилища скоро будут переполнены, если только отрасль не найдет способ сократить объем производства до рекордного максимума. В воскресенье вечером стоимость американской эталонной нефти West Texas Intermediate опустилась ниже $20 за баррель до 18-летнего минимума, что примерно на 70% меньше, чем в начале года. Некоторые эксперты прогнозируют, что мере заполнения трубопроводов и резервуаров стоимость может обвалиться до однозначных цифр. «При профиците более 20 млн баррелей в день мы быстро столкнемся с инфраструктурными проблемами, — заявил Матиос Ригас, глава европейской энергетической компании Energean. Если стоимость нефти опустится ниже $20 долларов, многие компании остановят производство». Удастся ли восстановить добычу Некоторые производители обанкротятся, а более устойчивым компаниям придется решать, стоит ли принимать радикальные и дорогостоящие меры: закрывать скважины, которые сейчас работают в убыток, рискуя повредить пласты. Другие воздержатся от этого, но могут сократить объем добычи. Это позволило бы восстановить давление в обычных нефтяных скважинах в долгосрочной перспективе. По прогнозам консалтинговой компании Energy Aspects, в этом году мировая добыча нефти упадет на 200000 баррелей в сутки — первое падение на годовой основе с 2009 года, а в 2021 году на 1,8 млн баррелей в сутки. То есть, несмотря на ожидания, Саудовская Аравия, Россия и другие страны, ведущие войну за долю рынка, добавят на рынок еще около 4 млн баррелей в сутки, что позволит получить некоторое представление о том, насколько должны будут сократить поставки другие нефтедобывающие страны. В Goldman Sachs заявили, что добыча сократится до 900000 баррелей в сутки, «причем реальные цифры, вероятно, окажутся еще выше и будут увеличиваться с каждым часом». В целом спад может привести к сокращению производственных мощностей на 5 млн баррелей в сутки, говорится в сообщении банка. Убытки, связанные с поставками, будут распределяться неравномерно. Добыча рядом с портами меньше пострадает от ценового шока, считают аналитики. Норвежская компания Equinor даже заявляет, что плановые объемы добычи на ее морском месторождении Свердруп в Северном море будут превышены в конце этого года. Эндрю Льюис, руководитель отдела разведки и добычи компании Vitol, отметил, что многие компании хотели бы избежать полного останова добычи, но даже небольшие сокращения могут быть обусловлены политическими решениями с участием стран нахождения, которые зависят от компенсации за право разработки. «Правительства будут вовлечены в эти решения, — заявил Льюис. Когда потребуется возобновить производство, это не удастся сделать сразу же». Североамериканские производители сильно пострадают Береговые объекты в Северной Америке несут больше убытки. Добыча сланца в США предполагает постоянное бурение тысяч скважин в год и быстро реагирует на изменение цен. По данным компании Baker Hughes, производители уже сократили расходы в этом году на 30-50%, а количество буровых вышек сократилось на прошлой неделе на 40 шт. — до 624. «На самом деле никто не может зарабатывать деньги при цене ниже $35 за баррель», — отметил Франсиско Бланш из Bank of America, говоря о крупнейших производителей сланцевой нефти на континенте. В понедельник нефть продавалась в Мидленде, штат Техас, всего за $7 за баррель, что значительно ниже стандарта. Операторы трубопроводов попросили производителей сократить отгрузки, чтобы избежать переполнения трубопроводов и резервуаров для хранения. Консалтинговая компания Rystad Energy заявила, что при нынешних ценах плановые работы будут отменены на тысячах скважин. Производство в США может упасть почти на 4 млн баррелей в сутки к концу 2021 года по сравнению с рекордным показателем выше 13 млн баррелей в сутки в прошлом месяце. А по данным консалтинговой компании Wood Mackenzie, пострадает и добыча тяжелой нефти в таких странах, как Венесуэла и Мексика, а также на нефтяных песках Канады. Чтобы получить доход при добыче чуть менее 3 млн баррелей в сутки в Канаде нужны цены на уровне $25 или выше, заявил Фрейзер Маккей, руководитель отдела исследований в области добычи Wood Mackenzie. Как отмечает Морган Кван, аналитик консалтинговой компании RS Energy Group в Калгари, местный эталон, добываемый в нефтяных песках Альберты, продавался примерно по $5 за баррель, а производители сократили бюджет капиталовложений на $4 млрд. Крупный канадский производитель Suncor Energy объявил на прошлой неделе, что отложит возобновление одного проекта и сократит добычу на другом объекте, уменьшив прогнозируемую добычу на нефтеносных песках в этом году примерно на 30000 б/с. Кван считает, что другим производителям придется решить, что будет дешевле: добыча в убыток или закрытие проектов. Некоторые аналитики предупреждают, что закрытие производства может усилить ценовую волатильность в будущем, если не удастся полностью восстановить добычу. «Сегодняшний ущерб подразумевает снижение добычи в будущем, — считает Бьярне Шильдроп из банка SEB, — после того как Covid-19 останется позади».

