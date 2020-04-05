Министры Саудовской Аравии - Это Россия отказалась от сделки с ОПЕК +, а не Саудовская Аравия )))

Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на её штаб-квартире в Вене, Австрия. (REUTERS file photo)

ARAB NEWS April 04, 2020

RIYADH: В субботу, министры иностранных дел и энергетики Саудовской Аравии опровергли утверждение России о том, что Королевство отказалось от сделки с ОПЕК +, что привело к обвалу мировых цен на нефть.

В заявлении саудовского агентства печати (SPA) министр иностранных дел принц Фейсал бин Фархан заявил, что «в заявлении, сделанном одним из СМИ президента Российской Федерации Владимира Путина, утверждается, что одной из причин снижения цен на нефть был выход Королевства из соглашения ОПЕК + и что Королевство планирует избавиться от производителей сланцевой нефти".

«Министр заявил, что это утверждение далека от правды и что слова о выходе Королевства из соглашения не соответствуют действительности», - говорится в заявлении.

Факт тот, что Саудовская Аравия и 22 другие страны пытались убедить Россию провести дальнейшие сокращения и продлить сделку, но Россия не согласилась, говорится в сообщении.

Принц Фархан выразил удивление, что России прибегла к «фальсификации фактов», тогда как позиция Саудовской Аравии в отношении добычи сланцевой нефти хорошо известна, говорится в заявлении.

Он отметил, что Саудовская Аравия является одним из основных инвесторов в энергетический сектор США, подразумевая, что у Королевства нет причин «избавляться от производителей сланцевой нефти», как заявляет Россия.

Он также сказал, что Королевство "также стремится к дальнейшим сокращениям и достижению равновесия на рынке нефти в интересах производителей сланцевой нефти".

ОПЕК+ подразумевает сотрудничество между членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и производителями нефти, не входящими в ОПЕК. Соглашение о сотрудничестве, которое предусматривало сокращение производства производителями, должно было стабилизировать цены на нефть.

В отдельном заявлении министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман отклонил аналогичное заявление российского министра энергетики Александра Новака о том, что Королевство отказалось продлить сделку ОПЕК+, и отказалось от нее.

Новак "был первым, кто объявил СМИ, что все страны-участницы освобождаются от своих обязательств, начиная с первого апреля", - заявил принц Абдулазиз.

Он сказал, что заявление Новака заставило другие страны принять решение «увеличить производство, чтобы компенсировать более низкие цены и компенсировать потерю прибыли».

В четверг, после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает, что Королевство и Россия сократят добычу на 10-15 миллионов баррелей в день, Саудовская Аравия призвала провести срочное совещание стран-экспортеров нефти.

Принц Фархан сказал, что он «надеется, что на срочном совещании Россия примет правильные решения», с тем чтобы можно было достичь «справедливого соглашения, которое восстановило бы необходимый баланс нефтяных рынков».

Мировой рынок нефти потерпел крах, в результате пандемии коронавируса, цены упали с 65 долларов в начале года до 34 долларов за баррель сейчас.

Спрос на топливо сократился примерно на треть, или на 30 миллионов баррелей в день, поскольку миллиарды людей во всем мире ограничили свои передвижения.

Глобальная сделка по сокращению добычи на 10–15 миллионов баррелей в день потребует участия стран, которые не осуществляют государственного контроля над добычей, включая Соединенные Штаты, которые в настоящее время являются крупнейшим в мире производителем сырой нефти.

Заседание ОПЕК и таких союзников, как Россия, запланировано на 6 апреля, но информации о точном распределении сокращений добычи известно мало. По словам источников в ОПЕК, время проведения встречи пока не установлено.





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Суббота 1441/8/11 - 2020/04/04

Эр-Рияд 11 шаабан 1441 года по хиджре (4 апреля 2020 года) САН

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал ибн Фархан ибн Абдалла сказал, что был проинформирован о заявлении, приписывемом одним из средств массовой информации президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

В заявлении говорилось, что одной из причин снижения цен на нефть является выход Королевства из соглашения ОПЕК + и, что Королевство планирует избавиться от производителей сланцевой нефти.

Глава МИД подтвердил, что данная информация полностью далека от правды, а также то, что не Королевство вышло из соглашения, а именно Россия вышла из соглашения. В то время как Королевство и 22 другие страны пытались убедить Россию сделать дальнейшие сокращения и продлить соглашение, но Россия не согласилась.

Министр иностранных дел также подчеркнул, что позиция Королевства в отношении добычи сланцевой нефти известна. Она является важной частью источников энергии, и Королевство также стремится к большему сокращению и достижению рыночного баланса, что отвечает интересам производителей сланцевой нефти, вопреки тому, что было опубликовано Россией и ее стремлением удерживать цены на низком уровне, чтобы повлиять на добычу сланцевой нефти.

В свете этого министр выразил удивление по поводу фальсификации фактов и надежду на то, что Россия примет правильные решения на срочном совещании, к которому Королевство призвало страны ОПЕК + и группу других стран, в целях достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на нефтяных рынках.

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Суббота 1441/8/11 - 2020/04/04

Эр-Рияд 11 шаабан 1441 года по хиджре (4 апреля 2020 года) САН

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз ибн Салман ибн Абдель Азиз подтвердил, что заявление министра энергетики России, в котором говорилось, что Королевство Саудовская Аравия отказалось продлить соглашение ОПЕК +, а также что оно приняло другие шаги, негативно сказавшиеся на нефтяном рынке, является неправдой.

Принц Абдель Азиз ибн Салман подчеркнул, что это заявление является неправильным и противоречит правде в целом, а также в его деталях. Он подчеркнул нефтяную политику Королевства, которая предусматривает работу по обеспечению баланса и стабильности рынков, чтобы служить интересам как производителей, так и потребителей. Принц также указал, что Королевство приложило большие усилия со странами ОПЕК + для сокращения присутствия на рынке нефти профицита, связанного с низким ростом мировой экономики, но это предложение Королевства, одобренное 22 странами, не было, к сожалению, поддержано российской стороной.

Министр энергетики добавил, что Королевство все еще приветствует всех тех, кто хочет найти решения проблем нефтяного рынка. Поэтому оно призвало провести срочное заседание стран-участниц сделки ОПЕК+ и группы других стран в рамках постоянных усилий Королевства по поддержке глобальной экономики в этих исключительных обстоятельствах и в знак признательности за желание президента США Дональда Трампа установить баланс на нефтяном рынке.





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