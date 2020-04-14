Сербы и русские живут с прямой спиной, с чувством собственного достоинства

07.04.2020 | Людмила ОБУХОВСКАЯ |

Мой собеседник Горан Шимпрага в России – человек известный. Родился в 1971 году в югославском городе Осиек (ныне восточная Хорватия), окончил экономический факультет Белградского государственного университета. Продюсер, руководитель медиацентра «Русский экспресс» в Белграде. Занимается продвижением русской культуры в Сербии, активно сотрудничает с нашими кинематографистами.

Мы встретились на V Севастопольском фестивале кино и телефильмов духовно-нравственного содержания «Святой Владимир», где с особой теплотой встречали делегацию сербских кинематографистов во главе с Гораном Шимпрагой, продюсером картины «NATO убивает – NATO судит», представленной во внеконкурсной программе.

– Приезд в Крым, в Севастополь мы считаем подарком судьбы, – выразил общее чувство коллег Горан. – Мы встретили здесь не просто радушных, гостеприимных людей, а настоящих искренних друзей. У многих зрителей были слёзы на глазах после просмотра нашей документальной ленты о чудовищной военной операции НАТО против Союзной Республики Югославия во время войны в Косово – бомбардировке телецентра в Белграде 23 апреля 1999 года крылатыми ракетами «Томагавк». Тогда погибли 16 сотрудников государственного телевидения, выполнявших свой профессиональный долг. А осудили за это не убийц, а жертву – директора телецентра Драголюба Милановича, приговорив его к 10 годам тюремного заключения.

– И что же ему вменили в вину?

– То, что он не обеспечил безопасность сотрудников. Совершеннейший абсурд! Он подчёркнут названием фильма «НАТО – судит, НАТО – убивает». Человек отсидел за военные действия (преступления) НАТО против его народа. Не спрятал сотрудников – это повод. А на самом деле Драголюба посадили за правду, за несогласие с разрушающей страну вполне понятной схемой: отдать Косово с его богатейшими недрами албанцам, которые находятся под колпаком у Америки.

– Фильм снят коллегами Драголюба? Кто ещё, кроме главного героя, даёт в нём оценку событию?

– Авторы картины тележурналисты Лиляна Миланович и Милош Малкович, которые представили свою работу в Севастополе. Среди тех, кто в фильме комментирует произошедшее, автор книги «История Драголюба Милановича», австрийский писатель Петер Хандке.

– Писатель, известный своей любовью к Сербии?

– Да, лауреат престижных международных литературных премий, получивший в этом году Нобелевскую премию, несмотря на то что решение комитета пытались оспорить албанские, боснийские и хорватские политики. Он одним из первых западных писателей рассказал о сербах как о жертвах агрессии. Когда в 1999 году авиация НАТО начала бомбить Югославию, он в знак протеста отказался от немецкой премии Георга Бюхнера. И продолжал непредвзято говорить о военных действиях американцев. После одностороннего провозглашения независимости «Республики Косово» Петер Хандке заявил в интервью Le Figaro: «Признавая албанское государство Косово, Запад нанёс смертельный удар сербскому народу края и сделал его пленником и беженцем в собственной стране».

– Горан, судя по тому, как вы хорошо говорите по-русски, можно предположить, что учились в России. Это так?

– Нет, но у меня всегда был к русскому языку интерес. К тому же я воспринимаю его не как иностранный, а как очень близкий – инославный. Так говорят и филологи.

– Но ведь как у нас есть деление на русский, украинский и белорусский, у вас тоже существуют хорватский, боснийский и черногорский языки.

– Что касается сербского и хорватского языка, нет научного доказательства, что это разные языки. У меня в школе был предмет “хорватско-сербский язык”, в домашней библиотеке есть несколько сербско-хорватско-русских словарей. Сербы и хорваты говорят на одном языке, искусственно разделённом. А Босния, Герцеговина, Хорватия, Черногория и Македония – это сербские земли, которые разрознены искусственным дроблением в угоду Западу. По принципу «разделяй и властвуй».

– Как вы, дипломированный экономист, стали заниматься культурой?

– Склонность к этому была всегда. Когда работал после университета во внешней торговле, параллельно занимался публицистикой, издательской деятельностью, оперным пением. Теперь помогаю продвижению у нас российского кино. Для сближения информационных пространств наших стран пять лет назад мы создали медиацентр «Русский экспресс», присвоили ему имена российских тележурналистов Виктора Ногина и Геннадия Куренного – специальных корреспондентов Гостелерадио СССР, погибших 1 сентября 1991 года во время гражданской войны в Хорватии.

На встрече в «Русском экспрессе» с режиссером Андреем Кончаловским

– Как в семье воспринимают вашу любовь к России?

– В Хорватии, где я родился, всегда было среди сербов русофильство. Мой дедушка называл Россию матушкой и говорил, что мы без неё как народ не выжили бы. Многие, как и я, впитали любовь к вашей стране, что называется, с молоком матери. Мы, сербы, понимаем, какую роль сыграла Россия в жизни не только нашего народа, но и других стран, одолев фашизм в Великую Отечественную войну. Гордимся дружбой наших стран.

– Ваше первое впечатление о Крыме?

– Я увидел здесь сильных, крепких мужчин и женщин, которые выглядят очень спокойными и уверенными. Это радует. Думаю, важное событие пятилетней давности – возвращение в состав России – дало людям надежду на счастливое будущее. Вижу, что не только генеральная уборка у вас идёт, но и восстанавливается инфраструктура. Мы видим не только прекрасные Керченский мост и аэропорт, но и обилие виноградников, садов. Знаем, что и промышленность восстанавливается. Это говорит о том, что государство заботится о развитии региона на деле, а не на словах. Русский Крым прекрасен! Обязательно сюда вернусь.

– Что думаете о фестивале «Святой Владимир»?

– Это фестиваль мыслей и чувств. Такие здесь картины: вызывающие и размышления, и эмоции. Все фильмы, и документальные, и игровые, пронизаны любовью и состраданием авторов к своим героям, пропущенными через себя человеческими судьбами.

Сербская делегация на фестивале «Святой Владимир» в Севастополе. Слева направо: Горан Шимпрага, Алёна Иваниченко (президент фестиваля), Лиляна Миланович, Драголюб Миланович

– Какие российские фильмы увидели в Сербии благодаря вашему медиацентру?

– «Битву за Севастополь», «Батальон». Вместе с продюсерской компанией «Синемарус» и международным центром «Мемориал» при поддержке Министерства культуры и Союза кинематографистов России, Национального фонда правообладателей провели кинофестиваль, в рамках которого показали в Белграде и Нише фильмы «Тренер», «Довлатов», «Я худею», «Гоголь. Начало», «Прощаться не будем», «Волки и овцы. Бе-е-е-зумное превращение», «Последний богатырь» и «Ну, здравствуй, Оксана Соколова». Со зрителями встретились российские режиссёры и актёры.

– Продюсером каких фильмов вы были?

– Первым был «Край, обречённый на изгнание» – о Косово, снятый для российского Первого канала тележурналистом Евгением Барановым. Потом картина «Смертельная пыль» тоже Первого канала – о последствиях использования армией США боеприпасов с радиоактивным высокотоксичным обеднённым ураном при бомбёжках Ирана, Балкан, Ирака и о тяжёлых для людей последствиях этого – всплеске онкологических заболеваний. Документальная лента о Гаагском трибунале Александра Замыслова «Страшный суд». Заканчиваем документальный фильм «Сербский гамбит. Звезда и смерть графа Вронского» режиссёра Михаила Ёлкина и сценариста Евгения Баранова с нашим Милошем Биковичем в главной роли, который так много снимается в России, что уже без акцента говорит на русском.

– Что вас вдохновляет?

– Принадлежность к Сербии, которая никогда не пойдет против России. Неприсоединение к санкциям – мужественный подход нашего руководства. Это благодарность сербов за поддержку. Старики наши называют Владимира Путина президентом по промыслу Божьему и ставят свечи за его здравие. Я считаю, что Россия – единственная страна, которая может предложить миру новый морально-этический, духовный фундамент. Мир нуждается в этом. В Европе люди теряют почву. Им внушают новые ценности, и мы наблюдаем грехопадение, о котором предупреждали святые отцы. Это страшно.

Благодаря общению с русскими я стал богаче духовно. Стою на твёрдом православно-сербском фундаменте, где, как изюминка, как сливки, – русский опыт, русская душа. Сербы и русские – народы подвига. Мы и вы живём с прямой спиной, с чувством собственного достоинства.

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