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дата публикации 14.04.20 20:50
скаут: Игорь Львович;
   
 

Херофобия: так ли все ужасно на самом деле?

13.04.20 Автор  Алексия Захариу

Херофобия: так ли все ужасно на самом деле?

В 21 веке психологи отмечают распространение такой на редкость странной фобии, как "боязнь радости, счастья, веселья", так называемой херофобии.

Слово происходит от греческого глагола «χαίρω» (радуйся, радоваться) и «фοβία» (страх). Херофобия - это неконтролируемый, иррациональный страх. Тот, кто страдает херофобией, пугается веселья, радости, счастья, которые проявляют другие, и сам боится испытывать эти эмоции. Причем страх вызывает как происходящее веселье, так и мысли о будущих мероприятиях, шумных вечеринках. Дать какие-то объяснения причинам такого отношения к веселью сам страдающий фобией обычно не может.

Некоторые пациенты в беседах с психологами говорят, что "после хорошего каждый раз происходит что-то плохое", или "если много веселишься, потом будешь много плакать". Страдающий от херофобии боится быть счастливым, так как верит, что потом обязательно будет наказан за это чем-то плохим, и старается избегать проявлений веселья в любых формах. Эта фобия затрагивает как мужчин, так и женщин.

Признаки проявления данного заболевания:

  • появление чувства тревоги, когда вас приглашают на светское мероприятие;

  • отказ от действий, которые могут привести к положительным изменениям в жизни, из-за страха, что случится что-то плохое;

  • возникновение плохого предчувствия при мысли о счастье;

  • ощущение, что вы становитесь плохим человеком, когда ощущаете себя счастливым;

  • убеждение, что если вы будете проявлять радость, то испортите отношения с друзьями или членами семьи;

  • ощущение, что стремление к счастью это пустая трата времени.

Страх счастья тесно связан со страхом получения удовольствий, который известен, как гедонофобия. По мнению специалистов, фобия загоняет человека в глубокую затяжную депрессию и является ее первой стадией. В корне херофобии часто встречается травмирующий эпизод, который связан со стыдом или унижением, в результате чего человек сознательно отказывается вновь пережить счастливые минуты, из-за страха повторения ситуации и последующего наказания (когда, например, родители застали ребенка за чем-то, по их мнению непристойным. Но что - по мнению самого провинившегося - делало его счастливым). Или же, как в том случае, когда взрослые застали подростков обнимающимися и жестко отчитали их за это.

Херофобы в большинстве своем пессимисты, верят в фатализм (что все предопределено заранее) и считают, что "счастье не для них". Это люди, которым трудно находить радость в своей повседневной жизни. Подобная тенденция ведет к мизантропии и цинизму с упором на меланхоличные упаднические настроения. Основным методом лечения херофобии является психоанализ, который помогает людям обрести уверенность в своей способности любить и быть любимыми, находить в этом позитив и счастье. А также свято верить в то, что быть счастливым и радоваться жизни - вовсе не предосудительно.

Известными личностями, на творчество и жизненный путь которых повлияла херофобия, были: философ Артур Шопенгауэр (1788-1860); Эжен Ионеско (1909-1994), французский драматург создатель авангардистского "Театра Крика" Самуэль Беккет (1906-1989), Франц Кафка (1883-1924) и Фредерик Шопен (1810-1849).

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