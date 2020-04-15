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Shell выходит из российской арктической сделки

Британо-голландская нефтяная компания не будет участвовать в разработке пяти заполярных месторождений в российской тундре.

By  Atle Staalesen   апреля 14, 2020

Shell и «Газпром нефть» планировали совместно разрабатывать арктические месторождения, запасы которых составляют около 1,1 млрд тонн нефти. Фото: «Газпром нефть»

Сделка, о которой было объявлено на прошлогоднем Петербургском экономическом форуме, стала редким на сегодняшний день примером расширения сотрудничества между западной и российской нефтяной компанией.

Соглашение предусматривало создание Shell и дочкой «Газпрома» «Газпром нефтью» совместного предприятия. Совместно компании собирались осваивать пять месторождений и лицензионных участков в заполярном Ямало-Ненецком автономном округе.

Совместное предприятие должно было называться «Салым Петролеум Девелопмент». Оно создавалось на базе существующей дочки «Газпром нефти», а запасы месторождений, вошедших в сделку, составляли 1,1 млрд тонн нефти, сообщала «Газпром нефть».

Как заявил один из руководителей компании при подписании соглашения, оно стало  «значительной вехой» в сотрудничестве.

Не прошло и года, и сделка отменяется. Как сообщается, Shell выходит из СП «в связи с негативным воздействием внешних факторов».

В «Газпром нефти» заявляют, что продолжат освоение пяти лицензионных участков в соответствии с ранее утвержденным планом работы. Добыча на первом из месторождений, Тазовском, должна начаться до конца 2020 года.

Как пишет «Коммерсант», начальные инвестиции в проект оценивались в 130 млрд рублей, а максимальный уровень добычи должен был составить 10 млн тонн нефтяного эквивалента.

Shell — одна из многих нефтяных компаний, сокращающих сейчас свои инвестиционные программы после недавнего значительного падения цен на нефть.

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