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Генеральное консульство КНР во Владивостоке не рекомендует своим гражданам совершать необдуманные попытки въезда в Китай через КПП Суйфэньхэ

russian.china.org.cn 16-04-2020

12 апреля веб-сайт Генерального консульства Китая во Владивостоке разместил статью о том, что в провинции Хэйлунцзян растет количество случаев заболевания, привезенных из-за рубежа. Генконсульство напоминает, чтобы китайские граждане не пытались необдуманно возвращаться в Китай через КПП Суйфэньхэ.

В статье отмечается, что согласно информационному сообщению Комитета гигиены и здоровья провинции Хэйлунцзян, за 24 часа 11 апреля был зарегистрирован 21 новый случай из-за рубежа, три человека находятся с подозрением на вирус, пять человек без симптомов. Все они въехали в Китай из России, маршрут людей, у которых подтверждено заболевание, и бессимптомных носителей вируса одинаковый – Москва – Владивосток – Суйфэньхэ.

На данный момент по маршруту Москва – Владивосток – Суйфэньхэ в Китай в общей сложности въехали 194 зараженных человека, все они – граждане Китая.

Генконсульство КНР напоминает, что все пассажиры, которые находились в пути вместе с людьми, у которых было подтверждено заболевание, должны соблюдать карантин. При обнаружении симптомов, им нужно своевременно обратиться за медицинской помощью и проинформировать Генконсульство.

По информации Канцелярии по внешним связям народного правительства провинции Хэйлунцзян, с 13 апреля КПП Суйфэньхэ – Пограничный временно закрыт.

В настоящее время три автодорожных КПП на границе России и Китая – Пограничный – Суйфэньхэ, Краскино – Хуньчунь и Полтавка – Дуннин уже закрыты.

С 9 по 11 апреля шесть китайских граждан из других районов России прибыли во Владивосток, они находятся на карантине по постановлению карантинного ведомства и исполнительных органов Приморского края. До этого губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что все китайские граждане, которые на российских внутренних рейсах прибыли в Приморской край, должны находиться на карантине 14 дней. На днях штаб-квартира по профилактике COVID-19 Приморского края приняла решение об усилении профилактических мер. Теперь все прибывшие в Приморской край должны быть в изоляции в течение 14 суток.

Генконсульство КНР напоминает китайским гражданам, что в связи с эпидемией и большим риском заразиться на пути по маршруту Москва – Владивосток – Суйфэньхэ, не рекомендуется предпринимать необдуманные попытки въехать в Китай через КПП Суйфэньхэ, а также рекомендует не рисковать с приездом в Приморской край России.

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