архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 27.04.20 00:03 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"How the Jesuits helped to bring Latin to Russia" США - 30 марта 2020 г. Когда русские говорили на латыни Brian P. Bennett March 20, 2020 За последние годы, Россия много раз появлялась в новостях - и в не самом хорошем контексте. Захват Крыма, военная интервенция в Сирии и, особенно, манипуляции во время президентских выборов в США 2016 года предполагают, что мы сражаемся в новой Холодной войне против агрессивного врага, разрушителя демократий. На обложке журнала Time был изображен Белый дом частично трансформированный в Кремль и украшенный “карамельными” куполами собора Василия Блаженного - своего рода символ возрождения “красной угрозы”. Сегодня Gallup и Pew Research Center сообщают, что в Соединенных Штатах и ​​большей части Европы отношение к России становится все более и более негативным. При этом, точно так же, как в своё время, «попутчики» Советов на Западе имели тенденцию идеализировать жизнь при советском коммунизме, сегодня, некоторые западные консерваторы обращаются к путинской России. как к образцу для подражания в сфере сохранения и продвижения традиционных ценностей. Преподобный Джон Мейендорф, выдающийся православный ученый, однажды заметил, что к России больше, чем к любой другой европейской стране, "относятся в свете обобщенных теорий". Действительно, эту страну часто оценивали - как иностранцы, так и коренные жители - в упрощенных, бинарных понятиях: восточная - в отличие от западных, православная - в противоположность католическим, деспотическая, а не демократическая и так далее. На Западе существует давняя традиция такого типа дискурса, от средневековых путешествий до современных популярных телешоу. Например, все знают, что безжалостные клингоны в «Star Trek» представляли русских комми. Несколько лет назад Ричард Хелли, известный профессор истории в Чикагском университете, предположил, что до-современная Россия была «правополушарной» цивилизацией - артистичной, творческой, но склонной к фантазиям - в отличие от рассудительного, трезво логичного «левополушарного» Запада. Русские, в свою очередь, создали свои собственные клише и стереотипы о нерусских. Например , термин немцы, означающий «немые», был традиционным русским обозначением для немцев или протестантов. Подобно греческому barbaros (варвары), это выражение подразумевает языковую и культурную чужеродность. Трактат Ивана Киреевского 19-го века «О природе европейской культуры и о ее связи с русской культурой» читается как забавная инверсия гипотезы Хелли. Запад, говорит Киреевский, характеризуется "холодным анализом ... проводимым скальпелем причин и мотивов... [с помощью] ... абстрактных силлогизмов" и "холодным рационализмом". На Западе преобладает менталитет логики спора , и в результате получается бессердечная цивилизация, в которой доминирует «внешняя, формальная деятельность». У Запада блестящие вещи, но у России, по крайней мере, есть душа. Таким образом, Запад смотрит на Россию свысока, а Россия слишком счастлива, чтобы ответить ему тем же. Однако более тщательное изучение этого вопроса может усложнить данную модель отношений - отношений взаимно гарантированного неодобрения. Отношения между Россией и Западом на самом деле довольно сложные, они напоминают дорогу петляющую с одной стороны границы на другую. Пример: любой, кто читал «Войну и мир» , прекрасно знает, что русские элиты были очарованы французским языком и культурой. В совершенно ином контексте «Рунглиш» (смесь русского и английского языков) облегчил общение на Международной космической станции. Lingua francas (или по-французски langues véhiculaires ) помогает преодолеть разрыв между людьми, которые говорят на разных языках. Особенно поразительным примером этого феномена является то, как русские окунулись в латынь, культовый язык католицизма и язык ученых Западной Европы. Причем свою роль, в этом удивительном повороте событий, сыграли иезуиты. Эта “латинская болезнь” Почему поразительным? Во-первых, латынь не была частью цивилизационного стартап-набора, который славяне получали из Византии. Христианство пришло на Русь (восточнославянское государство, которое в конечном итоге стало Украиной, Белоруссией и Россией) в 10-м веке на древнецерковнославянском языке, книжном языке, созданном столетием ранее византийскими братьями-миссионерами св. Кириллом и Мефодием и битком набитом греческой терминологией. На протяжении веков латынь играла минимальную роль в русской культуре - момент, на который часто с раздражением указывали западные визитёры, которые связывали отсутствие изучения латыни с усматриваемой ими якобы русской отсталостью. В A Curious and New Account of Muscovy in the Year 1689, Фой де ла Невиль утверждал: «Только четыре [человека] во всей огромной стране говорят на латыни». Позже в тексте он раскрывает некоторые знакомые стереотипы: «Честно говоря, москвичи - варвары. Они подозрительны и недоверчивы, жестоки, содомиты, обжоры, скряги, попрошайки и трусы… Более того, в дополнение к отсутствию изучения латыни, в России была, унаследованная от Византии и усиленная «риторика» против «латинян». Как и dungball, этот термин объединяет языковые, культурные и религиозные негативы. Согласно одной церковной полемике, латинские книги «полны лукавства и обмана, ереси и безбожия». «Когда я начал читать греческие книги, - писал московский прелат, - я узнал латинский обман и понял нововведения, ошибки и пороки в их трудах; и я плюнул на них всех ... Это было не просто церковное презрение; похожие темы звучали и в народной культуре. Сифилис называли «латинской болезнью». Сказать кому-то: «Иди в Латинство !» было все равно что сказать «иди в ад». Принято было считать, что дьявол говорит на латыни и носит западную одежду. В целом, как в русской фольклорной, так и в церковной полемике Латинство (латинский Запад, или «Latindom») представляло собой запретную зону ереси и разврата, своего рода империю Зла, угрожающую Святой Руси. И все же, инвентаризация, проведенная в 1802 году типичной русской православной библиотекой (семинария в Смоленске), выявила удивительные цифры: 1240 книг на латыни, 467 на русском/славянском, 167 на греческом, 40 на немецком, 39 на французском, 33 в иврите и три на шведском. Как произошел этот замечательный поворот? Петр Великий Ответ, по крайней мере, частично, - Петр Великий (1672-1725). Как известно, высокорослый энергичный император стремился учиться у Запада. Он даже приказал построить с нуля город - Санкт-Петербург, как «окно на Запад». Во время его правления русские элиты все чаще стали обращаться к латыни (а также к французскому, немецкому, голландскому и итальянскому языкам) как к способу подключения к европейской цивилизации. Идеологическое обоснование было сформулировано в «Трехъязычном лексиконе» (славянско-греко-латинский) 1704 г. В предисловии утверждается, что греческий язык является языком оригинальных «священных книг и церковных ритуалов», славянский - языком восхваления. А что же латынь? Она включена в качестве третьего языка, потому что сегодня этот язык используется во всем мире больше, чем другие в гражданских и образовательных вопросах. То же самое [верно] для всех видов наук и искусств, которые необходимы для человеческого общества. Очень много книг было переведено [на латынь] с других языков, и многие до сих пор составляются на этом языке. Подводя итог, нет никого, кто мог бы обойтись без него, кто не хотел бы иметь его в распоряжении для своих нужд, будь то художник или солдат, сведущий в военных вопросах. Другими словами, латынь считалась незаменимым носителем знаний. Так началось столетие латиницы на русской земле, период, когда ученые и семинаристы, так же, как их коллеги на Западе, учились и даже говорили на этом почтенном языке. Поскольку латынь была доминирующим языком науки, неудивительно, что когда в 1724 году в Санкт-Петербурге была основана Академия наук (еще одно детище Петра Великого), латынь была её внутренним языком. Конечно, русские, будучи новичками в этом деле, без реальной истории научных исследований, нуждались в импорте ученых для развития событий. Эти иностранцы, в основном из немецкоязычных стран, привезли с собой весь аппарат западной академии - лекции на латинском языке, дискуссии, диссертации, табели успеваемости, торжественные речи и многое другое. Некоторые, как математический гений Леонард Эйлер, сделали важную работу, которая была опубликована в главном журнале академии, Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae (Труды Академии наук Санкт-Петербурга). Ученые в традиционных учебных центрах, таких как Вена, Стокгольм, Лондон, Упсала, Эдинбург и Лейпциг, иногда писали на латыни своим коллегам из «Петрополиса». Таким образом, латынь помогла начать то, что станет известным российским послужным списком в области математики и науки. Более неожиданным было проникновение изучения латинского языка в русское православие. Здесь на сцену вышли иезуиты. “Встречный пал” Во время так называемой контрреформации Общество Иисуса довольно активно действовало в Восточной Европе, особенно на Украине, стремясь вернуть православных христиан, считающихся раскольниками, к союзу с Римом. Они создали сеть школ, которые привлекали лучших и самых ярких людей общества. У этих школ была успешная академическая формула: знаменитый Ratio Studiorum, систематический «план обучения», который начинался с нескольких уровней грамматики, а затем переходил к поэтике и риторике и завершался философией и теологией. Видя прозелитический успех Общества Иисуса в Восточной Европе, некоторые православные священнослужители решили защищать свое исповедание веры, используя те же самые инструменты, которые использовали оспаривавшие его. Они полностью скопировали латинскую учебную программу иезуитской коллегии и сделали ее своей. Киевская Православная Духовная Академия была центром этого “встречного пала”, то есть борьбы «огня с огнем». Позже она послужила образцом для школ по всей России, где - довольно неожиданно - латынь глубоко укоренилась в церковном образовании. Латынь никогда не использовалась для молитвы или литургии, но она была включена в учебную программу, как и в Ratio Studiorum. Основной используемой грамматикой была трехтомная книга De Institutione Grammatica, написанная португальским иезуитом Мануэлем Альваресом. Это был тот же текст, который изучали в школах иезуитов по всему миру. С точки зрения богословия, почетное место в учебном процессе занял Compendium Orthodoxae Theologicae Doctrinae - труд Гиацинта (Иакинфа) Карпинского, православного монаха из известного Кирилло-Белозерского монастыря. Содержимое - цитаты из Vulgate - во многом напоминает стандартное учебное пособие эры схоластов. Будь то наука или богословие, русским студентам приходилось учиться говорить по правилам латинского языка. Они адаптировали многоязычные книги разговоров, которые тогда были обычным явлением в Западной Европе (например, Colloquia Scholastica - Школьные разговоры - Schul-Gesprache ), благодаря которым они могли говорить такие вещи, как: «Salve, mi amice! [Привет, мой друг!]» Или, может быть, «Quid loqueris, inepte? [Что ты говоришь, дурак?]» К 1800 году московский архиепископ уже мог заявить: «Иностранцы считают наших священнослужителей почти неграмотными, неспособными говорить по-французски или по-немецки. Наша честь подтверждается тем фактом, что мы можем говорить и писать на латыни» Стойкое влияние Не все были довольны таким положением дел. Семинаристы были раздражены, изучая предмет, который они считают бесполезным для выполнения своих священнических обязанностей (Божественная Литургия все еще проводится на церковнославянском языке). Некоторые миряне также высказывали своё мнение по этому вопросу. В 1835 году граф Николай Протасов выступил с резкой критикой духовенства и его латинского жаргона: «Вы - наши учителя в вере. Но мы не можем вас понять ... Вы, как врачи, математики и моряки, изобрели для себя свой собственный язык. Вас невозможно понять без перевода. Это очень не хорошо». Таким образом, Россия присоединилась не только к почтенной традиции изучения латинского языка, но и к столь же старой традиции жаловаться на него. В течение 18-го века латынь уступила в научной области немецкому, французскому и в конечном итоге самому русскому языку. В семинариях, изучение латыни продолжалось дольше, примерно до 1840 года. Казалось бы, конец истории. И все же латынь оставила свой след в русской культуре. Посмотрите на кириллицу. Хотя мы думаем о ней как о русском алфавите, нынешняя форма букв на самом деле является результатом деятельности, опять же, Петра Великого. Постоянно вмешивающийся во всё правитель требовал, чтобы типографы сделали славянский шрифт более простым и легким для чтения, близким к текстам, которые он знал из Англии и Голландии - одним словом, более латинизированным. Это обусловило создание так называемого гражданского письма, в отличие от церковного письма, используемого для славянской литературы. С той поры и по сей день, сами форма букв русского кириллического алфавита обнаруживают тонкое, но неизгладимое влияние латиницы. Сегодня, в этот особенно тяжелый момент в национальных и международных делах, отмеченный подозрительностью и антагонизмами, может оказаться полезным отложить в сторону стереотипы и ложные дихотомии и сделать паузу, чтобы рассмотреть этот замечательный период интеллектуального и межкультурного взаимопонимания, когда - mirabile dictu - Россия и Запад говорили на одном языке.

Эта статья появилась в печати, под заголовком "Когда русские говорили на латыни", в выпуске от 30 марта 2020 года.

Brian P. Bennett Brian P. Bennett is a Professor of Religious Studies at Niagara University. He is the author of Religion and Language in Post-Soviet Russia and Sacred Languages of the World: An Introduction.



статью прочитали: 35 человек Комментарии