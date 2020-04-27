ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА И ПРЕИМУЩЕСТВА КИТАЯ

ВАН ИВЭЙ

Научный сотрудник Национальной академии развития и стратегии Народного университета Китая, Пекин, европейский профессор кафедры им. Жана Монне.

Эпидемия положила начало глобализации людей, но Запад все ещё думает и действует в логике глобализации денег (капитала). Глобализацию денег направляет капитал, она акцентирует логику перераспределения и порождает разрыв между богатыми и бедными. Глобализация людей в предельной степени касается жизней. В ней невозможна ситуация «один выиграл, другой проиграл»: либо все выигрывают, либо все проигрывают. Человечество должно полностью победить вирус, иначе оно само будет им побеждено.

История человеческой цивилизации – это и история постоянной борьбы с вирусами. Борьба с новым коронавирусом станет водоразделом в мировой истории, она окажет широкое и глубокое влияние на международный политический и экономический ландшафт.

Конкуренция систем стимулирования

Автор книги «Плоский мир. Краткая история XXI века» Томас Фридман недавно отметил в The New York Times, что текущая глобальная эпидемия будет иметь эпохальное значение – раньше было «до нашей эры» и «в нашу эру», а сейчас будет «до эпидемии» и «после эпидемии»: «В ближайшее время нам необходимо скорректировать наш культурный уклад, опирающийся на свободу и порядок». Для капиталистической системы, которая претендует на то, чтобы символизировать свободу и демократию, в этом есть доля иронии.

Возьмём, к примеру, Евросоюз. В прошлом году ЕС стал называть Китай своим системным соперником. Из политической структуры, основанной на правилах, Европейский союз превратился в совокупность решения отдельных проблем. Ранее Брюссель настаивал на соблюдении единых норм, теперь он корректирует правила, чтобы решать конкретные вопросы. Временная приостановка действия Пакта стабильности и роста, снижение стандартных требований к государственной поддержке и другие меры предвещают дальнейшие изменения.

Эпидемия вызвала международный кризис общественного здравоохранения, какого не было за последние сто лет, и породила новую глобализацию. Эпидемия связана с глобализацией людей, а не денег. Глобализацию денег направляет капитал, она акцентирует логику перераспределения и порождает разрыв между богатыми и бедными. Глобализация людей в предельной степени касается жизней. В ней невозможна ситуация «один выиграл, другой проиграл»: либо все выигрывают, либо все проигрывают. Человечество должно полностью победить вирус, иначе оно само будет им побеждено.

За глобализацией капитала в большей степени следят богачи, глобализацией людей озабочены все. Генеральный секретарь ООН отметил, что избежать спада мировой экономики уже невозможно: рабочие потеряют 3,4 трлн долларов дохода, до 25 млн человек станут безработными. Генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер заявил: «Это уже не просто кризис глобальной системы общественного здравоохранения, но также серьёзный кризис рынка труда и экономический кризис, который оказывает огромное влияние на людей».

Становятся нормой виртуализация социальных связей, удалённая работа, отказ от посредников. Covid—19 повлиял на организацию производства, образ жизни и даже образ мышления человечества. Пандемия способствовала повсеместному распространению удалённой работы и домашних офисов. Необходимость организации удалённой работы требует национального развития искусственного интеллекта, системы бесперебойного соединения 5G становятся стандартной функцией. Это позволило Китаю укрепить позиции в области искусственного интеллекта, блокчейна, облачного программирования и ряде других сфер. Технологии распознавания лиц, роботы и беспилотные летательные аппараты будут всё шире использоваться для устранения мрачных следов бушующего вируса.

Конец американской гегемонии

Эпидемия положила начало глобализации людей, но Запад все ещё думает и действует в логике глобализации денег (капитала).

Наблюдатели полагают, что Трамп может проиграть выборы, это спровоцирует потерю республиканцами большинства в Сенате. И окажет огромное влияние на Соединённые Штаты и мир. США должны восстановить ориентированные на правила международные институты, установить нормы в области здравоохранения, окружающей среды, торговли и безопасности. Им необходимо прислушиваться к рациональным советам по проблемам окружающей среды и медицинского страхования, обратиться к более инклюзивным вариантам политики.

Бывший помощник государственного секретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Курт Кэмпбелл и научный сотрудник Китайского центра им. Пола Цая Школы права Йельского университета Раш Доши опубликовали в журнале Foreign Affairs статью «Коронавирус переформатирует глобальный порядок». Они напомнили, что Суэцкий кризис 1956 г. разоблачил бессилие Британской империи и лишил её статуса сверхдержавы.

Кризис здравоохранения

Превращение эпидемии в нормальность становится новой логикой международной политики. Кризис здравоохранения, вызванный Covid-19, – событие векового масштаба.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпидемия коронавируса спровоцировала удар по системе здравоохранения, с каким Франция не сталкивалась в течение столетия. Ангела Меркель считает, что эпидемия стала самым большим вызовом для Германии после Второй мировой войны.

Эпидемия новой коронавирусной пневмонии стала глобальной пандемией и наглядной иллюстрацией слов председателя Си Цзиньпина о «великих переменах, каких не было в течение столетия». И единственно правильным выбором при реагировании на такие перемены является «сообщество единой судьбы человечества».

Международная политика не должна рассматривать вопросы здравоохранения как второстепенные, ВОЗ должна занять такое же важное место, как МВФ, Всемирный банк и ОЭСР. Парижский институт им. Жака Делора ожидает, что после того, как ещё более строгие меры по сдерживанию распространения заболевания дадут положительный результат, общество и экономика придут в нормальное состояние, но, к сожалению, эпидемия может вернуться в конце года.

Правительства должны быть готовы к «превращению эпидемии в норму» в течение следующих двух лет, мир заплатит за это высокую цену.

В докладе, опубликованном Мюнхенским институтом экономических исследований (IFO), говорится, что вызванный коронавирусом кризис может привести к спаду экономики Германии на 20,6%. Влияние эпидемии не является временным, в будущем общественное здравоохранение, как и проблема изменения климата, станет одним из постоянных параметров производства, жизни и мышления человечества, что глубоко повлияет на логику глобализации.

Исследования и разработка вакцин как часть международной игры

Бурное международное сотрудничество и конкуренция в области разработки противовирусных препаратов и вакцин сопровождается усилением борьбы за командные высоты в сфере глобального управления общественным здравоохранением. Китай обеспечивает от 80 до 90% фармацевтического сырья для антибиотиков во всём мире. Согласно недавнему документу Торговой палаты ЕС, Китай не удовлетворён тем, что стал мировой фабрикой лекарственных препаратов и стремится стать мировым лидером фармацевтических исследований. Китай находится на этапе перехода от производства дженериков к разработкам оригинальных лекарств.

Администрация Трампа пытается любой ценой обеспечить для США исключительные права на результаты исследований немецкой биотехнологической компании CureVac по созданию вакцины против коронавируса, что вызывает большую озабоченность Германии и всего мира. Германия с помощью создания медицинских цифровых баз данных намерена развивать европейскую модель. Важной составляющей соперничества между великими державами в будущем станет конкуренция потенциалов инновационных моделей.

Нынешняя ситуация такова, что Европа и Америка уже упрочили сотрудничество в области исследований и разработок вакцин. Американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая компания BioNTech подписали соглашение о совместной разработке вакцины против нового коронавируса. Компании объявили, что в ближайшие недели доработают финансовые условия и действия по разработке, производству и потенциальной коммерциализации вакцины, а также сообщили о намерениях продавать её во всём мире за исключением КНР. Также обе компании будут совместно использовать научно-исследовательские центры США и Германии. Ранее BioNTech и Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd достигли соглашения проведении клинических испытаний вакцины, начиная со второй половины апреля.

Совершенствование глобального управления общественным здравоохранением не терпит отлагательств

В борьбе с эпидемией не хватает глобального лидерства. Столкнувшись с новым типом коронавируса, страны опробовали разные меры реагирования. Отсутствовали общие стандарты мониторинга, изоляции, сокращения социальной активности и так далее. Это усилило беспокойство людей и ослабило доверие к лидерам. По словам профессора Дерека Смита, эксперта по вирусологии в Кембриджском университете, учитывая отличия в контрольно-измерительных процедурах и диагностических стандартах в разных странах мира, невозможно даже сравнить число случаев в разных странах. Недавний подъём популизма ещё больше ослабил мотивацию государств к сотрудничеству.

Превращение эпидемии в пандемию выявило дефицит глобального управления общественным здравоохранением и требует международного взаимодействия по таким направлениям, как реагирование на чрезвычайные ситуации, их раннее предупреждение, укрепление соответствующего потенциала и подготовка кадров. Сейчас необходимо начать оказание помощи странам с низким уровнем дохода, где ощущается острая нехватка медицинского персонала, базовой инфраструктуры, оборудования, профессиональных знаний. Нужно совершенствовать координацию между правительствами, различными регионами и международными организациями.

Дефицит общественного здравоохранения в мире на данный момент очень велик. Пора по аналогии с АБИИ или МВФ незамедлительно создать глобальный фонд общественного здравоохранения, который станет платформой для совершенствования механизма управления общественным здравоохранением. ООН следует создать фонд борьбы с коронавирусом, чтобы оказать помощь развивающимся странам и способствовать лечению пациентов во всём мире. Цель в том, чтобы помочь развивающимся странам со слабыми системами здравоохранения справиться с кризисом и его долгосрочными неблагоприятными последствиями.

Эпидемия значительно повышает статус Китая

Успех Китая в борьбе с эпидемией подчёркивает превосходство его государственной системы. Китай своевременно пожертвовал ВОЗ 23 млн долларов, призвал к международному сотрудничеству в борьбе с эпидемией, содействовал созданию «Шёлкового пути здоровья» и выступил с инициативой «создания сообщества гигиены и здоровья человечества», он стал лидером в мировом управлении общественным здравоохранением.

Китайская медицина лечит людей, западная – лечит болезни. Сочетание методов традиционной китайской и западной медицины может сыграть важную роль, привлекательность традиционной китайской культуры, несомненно, ещё больше проявит себя в эпоху глобализации.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что эпидемия пневмонии, вызываемая новым типом коронавируса, – «поворотный момент для глобализации», и миру необходимо снизить зависимость от китайских фармацевтических ингредиентов и других продуктов. На самом деле, в условиях эпидемии глобальная цепочка поставок претерпела ряд неудач, но это не изменило направление глобализации. Британская Financial Times прокомментировала, что эпидемия позволит компаниям ускорить рассредоточение цепочек поставок, чтобы уменьшить зависимость от КНР. Однако ни одна экономика не может с лёгкостью заменить Китай. Швейцарская газета Neue Zuercher Zeitung также недавно высказала мнение, что хотя цепочки поставок во многих отраслях промышленности находятся на грани срыва, европейские и американские компании по-прежнему не могут на этом основании прервать связь с Китаем.

Хотя эпидемия лишь временно повлияла на китайскую экономику и общество, она послужила толчком к цифровой трансформации в сферах здравоохранения, образования, офисной работы, распространения информации, финансовых транзакций, логистики и развлечений. Новые технологии прочно входят в повседневный быт, способствуют продвижению модернизации, цифровизации и искусственного интеллекта в сфере государственного управления. Эпидемия не только подтолкнула обрабатывающую промышленность КНР в сторону информатизации, но и ускорила внедрение и использование искусственного интеллекта, интернета вещей, технологии 5G, биомедицины. Это повысило положение Китая в мировых цепочках создания стоимости, наделило его более весомым правом голоса в этой области.

Борьба с эпидемией стала уроком патриотического воспитания для всего китайского народа, для сыновей и дочерей КНР внутри страны и за её пределами, способствовала подъёму национального духа. Как говорится, «всё, что нас не убивает, делает нас сильнее».

Нефтяная война может возродить амбиции по интернационализации юаня

Goldman Sachs считает, что по мере распространения эпидемии спрос на сырьё будет сокращаться, и в течение следующих трех месяцев цены на базовые товары могут упасть как минимум на 25%. Менее чем за неделю цены на нефть упали на 30%, что не только оказало огромное влияние на мировую экономику, но на будущее развитие и усилия по смягчению изменений в геополитике и транспортной отрасли.

Bloomberg сообщил, что Китай, как крупнейший импортёр нефти, правильно использует падение цен на нефть, и это даёт ему беспрецедентную силу. Жёсткая борьба России и Саудовской Аравии за долю рынка привело к падению цены на нефть примерно до 30 долларов за баррель, что дало Китаю возможность устанавливать правила рынка, в том числе требовать от России и Саудовской Аравии оценки стоимости и ведения расчётов в юанях. В момент, когда пандемия Covid-19 наносит серьёзный ущерб мировой экономике, разрыв отношений между Россией и ОПЕК закладывает основы для интернационализации юаня. Поскольку конфликт между производителями нефти продолжает углубляться, а мировой спрос падает рекордными темпами, размер избыточного предложения нефти в будущем будет огромным.

Китай положил начало победе над эпидемией, и уже возобновил работу и производство, он стимулирует устойчивый рост объёмов нефтяных фьючерсных сделок в Шанхае, на долю которых по состоянию на конец прошлого года приходилось более 14% торговли нефтью на основных мировых биржах. Это не сказалось на базовой цене нефти марок West Texas Intermediate и Brent, но уже начинает в большей или меньшей степени влиять на их позиции.

Нынешняя геополитическая ситуация также благоприятна для Китая. Саудовская Аравия считает США менее надёжным партнёром, чем прежде. Тем временем Китай стал её крупнейшим торговым партнёром. Россия отказывается от доллара и конвертирует больше валютных резервов в юани. Это приводит к тому, что обе страны больше заинтересованы быть держателями юаня.

Чэн Эньфу

Мировая экономическая система, в которой доминируют Европа и США, находится в состоянии паники. Вызывает тревогу эффективность мер спасения рынка. Роль денежно-кредитной политики весьма ограничена, политических инструментов тоже недостаточно. Даже небольшое отклонение способно привести к обострению ажиотажа на рынке. Возникает угроза попасть в ловушку, когда отказ от мер по спасению ведёт к падению рынка, их использование – к усугублению лихорадки.

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