Россия оттяпала долю китайского нефтяного рынка у Саудовской Аравии

By Irina Slav - Apr 27, 2020

Как сообщает Reuters со ссылкой на расчеты, основанные на официальных таможенных данных, в прошлом месяце Китай импортировал из России на 31% больше нефти (по сравнению с мартом 2019 года), в то время как потребление саудовской нефти сократилось на 1,8%. Общий импорт сырой нефти вырос на 4,5 процента в годовом исчислении до 9,68 миллиона баррелей в сутки.

Из них на российскую нефть пришлось 1,66 млн баррелей в сутки, а на саудовскую нефть - 1,7 млн ​​баррелей в сутки. Данные показали, что средняя цена на российскую нефть за март была выше, чем за год, но ниже средней за январь и февраль. Импорт из США был близок к нулю, а импорт из Венесуэлы был на нуле. Импорт из Ирана, однако, вырос на 11,3 процента по сравнению с прошлым годом и превысил 625 000 баррелей в сутки.

Агентство Reuters ранее сообщало, что импорт нефти в Китай в марте, вероятно, будет ниже, чем в предыдущие месяцы, поскольку нефтеперерабатывающие заводы снижают выпуск продукции на фоне вялого спроса на топливо, даже если они продолжают покупать нефть для наращивания своих запасов. Действительно, расчеты Reuters по импорту предполагают среднесуточный дебит в 10,47 млн. баррелей в сутки в январе и феврале.

Выработка на государственных нефтеперерабатывающих заводах по-прежнему снижается, но на негосударственных - увеличивается. Кроме того, в последние два месяца, как сообщалось, Китай благодаря самым низким за последние годы ценам, наращивал свои запасы нефти. Несмотря на это, ожидается, что скорость заполнения хранилищ будет ниже, чем в предыдущие годы, из-за ограниченной емкости хранилищ, что в этот раз оказало меньшую поддержку ценам на нефть, чем в прошлые годы, заявил Вуд Маккензи в конце прошлого месяца.

Многие игроки нефтяной промышленности полагались на то, что Китай купит много нефти, чтобы пополнить свои резервы и повысить цены. Страна является крупнейшим импортером нефти, что делает ее естественным центром внимания для производителей нефти, когда цены падают. Однако на этот раз коронавирус изменил все, в том числе и китайский спрос. При ограниченном пространстве для хранения, даже заполнение резервов не могло помочь ценам, которые в настоящее время все чаще и надолго остаются на уровне ниже 20 долларов за баррель.

статью прочитали: 54 человек