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дата публикации 01.05.20 04:33
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Pornhub представляет: видео “Чистейшее порно всех времен и народов”

Лучшие исполнители Pornhub объединились чтобы рассказать своим поклонникам о  гигиене  во время  пандемии  коронавируса

Pornhub coronavirus video

By Zanda Wilson   Apr 30, 2020

Хорошие люди в Pornhub  не стали изображать  из  себя  забронзовевших  легенд  на  фоне  пандемии COVID-19,  они  объявили  о новой кампании с участием их исполнителей под названием «Cleanest Porn Ever».

Как будто было недостаточно  предлагать бесплатные подписки Premium и пожертвовать 50 000 хирургических масок для борьбы с коронавирусом, они выпустили серию обучающих видео  с  участием  исполнителей со всего мира.

В рамках модельной программы Pornhub они собрали  лучших моделей, чтобы продемонстрировать такие вещи, как правильно мыть  руки,   насколько  далеко,  на самом деле, нужно стоять на  “социальной дистанции”  в шесть футов, как правильно принимать душ, как правильно носить маску, и еще много других  полезных советов.

Видеоролики кампании содержат сообщения от таких известных исполнителей, как Даника Мори, Джун Лю и посол бренда Pornhub Аса Акира. Есть сообщения на английском, испанском, русском, японском, китайском, немецком, французском и итальянском языках.

Кампания, естественно,  также  призывает  людей к безопасному,  “социально дистанцированному”  сексу. Если это  возможно ...

«С такой огромной платформой, как Pornhub, им важно распространять информацию о социальных дистанциях!» сказала Акира в пресс-релизе. «Я горжусь  и  считаю честью для  себя, что они попросили меня принять участие в этом проекте».

«Люди должны обращать внимание на правила техники безопасности и защиты как никогда раньше, - сказала она в пресс-релизе», - добавила Лю. «Чаще мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию ​​и носите маски»

«Вы делаете это не только для себя, но и для всех людей, которые вам небезразличны».

Вице-президент Pornhub Кори Прайс заявил, что инициатива заключается в том, чтобы сделать сексуальное дистанцирование сексуальным!

«Мы благодарны нашим моделям за участие в этих усилиях по предотвращению распространения вируса. Учебные ролики могут быть сухими и скучными, но этот развлекательный сериал доказывает, что социальное дистанцирование может быть сексуальным »

Посмотрите видео основной кампании, приведенное ниже, и вы также можете посмотреть различные клипы на разных языках на канале PornHub на YouTube.

И да, приведенный ниже клип «Безопасен для применения».

PornHub Presents: The Cleanest Porn Ever


Pornhub

644K subscribers

Пандемия COVID-19 не просто изменила нашу жизнь; Она  изменила  и нашу сексуальную жизнь. Вот почему Pornhub собрал  ведущих  исполнителей  со всего мира, таких  как Леопольду, Даника Мори и Аса Акира, чтобы создать The Cleanest Porn Ever: серию обучающих видео, которые покажут вам не только  некоторые основные приемы  сохранения   себя   в  безопасности, но и творческие способы практиковать самый безопасный секс. Потому что, даже если COVID-19 разделяет нас, мы все равно сможем получать оргазм вместе.


Помогите нам распространить слово, и остановить распространение вируса, приняв участие в #cleanpornchallenge, чтобы показать, как социальная дистанция может быть сексуальной. Просто создайте собственное бесконтактное видео и загрузите его в Pornhub вместе с тегом “clean porn challenge”.


Models: Asa Akira, LeoLulu, Mary Moody, Luna Okko, MySweetApple, Danika Mori, June Liu, Solazola, Gaby Ferrer and Josy Black 


Agency: Officer & Gentleman 

Executive Creative Directors: Javi Iñiguez de Onzoño, Alex Katz 

Managing Director: José Ortiz 

Account Director: Mayte Fontán

Account Executive: Alba Domínguez 

Art Director: Luis Álvarez 

Copywriter: Mónica Gramunt 

Agency Producer: Beto P.F. 

Director: Juan Gama de Cossío

Sound Studio: Mr. Peaks

Colorist: Nadia Khairat



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