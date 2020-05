архив



дата публикации 01.05.20 04:33 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Pornhub performers band together for coronavirus hygiene message" Глобальная сеть - 30 апреля 2020 г. Pornhub представляет: видео “Чистейшее порно всех времен и народов” Лучшие исполнители Pornhub объединились чтобы рассказать своим поклонникам о гигиене во время пандемии коронавируса By Zanda Wilson Apr 30, 2020 Хорошие люди в Pornhub не стали изображать из себя забронзовевших легенд на фоне пандемии COVID-19, они объявили о новой кампании с участием их исполнителей под названием «Cleanest Porn Ever». Как будто было недостаточно предлагать бесплатные подписки Premium и пожертвовать 50 000 хирургических масок для борьбы с коронавирусом, они выпустили серию обучающих видео с участием исполнителей со всего мира. В рамках модельной программы Pornhub они собрали лучших моделей, чтобы продемонстрировать такие вещи, как правильно мыть руки, насколько далеко, на самом деле, нужно стоять на “социальной дистанции” в шесть футов, как правильно принимать душ, как правильно носить маску, и еще много других полезных советов. Видеоролики кампании содержат сообщения от таких известных исполнителей, как Даника Мори, Джун Лю и посол бренда Pornhub Аса Акира. Есть сообщения на английском, испанском, русском, японском, китайском, немецком, французском и итальянском языках. Кампания, естественно, также призывает людей к безопасному, “социально дистанцированному” сексу. Если это возможно ... «С такой огромной платформой, как Pornhub, им важно распространять информацию о социальных дистанциях!» сказала Акира в пресс-релизе. «Я горжусь и считаю честью для себя, что они попросили меня принять участие в этом проекте». «Люди должны обращать внимание на правила техники безопасности и защиты как никогда раньше, - сказала она в пресс-релизе», - добавила Лю. «Чаще мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию ​​и носите маски» «Вы делаете это не только для себя, но и для всех людей, которые вам небезразличны». Вице-президент Pornhub Кори Прайс заявил, что инициатива заключается в том, чтобы сделать сексуальное дистанцирование сексуальным! «Мы благодарны нашим моделям за участие в этих усилиях по предотвращению распространения вируса. Учебные ролики могут быть сухими и скучными, но этот развлекательный сериал доказывает, что социальное дистанцирование может быть сексуальным » Посмотрите видео основной кампании, приведенное ниже, и вы также можете посмотреть различные клипы на разных языках на канале PornHub на YouTube. И да, приведенный ниже клип «Безопасен для применения». PornHub Presents: The Cleanest Porn Ever

Pornhub 644K subscribers Пандемия COVID-19 не просто изменила нашу жизнь; Она изменила и нашу сексуальную жизнь. Вот почему Pornhub собрал ведущих исполнителей со всего мира, таких как Леопольду, Даника Мори и Аса Акира, чтобы создать The Cleanest Porn Ever: серию обучающих видео, которые покажут вам не только некоторые основные приемы сохранения себя в безопасности, но и творческие способы практиковать самый безопасный секс. Потому что, даже если COVID-19 разделяет нас, мы все равно сможем получать оргазм вместе.

Помогите нам распространить слово, и остановить распространение вируса, приняв участие в #cleanpornchallenge, чтобы показать, как социальная дистанция может быть сексуальной. Просто создайте собственное бесконтактное видео и загрузите его в Pornhub вместе с тегом “clean porn challenge”.

Models: Asa Akira, LeoLulu, Mary Moody, Luna Okko, MySweetApple, Danika Mori, June Liu, Solazola, Gaby Ferrer and Josy Black

Agency: Officer & Gentleman Executive Creative Directors: Javi Iñiguez de Onzoño, Alex Katz Managing Director: José Ortiz Account Director: Mayte Fontán Account Executive: Alba Domínguez Art Director: Luis Álvarez Copywriter: Mónica Gramunt Agency Producer: Beto P.F. Director: Juan Gama de Cossío Sound Studio: Mr. Peaks Colorist: Nadia Khairat



