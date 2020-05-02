В Испании задержали бывшего депутата Госдумы Андрея Мургу, подозреваемого в РФ в мошенничестве

1 мая 2020 г.

Испания уведомила Россию о задержании бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края и экс-депутата Государственной думы РФ от партии "Единая Россия" Андрея Мурги. Он был объявлен в прошлом году в международный розыск в рамках уголовного дела о мошенничестве. О задержании беглого чиновника сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

"Российские правоохранительные органы получили от Испании уведомление о задержании Андрея Мурги по каналам Интерпола для решения вопроса об экстрадиции", - сказал собеседник агентства.

Ранее газета El Mundo написала, что бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга был задержан в Испании, в Аликанте, по запросу России. По данным издания, в отношении Мурги был выдан международный ордер на арест за растрату. Отмечается, что ранее Мурга запросил убежище в Испании.

Для проживания в курортной средиземноморской провинции Аликанте беглый российский чиновник выбрал небольшой муниципалитет Марина-Альта. Он старался не привлекать к себе внимания и занимался вкладыванием денег в недвижимость.

В прошлом году Андрея Мургу могли выдать власти Италии. Однако 13 февраля 2019 года апелляционный суд Болоньи отказал в его экстрадиции.

El Mundo отмечает, что Испания, особенно ее средиземноморское побережье, стала одним из наиболее привлекательных мест для представителей "русской мафии".

В июне 2019 года следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю сообщало, что Мурга объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела. Дело в отношении него было возбуждено в январе 2019 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, при создании сайта для продвижения продукции местных производителей подрядчиком при выполнении работ выступало ГУП "Корпорация развития Ставропольского края". Мурга, обнаружив, что созданный портал не соответствует техническому заданию, потребовал у руководителя корпорации вернуть 3,5 млн рублей для доработки площадки. Однако полученными деньгами он распорядился "по своему усмотрению".

Факт расходования бюджетных средств при создании сайта был выявлен сотрудниками правоохранительных органов в конце 2017 года. Уголовные дела также были возбуждены в отношении бывшего первого заместителя министра экономического развития Ставропольского края Елены Кильпы и экс-директора ГУП "КРСК" Заура Абдурахимова. В отношении Кильпы расследование дела по-прежнему продолжается, а дело против Абдурахимова было прекращено в марте прошлого года в связи с возмещением материального и морального вреда, передает РБК.

Андрей Мурга начал политическую карьеру в 2000-х. В 2007-м был избран депутатом Думы Ставропольского края. Спустя три года возглавил краевую Торгово-промышленную палату. В конце 2011 года стал депутатом Госдумы VI созыва. С мая 2015 Мурга возглавлял министерство экономического развития Ставропольского края, в августе 2017 года он был назначен заместителем председателя правительства края. В марте 2018 года был уволен по собственному желанию.

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