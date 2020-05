архив



опубликовано редакцией на Переводике 02.05.20 19:05 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"US repeats call for Cyprus to halt visits of Russian navy vessels" Кипр - 01 мая 2020 г. США продолжают требовать от Кипра прекратить разрешать заходы российских военных кораблей в порты острова By Source: Cyprus News Agency May 1, 2020 File photo: Госсекретарь США Майк Помпео Соединенные Штаты заявили, что они приветствуют усилия Кипра в борьбе с отмыванием денег, но продолжают призывать правительство прекратить разрешать регулярные заходы кораблей ВМФ России в порты острова. Заявление заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмера было сделано в ответ на письмо президента Американского института эллинизма (AHI) Ника Ларигакиса. Обе проблемы были предпосылкой для снятия, согласно законам, подписанным в декабре прошлого года президентом США Дональдом Трампом, 33-летнего эмбарго на поставки оружия. Президент AHI направил 22 апреля письмо госсекретарю Майку Помпео с просьбой к администрации США снять запрет на поставки оружия на Кипр. Ларигакис обратился к Помпео с просьбой использовать полномочия, предоставленные ему Трампом в соответствии с двумя недавно принятыми законами, чтобы снять ограничения, накладываемые на передачу оружия на Кипр, и, кроме того, вообще исключить Кипр из списка стран, продажа оружия которым. запрещена в соответствии с Международными правилами торговли оружием (ITAR). В своем ответе Палмер указал, что США приветствуют «меры Кипра по борьбе с отмыванием денег, которые продемонстрировали важный прогресс в укреплении усилий по борьбе с отмыванием денег и борьбе с незаконными финансовыми потоками». Но, что касается визитов российских военных кораблей, Палмер сказал, что «Соединенные Штаты продолжают настаивать на прекращении регулярных заходов российского военно-морского порта в Республику Кипр. Нет сомнений, что эти корабли способствуют дестабилизирующим действиям в Сирии ». Ларигакис приветствовал подтверждение в письме точки зрения Соединенных Штатов на Кипр как «ценного партнера и друга в Восточном Средиземноморье» и оценку того, что сотрудничество США с Республикой Кипр находится на «историческом максимуме». Но он выразил разочарование тем, что некоторые из замечаний AHI, сделанных по снятию запрета на поставки оружия, не были рассмотрены. «В письме не рассматривается вопрос об исключении Республики Кипр из списка ИТАР, и в нем не отражены замечания AHI, касающиеся вопроса доступа российских военных кораблей в кипрские порты», - сказал Ларигакис. статью прочитали: 45 человек Комментарии