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Американский эксперт о кризисе: Евросоюз ждёт скорый распад, а Россию — потери

ИНО TV  2 мая, 2020 

США заплатят высокую цену за нынешний кризис, но эта цена не будет включать в себя геополитические потери, которые пандемия коронавируса сулит России, Китаю и странам ЕС, уверен американский политолог Джордж Фридман. В беседе с изданием Gazeta Polska он предрекает конец эпохи ЕС, политики которого только что и умеют созывать совещания ввиду любых угроз.

иллюстративное фото: politikus.ru

иллюстративное фото: politikus.ru

«Смотря на Европейский союз, можно сказать, что его ожидает скорый раскол. Пандемия наглядно показала всем народам в Европе, что они вовсе не европейцы, а немцы, итальянцы и поляки», — заявил в беседе с изданием Gazeta Polska американский политолог Джордж Фридман.

«Вернули границы, а монетарная политика постоянно подстраивается под Германию, а не, к примеру, под Италию», — жалуется эксперт. Политолог подчёркивает, что ранее ЕС и так не был эффективен, а перед лицом коронавируса он вообще не сработал. «Сейчас бюрократы начинают организовывать встречи, что всегда является главным ответом ЕС на любой кризис», — добавляет он.

На вопрос издания о том, как страх перед экономической катастрофой может изменить подход к пандемии, американский профессор ответил: «Мы приближаемся к точке, в которой нам в итоге придётся смириться с определённым количеством летальных исходов в обмен на функционирующую экономику». При этом аналитик отметил, что общество ещё не находится в этой точке, потому что люди ещё не прочувствовали, какую цену им придётся в результате заплатить.

В интервью Gazeta Polska он рассказал, что примерно летом, даже если вакцина от коронавируса не будет изобретена, люди придут к выводу, что они больше не могут сидеть по домам, не только по экономическим, но и по общественным причинам. Наступит процесс, который политолог называет «рутинизацией заболевания».

Более того, Джордж Фридман считает, что именно Россия пострадает больше других стран. «США заплатят, конечно, высокую цену за настоящий кризис, но эта цена не будет включать в себя геополитические потери в таком размере, которые понесёт Европа, Россия или Китай», — резюмирует в беседе с изданием Gazeta Polska американский политолог Джордж Фридман.

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