опубликовано редакцией на Переводике 09.05.20 01:25 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “swissinfo.ch”,

"Russian troops to help Venezuela search for members of failed incursion - report" Швейцария - 08 мая 2020 г. Российские военные помогают Венесуэле в поисках участников провалившегося вторжения MAY 8, 2020 CARACAS (Reuters) - Как сообщили в пятницу венесуэльские СМИ, ссылаясь на удаленные твиты из военного командного центра государства, российские военные обеспечивают полеты беспилотников над Венесуэлой в рамках операции по поиску членов военизированных формирований, которые на этой неделе неудачно попытались вторгнуться в страну. По данным местного новостного издания El Nacional, по крайней мере восемь российских спецназовцев будут «осуществлять управление беспилотниками при проведении поисковых и патрульных операций» вблизи Ла Гуайры, прибрежного штата к северу от Каракаса, столицы Венесуэлы. El Nacional опубликовало скриншот твита, который, как указало издание, был позже удален в четверг из профиля военного командования, известного как ZODI La Guaira. В четверг, в международный аэропорт страны прибыл вертолет, который присоединится к поисковой миссии, написал ZODI La Guaira в отдельном твите, опубликовав фотографию вертолета. El Nacional сказало, что твит, позднее, был также удален. Происхождение вертолета и почему были удалены твиты, неизвестно. Министерство информации не сразу ответило на запрос о разъяснениях. ZODI La Guaira в пятницу опубликовал твит, в котором говорится, что командование «категорически отрицает присутствие российских военных» в своих рядах. Пост содержал скриншот твита от пользователя @YourNewsAnonLat о предполагаемой поддержке со стороны России, и заявление о том что это была «фейковая новость». Это не относится к скриншотам предыдущих предполагаемых твитов из учетной записи. Несмотря на то, что вторжение было широко признано унизительным провалом, так как власти с самого начала, в воскресенье, объявили, что оно было разгромлено, организаторы вторжения в последующие дни заявили, что их бойцы продолжают сражаться. В то же время, с воскресенья не было никаких свидетельств о каких-либо военных действиях со стороны группы. В пятницу, главный обвинитель Тарек Сааб заявил, что, в связи с участием во вторжении, был арестован 31 человек, в том числе двое американцев, которые работают в охранной фирме, которая организовала это, Silvercorp USA. Власти заявили, что восемь человек были убиты. Двое захваченных в плен американцев появились по государственному телевидению в Венесуэле в среду и четверг, заявив, что Silvercorp поручил им захватить аэропорт в Каракасе, чтобы вывезти президента Николаса Мадуро после планировавшегося его задержания группой захвата. [L1N2CP1WH] В пятницу Венесуэла потребовала экстрадиции американского ветерана Джордана Гудро, исполнительного директора охранной компании Silvercorp USA из Флориды, который взял на себя ответственность за этот план, и двух венесуэльцев из США за их роль в несостоявшемся вторжении.

Джордан Гудро (Jordan Goudreau), бывший спецназовец взявший на себя ответственность за воскресное нападение с целью свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. SILVERCORP USA/INSTAGRAM

(Reporting by Sarah Kinosian; Editing by Dan Grebler) статью прочитали: 45 человек Комментарии