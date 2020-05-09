Российские военные помогают Венесуэле в поисках участников провалившегося вторжения

MAY 8, 2020

CARACAS (Reuters) - Как сообщили в пятницу венесуэльские СМИ, ссылаясь на удаленные твиты из военного командного центра государства, российские военные обеспечивают полеты беспилотников над Венесуэлой в рамках операции по поиску членов военизированных формирований, которые на этой неделе неудачно попытались вторгнуться в страну.

По данным местного новостного издания El Nacional, по крайней мере восемь российских спецназовцев будут «осуществлять управление беспилотниками при проведении поисковых и патрульных операций» вблизи Ла Гуайры, прибрежного штата к северу от Каракаса, столицы Венесуэлы. El Nacional опубликовало скриншот твита, который, как указало издание, был позже удален в четверг из профиля военного командования, известного как ZODI La Guaira.

В четверг, в международный аэропорт страны прибыл вертолет, который присоединится к поисковой миссии, написал ZODI La Guaira в отдельном твите, опубликовав фотографию вертолета. El Nacional сказало, что твит, позднее, был также удален.

Происхождение вертолета и почему были удалены твиты, неизвестно.

Министерство информации не сразу ответило на запрос о разъяснениях.

ZODI La Guaira в пятницу опубликовал твит, в котором говорится, что командование «категорически отрицает присутствие российских военных» в своих рядах. Пост содержал скриншот твита от пользователя @YourNewsAnonLat о предполагаемой поддержке со стороны России, и заявление о том что это была «фейковая новость». Это не относится к скриншотам предыдущих предполагаемых твитов из учетной записи.

Несмотря на то, что вторжение было широко признано унизительным провалом, так как власти с самого начала, в воскресенье, объявили, что оно было разгромлено, организаторы вторжения в последующие дни заявили, что их бойцы продолжают сражаться.

В то же время, с воскресенья не было никаких свидетельств о каких-либо военных действиях со стороны группы.

В пятницу, главный обвинитель Тарек Сааб заявил, что, в связи с участием во вторжении, был арестован 31 человек, в том числе двое американцев, которые работают в охранной фирме, которая организовала это, Silvercorp USA.

Власти заявили, что восемь человек были убиты.

Двое захваченных в плен американцев появились по государственному телевидению в Венесуэле в среду и четверг, заявив, что Silvercorp поручил им захватить аэропорт в Каракасе, чтобы вывезти президента Николаса Мадуро после планировавшегося его задержания группой захвата. [L1N2CP1WH]

В пятницу Венесуэла потребовала экстрадиции американского ветерана Джордана Гудро, исполнительного директора охранной компании Silvercorp USA из Флориды, который взял на себя ответственность за этот план, и двух венесуэльцев из США за их роль в несостоявшемся вторжении.





Джордан Гудро (Jordan Goudreau), бывший спецназовец взявший на себя ответственность за воскресное нападение с целью свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. SILVERCORP USA/INSTAGRAM

(Reporting by Sarah Kinosian; Editing by Dan Grebler)

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