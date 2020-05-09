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опубликовано редакцией на Переводике 09.05.20 01:25
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Российские военные помогают Венесуэле в поисках участников провалившегося вторжения

MAY 8, 2020 

CARACAS (Reuters) -  Как сообщили  в  пятницу венесуэльские  СМИ, ссылаясь на удаленные твиты из  военного командного центра  государства,  российские военные обеспечивают полеты  беспилотников  над  Венесуэлой в рамках операции по поиску членов военизированных формирований, которые на этой неделе  неудачно  попытались  вторгнуться в страну. 

По данным местного новостного издания El Nacional, по крайней мере восемь российских спецназовцев будут «осуществлять управление  беспилотниками  при проведении поисковых и патрульных операций» вблизи Ла Гуайры, прибрежного штата  к северу от Каракаса, столицы Венесуэлы. El Nacional опубликовало  скриншот твита, который, как указало издание, был позже удален в четверг из профиля военного командования, известного как ZODI La Guaira.

В четверг, в международный аэропорт страны прибыл вертолет, который присоединится к поисковой миссии, написал  ZODI La Guaira в отдельном твите, опубликовав фотографию вертолета. El Nacional сказало, что  твит,  позднее, был также  удален.

Происхождение  вертолета  и почему были удалены твиты,  неизвестно.

Министерство информации не сразу ответило на запрос о разъяснениях.

ZODI La Guaira в пятницу опубликовал твит, в котором говорится, что командование «категорически отрицает присутствие  российских военных» в своих  рядах. Пост содержал скриншот твита от пользователя @YourNewsAnonLat о предполагаемой поддержке со стороны России,  и  заявление  о  том  что  это  была  «фейковая новость». Это не относится к скриншотам предыдущих предполагаемых твитов из учетной записи.

Несмотря на то, что вторжение было широко признано унизительным провалом, так как власти с  самого  начала,  в воскресенье,   объявили, что оно было разгромлено, организаторы  вторжения  в последующие дни заявили, что  их  бойцы  продолжают сражаться.

В то же время,  с воскресенья не было никаких  свидетельств  о  каких-либо военных действиях  со стороны группы.

В пятницу,  главный обвинитель Тарек Сааб заявил, что,  в  связи  с  участием во вторжении,  был арестован 31 человек, в том числе двое американцев, которые работают в охранной фирме, которая организовала это, Silvercorp USA.

Власти заявили, что восемь человек были убиты.      

Двое захваченных в плен американцев появились по государственному телевидению в Венесуэле в среду и четверг, заявив, что Silvercorp  поручил им захватить аэропорт  в Каракасе, чтобы вывезти  президента Николаса Мадуро после планировавшегося его  задержания  группой  захвата. [L1N2CP1WH]

    В пятницу Венесуэла потребовала экстрадиции американского ветерана Джордана Гудро, исполнительного директора охранной компании Silvercorp USA из Флориды, который взял на себя ответственность за этот план, и двух венесуэльцев из США за их роль в несостоявшемся вторжении.


Джордан Гудро (Jordan Goudreau),  бывший спецназовец взявший на себя ответственность за  воскресное нападение  с  целью свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. SILVERCORP USA/INSTAGRAM

(Reporting by Sarah Kinosian; Editing by Dan Grebler)

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