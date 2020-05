Трамп и Deep State, COVID-19 и адренохром… Теория или история заговора?

16 апреля 2020 г.

Я спросил ее в письме так:



«...Мы видим отсюда, "с нашего берега", странную картину: в США Трамп начал охоту на упырей "Глубинного государства". Подземные военные базы "Глубинного государства"... Спасение детей из подземных баз... "Глубинное государство" выпустило вирус для шантажа правительств и запугивания населения...

Но только неофициальные Интернет-сми об этом говорят. Официальные СМИ об этом молчат.

Мы не знаем, насколько все это правда.



Можешь ты подсказать, что сейчас происходит, с твоей точки зрения?

Какие ссылки в Интернет являются правдой?..»





Ответ Кэти О'Брайен:



«...Я надеюсь, что у вас все в порядке и вы будете здоровы, пока не исчезнет этот вирус "шантажа и запугивания", запущенный Глубинным Государсвом.



Наши СМИ настолько коррумпированы, что сейчас мы можем находить новости только в одном новостном ресурсе -

www.OANN.com

Его постоянно осуждают и избегают другие источники новостей, такие как CNN и коррумпированные конгрессмены, например, Нэнси Пелоси, потому что www.OANN.com сообщает правду. Для более глубокого понимания процесса охоты на "упырей" и т.п., возможно, тебе будет интересен сайт

www.x22report.com



Ответный удар со стороны преступников Глубинного Государства [вирус] был подлым, и мы вынуждены оставаться дома. Наша экономика, которую поднимал Трамп, обрушилась, и все ее сегменты тоже рушатся, пока представители Глубинного Государства пытаются вернуть свою власть. Но они не победят, так как люди настроены решительно и осознают происходящее.



Сила человеческого духа несломима, и Трампа любят, несмотря на всю лживую прессу. Да, операция по борьбе с работорговлей на наших границах проводится и детей спасают. Сведения о туннелях и подземельях преувеличены, потому что людям легче понять масштабы зла, если оно воспринимается как происходящее где-то "под землей", а не рядом с ними, прямо там, где они живут. Сенатор Берд часто говорил: "Добропорядочные люди и не догадаются искать такого рода криминальную деятельность" - и это правда! Устоявшиеся понятия меняются по мере того, как истина выходит на свет. Некоторые секретные операции проходят под землей, о чем говорит мне и мой опыт, но гораздо большее происходит сейчас на поверхности, у всех на виду! Многие из членов Глубинного Государства систематически ликвидируются, а их жертвам оказывается помощь.



Вы знаете об адренохроме? Это омолаживающий препарат, используемый представителями Глубинного Государства, который сделан из крови людей, подвергнутых пыткам, - особенно младенцев. Вот почему Пелоси и Конгресс, работающий на Глубинное Государство, легализуют "аборты живорожденных", так как это основной источник их адренохрома. Эти люди настолько мерзки, что нормальных людей эти сведения просто шокируют...»







17 апреля 2020 г.



Продолжение переписки с Кэти О'Брайен.

Кэти отвечала на мои вопросы об адренохроме. Мое письмо, адресованное ей, было таким:



«..."Адренохром". Информация о нем выглядит очень странно.

Это вещество описано в обычных научных журналах. "Адренохром" можно синтезировать в лабораториях без использования крови детей.



Возможно, термин "адренохром" используется для прикрытия, как дезинформация, которая прикрывает собой что-то другое.



1. Название "адренохром" указывает на адреналин, на возбуждение.

2. Понятие "адренохром" внедрено в массовое сознание. Контекст этого понятия включает в себя истязание и убийство детей, их кровь.



Поэтому термин "адренохром" может скрывать под собой сатанинские ритуалы, которые практикуют члены Глубинного государства. Возможно, "адренохром" - это символ, который используется сатанистами Глубинного государства, и этот символ скрывает собой именно их древние кровавые ритуалы.



Для чего создан термин "адренохром"?



Для дезинформации. Тот, кто начинает искать информацию об этом веществе в научных журналах, находит описание "адренохрома" и ему становится смешно. Он говорит себе: "Оказывается, для получения адренохрома вовсе не нужно убивать детей... Какие смешные все эти приверженцы "теории заговора"... Нет никаких заговоров... Нет никаких похищений детей... Нет никакого Глубинного государства..."



Такая дезинформация дает возможность сатанистам Глубинного государства открыто демонстрировать свою приверженность сатанинскому культу и убеждать людей в том, что это просто невинные развлечения "сильных мира сего".



Мы знаем, что члены "Глубинного государства" практикуют кровавые ритуалы. Может быть, они используют термин "адренохром" как дезинформацию для того, чтобы прикрыть эти ритуалы?..»







Ответ Кэти:



«...Часть патента на Адренохром принадлежит совместно Deep State и Китаю, производство базируется, как сообщается, в Ухане. Сейчас линия снабжения отрезана, и отступление, по-видимому, происходит в очень жестких условиях.



Марк так разозлился, когда узнал, что меня пытали в процессе установления контроля над сознанием, потому что на самом деле в этом не было необходимости. Просто они испытывают наслаждение, проявляя жестокость… они совсем не такие, как мы! Уэйн Кокс, моей первый куратор, наемный убийца ЦРУ и серийный оккультный убийца, добывал Адренохром для Клинтонов самым ужасным способом, еще до начала его фармацевтического производства. Зная, какая тьма в этих людях, можно предполагать, что они получают его сейчас и тем, и другим способом...»





То есть вещество это действительно используется. А его разновидность, получаемая не синтетически, а "по старинке", натурпродукт, так сказать, особо ценится у этих "эстетов". В принципе, понятно, почему.









Сергей Мальцев









16.04.2020



«…It is good hearing from you during these powerfully transitional times. I trust you are well, and will stay healthy while the Deep State “blackmail/intimidation” virus fades away.



Our media is so corrupt we can only find news on one network right now. www.OANN.com One America News is sued and shunned by other news sources like CNN, and corrupt members of Congress like Nancy Pelosi because they do report truth. For deep insight into the ‘ghoul’ hunting process, etc. perhaps you may find www.x22report.com of interest.



Retaliation by the New World Order/Deep State perpeTraitors has been wicked here and we are under mandate to stay home. Our economy made so great by Trump has collapsed, and businesses are also collapsing while the Deep State tries to regain control. People are strong, though, and are awake and aware now. They will not win.



The strength of the human spirit is resilient, and Trump is well loved despite all the bad press. Yes, human trafficking ops are being dismantled at our borders, and children are being rescued. Tunnels and undergrounds are overstated because it is a diversion from what is occurring in plain sight, and because it is easier for people to grasp the magnitude of wickedness if it is perceived as ‘underground’ rather than that it is happening in their own neighborhoods. Sen. Byrd often said, “Good people do not think to look for this kind of criminal activity”- which is true! Paradigms are shifting as truth comes to light. Some black ops are underground as was my experience, yet there is far more on the surface right in plain sight! And many are being systematically dismantled and victims helped.



Are you familiar with adrenachrome? It is an anti-aging drug that Deep State uses that is made of adrenalin from tortured people’s blood- especially infants. This is why Pelosi and Deep State Congress will not release aid to the people unless they force legalizing “live-birth abortion” because that is a major source of their adrenachrome. These people are so evil it shocks the senses of good people…»





17.04.2020





«…Part of the Adrenachrome patent is owned jointly by Deep State and China with a manufacturing facility reportedly in Wuhan. The supply line is being cut off now, and withdrawals are apparently harsh.

Mark was so mad when he found out I’d been tortured for mind control, since it was not ‘necessary’ either! They just like to be brutal... they are not like us! Wayne Cox, my first handler, was a CIA assassin/occult serial killer who harvested adrenaline in the most horrific way for Clintons back before the pharmaceutical adrenachrome. Knowing how dark these ‘people’ are, they likely get it both ways to date…»