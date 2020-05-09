История этнического русского коллекционера и его 1000 с лишним аккордеонов

Урумчи, 8 мая /Синьхуа/ -- Жизнь Александра Сергеевича Зазулина, этнического русского со светлыми волосами и голубыми глазами, который живет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе /СУАР, Северо-Западный Китай/, можно определить аккордеонами практически во всех отношениях.

В городе Инин в СУАР расположен музей площадью 1200 кв. метров, где представлены свыше 800 аккордеонов, собранных из более чем 20 стран. Этот музей демонстрирует в миниатюре жизнь и работу 62-летнего русского мужчины, известного своими мастерскими навыками по ремонту аккордеонов, в течение 40 лет.

Большая часть коллекции аккордеонов Александра выставлена в музее. Они изготовлены в России, Китае, Германии, Чехии и т.д..

А. Зазулин считает, что аккордеон - это душа русских народных песен. Его отец играл на данном инструменте, чтобы развлечь гостей и соседей. Именно тогда и начался его интерес к аккордеону.

Аккордеон был роскошью в то время. А. Зазулин напомнил, что его отец, чтобы решать насущные вопросы повседневной жизни, должен был раз за разом закладывать и выкупать свой музыкальный инструмент.

Под влиянием своего отца Александр научился играть и даже ремонтировать аккордеон. Когда ему было 18 лет, он купил свой первый аккордеон, потратив все свои деньги, которые он сэкономил, рыбача и занимаясь временной работой в течение нескольких месяцев.

Позже он занимался приграничной торговлей для заработка. Сначала он собирал сломанные гармошки со всего Синьцзяна домой для ремонта. Вскоре он начал закупать антикварные аккордеоны из-за рубежа.

"Сохранение этих аккордеонов и восстановление их звучания дает мне сильное чувство достижения", - сказал он.

Навыки у Александра для ремонта данного инструмента уникальны. Он редко отправлял аккордеоны обратно производителям для замены деталей. Вместо этого он сделал мехи и язычки самостоятельно.

"Независимо от того, насколько сильно был поврежден аккордеон, я могу это исправить", - сказал русский коллекционер. Вскоре любители аккордеона внутри страны и за границей начали обращаться к нему за помощью.

В 2002 году он играл на аккордеоне с известным китайским музыкантом Чжаном Чжицяном. А летом 2004 года он выступал вместе с аккордеонистом из Казахстана.

Он также пытался сочинять музыку. Без особого обучения и знаний по музыке, он написал десятки музыкальных произведений за эти годы.

Потратив всю свою жизнь на работу с аккордеоном, он вложил все свои сбережения в строительство небольшого музея, чтобы показать свои аккордеоны несколько лет назад. Они стояли повсюду в доме от пола до потолка, но некоторые все равно нужно было хранить в коробках.

Кое-кто предложил ему 20 млн юаней /около 2,8 млн долл. США/ за все его аккордеоны, но он отказался.

В 2019 году правительство города Инин и провинция Цзянсу /Восточный Китай/ совместно инвестировали более 4 млн юаней в строительство нынешнего музея. Мечта А. Зазулина наконец-то сбылась.

Музей мгновенно стал местной достопримечательностью и послужил платформой для представления аккордеонов публике. Еще более важно, что его дочь Аню позвали обратно, чтобы унаследовать его наследие.

С начала текущего года под руководством отца или самостоятельно Аня отремонтировала 30 аккордеонов. "Было бы жаль, если бы никто не унаследовал уникальные навыки моего отца. У меня не было особого интереса раньше, но теперь я получаю больше удовольствия от этой работы", - сказала она.

Свободно владеющая путунхуа, 30-летняя Аня также продавала местные деликатесы, такие как мед и вино. Затем она планирует проводить прямые веб-трансляции, чтобы показать коллекции своего отца и свои собственные спектакли, когда овладеет игровыми навыками.

"Отремонтированный аккордеон будет иметь свою собственную душу и сможет продолжать свой рассказ и музыку. После того, как аккордеон исправлен, его душа сохраняется, что позволяет ему передавать свою историю и музыку большему количеству людей", - сказал А. Зазулин

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