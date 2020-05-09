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дата публикации 09.05.20 05:41
скаут: Игорь Львович;
   
 

Беспрецедентные проблемы с нефтью и газом в США

8 мая 2020

Количество буровых установок для добычи нефти и газа в США на этой неделе сократится до минимального значения за последние 80 лет, сообщает Reuters.

Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.

На прошлой неделе число буровых установок в США было всего на четыре больше, чем нынешний антирекорд, установленный в мае 2016 года. Сбором данных занимается компания Baker Hughes, ведущая такую статистику с 1940 года.

В последние полтора месяца количество установок падает, в среднем, на 55 в неделю. В апреле их стало меньше на 38 процентов в месячном выражении и на 62 процента меньше, чем в тот же месяц прошлого года.

Аналитики инвестиционного банка Raymond James предполагают, что к концу года их останется всего 200 — в четыре раза меньше, чем в конце 2019 года. В среднем в 2021 году будут работать 225 установок. В Канаде антирекорд — 26 буровых — поставлен две недели назад.

Ранее египетский миллиардер Нагиб Савирис предположил, что ценовая война, которую развязали Россия и Саудовская Аравия, была направлена на уничтожение американской сланцевой отрасли. После ее завершения, по мнению основателя Orascom Telecom Holding, стоимость нефти вырастет до 100 долларов за баррель.

Стоимость барреля американского сорта WTI в пятницу, 8 мая, находится в районе 25 долларов за баррель. Такой уровень приводит к убыткам компаний, а один из пионеров американской сланцевой отрасли Chesapeake Energy уже начал готовиться к банкротству. Власти США заявляют о намерении помочь отрасли, однако какого-либо конкретного плана действий пока нет.

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